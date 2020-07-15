Агробизнес - Минай. Анонс - ребята Чижевского быстро придут в себя, гостям будет непросто набрать очки

Команда Василия Кобина в прошлом туре обыграла "Металлист 1925" (1:0) и обогнала его в таблице благодаря перевесу по очным встречам.

"Агробизнес" же сенсационно уступил в Горишних Плавнях (2:3). Хотя после эмоционального успеха в Винниках чего-то подобного следовало ожидать.

В первом круге "Минай" обыграл соперника дома (2:1), так что "Агробизнесу" будет за что мстить закарпатскому клубу. К тому же шансы закрепиться в тройке у хозяев все еще солидные.

Первая лига, 24-й тур

Стадион: "Юность" (Волочиск)

Агробизнес 18:00 Минай

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Телетрансляция на You Tube канале ФК "Агробизнес" от НАЖИВО Production

Две последние встречи "Агробизнеса" в чемпионате завершились со счетом 3:2. Но если "Рух" на выезде удалось обыграть, то вот против "Горняка-Спорт" повторить подобное не удалось (2:3). Впервые за 11 дней коллектив из Волочиска вернется на родной стадион.

Александр Чижевский активно применяет ротацию и меняет по два-три игрока от матча к матчу. В прошлом поединке он решил не обращаться к услугам лидера полузащиты своей команды Андрея Кухарука. Без сомнений лучший игрок "Агробизнеса" в посткарантинный период так и остался на скамейке, хоть его партнеры и до последнего пытались отыграться. Не сомневаюсь, что против "Миная" Кухарук вернется в основу, как и в том, что Воробей и Семенец выиграют конкуренцию на своих позициях соответственно у Мозиля и Козьбана.

Ориентировочный состав Агробизнеса (4-2-3-1): Воробей - Гагун, Захарченко, Курыло, Бойчук - Кухарук, Думанюк - Черненко, Груша, Когут Н. - Семенец.

Эмоциональный матч против "Металлиста 1925" (1:0) удалось выиграть и команда из Закарпатья снова вернулась в тройку лидеров, где и встречала зимний перерыв. Автор единственного гола Петр Стасюк играл на неродной позиции правого защитника. Тем не менее, нашел возможность для результативного удара и принес "Минаю" важные три очка.

Полагаю, что Максим Жичиков полностью залечит повреждение и сможет выйти в основе, что даст возможность спортивному директору клуба Михаилу Кополовцу привычно для себя появиться на поле уже во втором тайме, а не с первых минут. Оборона команды Кобина, впервые после карантина, предстанет в оптимальном составе. В середине же снова ждем так называемый "даймонд".

Ориентировочный состав Миная (4-1-4-1): Попович - Жичиков, Никитюк, Маткобожик, Стасюк - Ткачук - Голодюк, Нуриев, Пыняшко, Кныш - Оринчак.

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Цифры и факты

Всего лишь одна ничья в активе "Агробизнеса" в этом сезоне. В оставшихся 22 играх с участием команды из Волочиска победитель был определен.

Лучший голеадор "Миная" Анатолий Нуриев с тринадцатью голами входит в тройку лидеров перечня бомбардиров Первой лиги. Наиболее результативный игрок "Агробизнеса", Руслан Черненко, оформил семь мячей и занимает лишь 13-е место в таблице.

В целом атака "Агробизнеса" после прошлого тура вышла на первое место в дивизионе по эффективности. В ее активе уже 42 результативных завершения в 23 матчах.

Прогноз

Ни для кого уже не секрет, что домашний и выездной "Минай" - это две разные команды. К тому же у "Агробизнеса" будет повышенная мотивация доказать, что результат прошлого тура был случайным, в частности, будет она высокой и у Кухарука. Ожидаем качественный перевес подопечных Чижевского в центре поля и как итог - их близость к победе над прямым конкурентом.

Ставка: Победа "Агробизнеса" с форой (0)