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Шахтёр - Колос. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Александр Рыженко ждёт победу "горняков" в обоих таймах
Favbet-лига. Второй этап. 31-й тур
15 июля. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:00
"Шахтёр" (Донецк) - "Колос" (Ковалёвка)
Главный арбитр - Александр Шандор
Ассистенты: Владимир Высоцкий и Михаил Маланчук
Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "Футбол1"
Интернет-трансляция: oll.tv
Цифры и факты
- до конца чемпионата команды уже не покинут своих текущий позиций: "Шахтёр" точно останется первым, а "Колос" - шестым. Уже известно, что ковалёвцы в поединке плей-офф за Лигу Европы встретятся с "Днепром-1".
- три предыдущие встречи оппонентов в нынешнем сезоне завершились победами дончан - 6:0, 4:3 и 1:0. Жуниор Мораес в этих матчах забил пять голов.
- "Колос" с начала марта провёл 10 официальных игр и не проиграл только в одной: несколько недель назад ковалёвцы переиграли "Александрию" 2:1.
- больше "Колоса" в этом чемпионате Украины не пропускает никто. Голкиперы ковалёвцев уже 57 раз вынимали мяч из своих ворот (практически по два гола за матч).
- "Шахтёр", соответственно, забивает в среднем по 2,5 гола за один поединок.
- из семи встреч в посткарантинный период "горняки" покидали поле без забитых мячей только однажды. Впрочем, и пропускает команда часто - лишь два "клин-шита" на этом же отрезке.
Составы
"Шахтёр"
Не сыграют: Пятов, Степаненко, Кривцов (все - в отпуске), Коноплянка, Исмаили, Коваленко, Бондарь (все - травмы)
Луиш Каштру продолжает равномерно распределять нагрузку и игровую практику среди исполнителей "Шахтёра": на этой неделе новая группа игроков отправилась в отпуск. а некоторые футболисты из него вернулись. В двух заключительных играх сезона наверняка первым номером "горняков" будет Трубин, а в обороне ещё будет возможность посмотреть на молодого Витао.
Ориентировочный состав "Шахтёра" (слева - направо): Трубин - Болбат, Витао, Матвиенко, Додо - Патрик, Пихалёнок - Тете, Антонио, Соломон - Фернандо.
"Колос"
Не сыграют: Арни (травма)
Вряд ли состав ковалёвцев сегодня будет сильно отличаться от того, который выходил на поле в последних матчах. Просто потому, что глубины резерва у Руслана Костышина не так и много. Не исключаем, что тренерский штаб гостей перетрясёт фланги в обороне или полузащите, выпустив новых игроков.
Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Емец, Петров, Гавриш, Ефремов - Милько - Антюх, Богданов, Смирный, Морозко - Лысенко.
Прогноз на матч Шахтёр - Колос
В победе "Шахтёра" нет сомнений. Главный вопрос - по какому сценарию будет развиваться игра, ведь мотивация биться за победу отсутствует как у дончан, так и у ковалёвцев. Даже не оптимальный стартовый состав "оранжево-чёрных" не должен будет им помешать сегодня выиграть обе 45-минутки. Потому что "Шахтёр" даже в нынешней кадровой ситуации намного сильнее дебютанта УПЛ.
Ставка: победа "Шахтёра" в обоих таймах за 2,24.