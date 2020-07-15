Ингулец - Прикарпатье. Лидер устоит на позициях - анонс матча Первой лиги с прогнозом

Победа над "Волынью" благодаря чудо-голу Ситчинавы позволила "Ингульцу" единолично возглавить таблицу. В четырех посткарантинных турах команда из Петрово набрала 10 очков и это максимум среди всех коллективов Первой лиги (по девять у "Металлиста 1925" и "Агробизнеса").

"Прикарпатье" в позапрошлом туре прервало шестиматчевую серию поражений, сыграв 3:3 с "Оболонью Броваром", а уже в рамках 23-го игрового дня дома обыграло "Кремень" (2:1). Правда в игре подопечных Ковалюка все еще много проблем, прежде всего со стабильностью и надежностью обороны.

Первая лига, 24-й тур

Стадион: "Ингулец" (Петрово)

Арбитр: Иван Бондар (Киев)

Ингулец 17:00 Прикарпатье

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Клуб из Петрово один из немногих, кто сумел пройти полноценные сборы перед рестартом сезона и не был лишен большого количества качественных спарингов. Результаты проделанной работы видны уже сейчас когда команда Лавриненко возглавила таблицу, набрав в том числе семь очков из девяти возможных с представителями верхней половины таблицы.

Несмотря на попадание Евгения Запорожца во всевозможные символические сборные 23-го тура, в нескольких эпизодах по ходу матча с "Волынью" (0:1) он заигрывался и терял мяч в безобидной ситуации. Спишу это на усталость и предположу, что Лавриненко предоставит отдых одному из своих лидеров. По этому же принципу предоставят отдых Бартуловичу, который выложился без остатка против бывшей команды. Также вернется в основу отдыхавший в прошлом туре Олег Синегуб.

Ориентировочный состав Ингульца (4-2-3-1): Шуст - Балан, Семенко, Кучеренко, Синегуб - Лупашко, Загальский - Коваленко, Мишуренко, Щедрый - Ситчинава.

В трех из четырех предыдущих матчей "Прикарпатье" проигрывал первые таймы, а только треть своих забитых голов (два из шести) на этом отрезке "команда родного края" оформила до перерывов. Работа на полную мощность во вторых таймах - это, конечно, похвально. Но далеко не всегда этого хватает для достижения положительного результата.

В прошлом туре Василий Француз, наконец, восстановился от травмы и даже забил. Но желтая карточка на 51-й минуте стала явно лишней и не даст возможности защитнику сыграть против лидера. Травма Ивана Сондея также вряд ли позволит ему выйти на поле в среду.

Ориентировочный состав Прикарпатья (4-5-1): Вульчин - Пастух, Бочкур, Борисевич, Сикач - Воробчак, Вацеба, Семотюк, Цюцюра, Кузьмин - Барчук.

Цифры и факты

Сыгравший в прошлом туре "на ноль" петровский клуб возглавил таблицу Первой лиги не только по очкам, но и по надежности обороны. Подопечные Лавриненко пропустили всего 18 голов в 23 поединках. Во всех матчах в воротах играл Богдан Шуст.

"Ингулец" единственный клуб Первой лиги, который в сезоне 2019/2020 не проигрывал дома.

Домашний матч с "Прикарпатьем" в прошлом сезоне закончился для ребят Лавриненко поражением со счетом 0:1. С таким же результатом петровцы обыграли соперника на выезде в первом круге текущего чемпионата и та виктория стала дебютной в истории очного соперничества. Был также между соперниками матч в Ивано-Франковске в прошлом сезоне, в котором команда Ковалюка уничтожила гранда Первой лиги (4:0).

Прогноз

Не видим причин сомневаться в уверенной победе фаворита, который еще до перерыва должен оформлять пару мячей и спокойно доводить дело до итогового успеха. Подвести "Прикарпатье" могут не только кадровые проблемы, но и грубость, которая нередко приводит к удалениям в играх с более быстрыми командами.

Ставка: Победа "Ингульца" с форой (-1)