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Львов - Олимпик. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
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Александр Рыженко ставит на победу гостей

Львов - Олимпик. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Favbet-лига. Второй этап. 31-й тур
16 июля. Львов. Стадион: "Украина". Начало в 17:00
"Львов" - "Олимпик" (Донецк)

Главный арбитр - Денис Шурман
Ассистенты: Денис Марченко и Руслан Ермоленко

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "Футбол1"
Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

  • для "Львова" это будет первый матч в родных стенах с марта. До этого львовяне из-за карантина были вынуждены проводить свои домашние игры в Тернополе.
  • команды уже не решают никаких глобальных турнирных задач: "Олимпик" и "Львов" идут по соседству в таблице, расположившись на десятом и одиннадцатом местах. Вылет им не грозит, а подъём даже на одну строчку вверх не несёт никаких дивидендов в виде борьбы за еврокубки.
  • в сезоне-2019/20 "Олимпик" дважды побеждал "Львов": в гостях и дома. У львовян одна выездная победа. Разница мячей за три игры - 3:1 в пользу "Олимпика".
  • после возвращения футбола из карантина "Олимпик" набрал восемь баллов, проиграв лишь два матча (оба - "Днепру-1"). "Львов" не знает вкуса побед в УПЛ уже 11 встреч. По иронии судьбы, в последний раз "сине-золотые" выигрывали как раз у "Олимпика" в стартовой игре 2020-го.
  • наставник львовян Георгий Цецадзе проведёт во главе "Львова" четвёртый матч. Пока на его счету две ничьи и одно поражение.
  • "Олимпик" - лучшая команда нижней шестёрки по очкам, набранным в гостях. В 14 встречах дончане взяли 15 баллов на выезде. У "Днепра-1" и "Львова" по 13 очков за пределами своих стадионов (без учёта нейтральных полей).

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Составы

"Львов"
Не сыграют: Сабино (дисквалификация)

"Львов" под руководством Георгия Цецадзе два матча подряд использует одну и ту же схему игры, от которой вряд ли откажется и в четверг. Среди возможных замен - Алваро должен появиться в старте вместо дисквалифицированного Сабино. По остальным десяти позициям не исключено, что выйдут те же, кто проигрывал "Днепру-1" в субботу.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Сарнавский - Кравчук, Борзенко, Братков - Бопесу, Шина, Алваро, Богунов, Татарков - Яковелли, Ренан.

"Олимпик"
Не сыграют: Чогадзе, Цымбалюк, Пасич и Баланюк (все - травмы)

У "Олимпика" два подряд очень тяжёлых выезда в разные части страны, поэтому ротация у Игоря Климовского практически на всех позициях вполне ожидаема. Впрочем, даже так называемый резерв на выходных победой над "Мариуполем" показал, что способен потрепать нервы любому.

Ориентировочный состав "Олимпика" (слева - направо): Кичак - Лебеденко, Зотько, Гришко, Кравченко - Вербный - Балашов, Политыло, Романовский, Тейшейра - Дегтярёв.

Прогноз на матч Львов - Олимпик

Если бы "Олимпик" наладил свою реализацию, то вполне мог бы подтянуться к "Мариуполю" и втиснуться в борьбу за потенциально еврокубковую восьмую строчку. Но дончане вынуждены довольствоваться только десятым местом без особых перспектив до конца сезона. Тренерский штаб "Львова" также должен быть мыслями уже в следующем сезоне: шансы подняться выше есть только теоретические, да вряд ли в своём нынешнем функциональном и кадровом состоянии "сине-золотые" на это способны. К тому же, не стоит забывать, что "олимпийцы" на выходных выставили против "Мариуполя" резервистов, выигравших матч. В то время как у "Львова" основа уступила "Днепру-1" и в четверг у хозяев тот же состав скорее всего выйдет вновь.

Ставка: победа "Олимпика"

1xbet
2,70
3,20
2,72
Сделать ставку
Favbet
2,76
3,40
2,54
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Parimatch
2,70
3,20
2,70
Сделать ставку

Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: ФК Львов Олимпик (Донецк) Прогнозы
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