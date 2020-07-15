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Шахтёр - Колос. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(3 голосов)

Александр Рыженко ждёт победу "горняков" в обоих таймах

Шахтёр - Колос. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Favbet-лига. Второй этап. 31-й тур
15 июля. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:00
"Шахтёр" (Донецк) - "Колос" (Ковалёвка)

Главный арбитр - Александр Шандор
Ассистенты: Владимир Высоцкий и Михаил Маланчук

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "Футбол1"
Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

  • до конца чемпионата команды уже не покинут своих текущий позиций: "Шахтёр" точно останется первым, а "Колос" - шестым. Уже известно, что ковалёвцы в поединке плей-офф за Лигу Европы встретятся с "Днепром-1".
  • три предыдущие встречи оппонентов в нынешнем сезоне завершились победами дончан - 6:0, 4:3 и 1:0. Жуниор Мораес в этих матчах забил пять голов.
  • "Колос" с начала марта провёл 10 официальных игр и не проиграл только в одной: несколько недель назад ковалёвцы переиграли "Александрию" 2:1.
  • больше "Колоса" в этом чемпионате Украины не пропускает никто. Голкиперы ковалёвцев уже 57 раз вынимали мяч из своих ворот (практически по два гола за матч).
  • "Шахтёр", соответственно, забивает в среднем по 2,5 гола за один поединок.
  • из семи встреч в посткарантинный период "горняки" покидали поле без забитых мячей только однажды. Впрочем, и пропускает команда часто - лишь два "клин-шита" на этом же отрезке.

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Составы

"Шахтёр"
Не сыграют: Пятов, Степаненко, Кривцов (все - в отпуске), Коноплянка, Исмаили, Коваленко, Бондарь (все - травмы)

Луиш Каштру продолжает равномерно распределять нагрузку и игровую практику среди исполнителей "Шахтёра": на этой неделе новая группа игроков отправилась в отпуск. а некоторые футболисты из него вернулись. В двух заключительных играх сезона наверняка первым номером "горняков" будет Трубин, а в обороне ещё будет возможность посмотреть на молодого Витао.

Ориентировочный состав "Шахтёра" (слева - направо): Трубин - Болбат, Витао, Матвиенко, Додо - Патрик, Пихалёнок - Тете, Антонио, Соломон - Фернандо.

"Колос"
Не сыграют: Арни (травма)

Вряд ли состав ковалёвцев сегодня будет сильно отличаться от того, который выходил на поле в последних матчах. Просто потому, что глубины резерва у Руслана Костышина не так и много. Не исключаем, что тренерский штаб гостей перетрясёт фланги в обороне или полузащите, выпустив новых игроков.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Емец, Петров, Гавриш, Ефремов - Милько - Антюх, Богданов, Смирный, Морозко - Лысенко.

Прогноз на матч Шахтёр - Колос

В победе "Шахтёра" нет сомнений. Главный вопрос - по какому сценарию будет развиваться игра, ведь мотивация биться за победу отсутствует как у дончан, так и у ковалёвцев. Даже не оптимальный стартовый состав "оранжево-чёрных" не должен будет им помешать сегодня выиграть обе 45-минутки. Потому что "Шахтёр" даже в нынешней кадровой ситуации намного сильнее дебютанта УПЛ.

Ставка: победа "Шахтёра" в обоих таймах за 2,24.

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1,20
6,60
13,00
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Favbet
1,19
6,90
15,00
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Parimatch
1,21
6,60
13,50
Сделать ставку

Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Прогнозы
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Комментарии (1)
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cavo52
15.07.2020 в 12:18
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Пришта Литин (Киев)
15.07.2020 в 12:02
Тренировочньій, абсолютно товарищеский матч, совершенно ни на что не влияющий. А вот в последнем туре Колосу дадут хорошенько заработать за матч против Динамо.
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