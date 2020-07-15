Десна - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ

УПЛ. Второй этап. 31-й тур

16 июля. Чернигов. Стадион им. Гагарина

"Десна" 19:00 "Александрия"

Трансляция: УНИАН, Football Hub

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Матч, в котором бороться есть за что только одной стороне. Но это вовсе не гарантирует ей легкой жизни.

"Александрия" в этом чемпионате уже не сдвинется с 5-го места, однако это не помешало ей в последних двух турах сделать подножку сперва "Заре" (2:2), а потом и "Динамо" (2:2). Подопечные Владимира Шарана забивали во всех 7 матчах после рестарта - и это весомый повод с ними не шутить.

Желто-черных тащат вперед активные фланги - Лучкевич и Третьяков забили все 4 последние голы команды в УПЛ. На месте и фирменная плотность в средней зоне.

Хотя, конечно, "Десна" все равно фаворит. Как и "Александрия", она забивала в каждом матче после рестарта сезона, причем 4 из 7 встреч выиграла. На поток победы над командой Александра Рябоконя поставил только "Шахтер", но кого, скажите на милость, "Горняки" в УПЛ не бьют? Одна "Заря" кое-как сопротивляется, у остальных не выходит ничего.

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Вдобавок "Десна" здорово играет конкретно против "Александрии" - простоватый, силовой стиль Владимира Шарана удобен для ее вариативного нападения. Как результат, в текущем сезоне Чернигов уже трижды обыгрывал желто-черных со счетами 3:0, 2:0 и 5:1.

Ну и не забываем про фактор мотивации - если "Александрия" в последних турах бьется в основном за престиж (и это у нее хорошо получается), то для "Десны" наступило время Х. Черниговская команда остается в гонке за "серебро" УПЛ, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Сейчас "Десна" отстает от "Динамо" на одно очко, а от "Зари" - на два.

Учитывая, что "Заря" с "Динамо" завтра сыграют между собой, "Десна" в случае победы резко повышает свои шансы если не на ЛЧ, то хотя бы на прямое попадание в группу ЛЕ. Будьте уверены, в Чернигове это понимают, и вылезут из шкуры вон, лишь бы не допустить осечки.

Цифры и факты

Обе команды забивали как минимум по голу в каждом из семи туров после карантина

"Десна" выиграла три предыдущих матча против "Александрии" в текущем сезоне с общим счетом 10:1

Это будет 28-я игра между командами в истории чемпионатов Украины. Пока у "Александрии" 10 побед, у "Десны" - 9

Лидер атак "Десны" Александр Филиппов еще сохраняет шансы стать лучшим бомбардиром сезона в УПЛ. Сейчас у него 16 мячей, у Жуниора Мораеса из "Шахтера" - 20

В последних 6 матчах и "Десны", и "Александрии" в УПЛ проходила ставка "обе забьют"

Ориентировочные составы

У "Десны" вне игры остается хавбек ротации Алексей Гуцуляк. Также под вопросом и выход флангового полузащитника Владислава Калитвинцева. У "Александрии" уже почти месяц не играет из-за повреждения опорный хавбек Дмитрий Гречишкин.

"Десна": Паст - Фаворов, Тамм, Гитченко, Конопля - Картушов, Домбровский, Огиря, Кузык - Будковский, Филиппов

"Александрия": Панькив - Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Вантух - Лучкевич, Банада, Гордиенко, Третьяков - Ситало, Безбородько

Прогноз на матч "Десна" - "Александрия"

Здесь напрашиваются две ставки. Во-первых, победа "Десны", которой это банально больше надо - ее букмекеры оценивают в 1,65-1,7. Во-вторых, "обе забьют" за 1,8-1,85.

Ну и любители риска могут попробовать скомбинировать эти две ставки. Такой вариант букмекеры предлагают с кэфом около 3,4.