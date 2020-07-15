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Динамо - Заря. Битва за Лигу чемпионов. На кого поставить?

Украина
(2 голосов)

Букмекеры верят в атаку обеих команд

Динамо - Заря. Битва за Лигу чемпионов. На кого поставить?
Новина українською

Борьба за второе место в Favbet Лиге и путевку в квалификацию Лиги Чемпионов достигла своего апогея. В четверг, 16 июля, "Динамо" и "Заря" в очном противостоянии определят сильнейшего

Коэффициенты Favbet: 1.6 – 4.5 – 5

Займет второе место:

  • Динамо – 1.4
  • Заря – 3.3
  • Десна – 9.5

На выходных игроки "Динамо" были близки к волевой победе над "Александрией", но всё таки не сумели удержать перевес и пропустили в конце встречи с пенальти – 2:2. Эта ничья конкурента позволила "Заре" выйти на второе место за два тура до конца. Так что теперь всё в руках команды Виктора Скрипника – победа практически гарантирует "Заре" второе место, но и ничья позволит сохранить перевес и отложит всё на последний тур

Месяц назад "Динамо" обыграло "Зарю" 3:1, хотя уступало большую часть матча. Вышедшие на замену игроки решили исход. "Динамо" и сейчас считается фаворитом, хотя очевидно, что игра у команды не складывается, особенно в обороне. Лишь в 2 из 15 матчей в 2020 году "Динамо" удалось удержать свои ворота на замке – против "Колоса" и "Миная" в Кубке.

В то же время забивает "Динамо" в каждом матче, к игре в атаке претензий гораздо меньше. И можно быть уверенным, в поединке с "Зарей" мы увидим забитые мячи. Ставка на "обе забьет" прошла в 92% матчей "Динамо" в Favbet Лиги в этом году. Должна пройти и сейчас

Прогноз: обе команды забьют – 1.71 (Favbet)

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Прогнозы
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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
15.07.2020 в 19:54
ИНТЕРЕСНЫЙ расклад получается-да если ЗАРЯ победи то ясно что ОНА вторая-а вот если проиграеет и... Алекс сюрприз приподнесет ввиде ничьей или даже выиграеет --то последний тур ещё будет интересней при том что ДК лучше себя будет чувствовать--и это все знают- ДАЖЕ КАТЯ--
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Tenma7 (Чернигов)
15.07.2020 в 18:16
"победа практически гарантирует "Заре" второе место" - тоесть матч с десной то таке?
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