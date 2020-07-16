Ворскла - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины

Перед игрой из лагеря азовцев звучали заявления о желании отомстить за полуфинал Кубка Украины. Впрочем, более актуально для "Мариуполь" вернуть уверенность в собственных силах. Неожиданный разгром от "Олимпика" на выходных поставил под сомнение способность Александра Бабича решить главную задачу - выйти в Лигу Европы. Если донецкая команда без целей смогла легко победить, то что говорить о мотивированных "Александрии", "Колосе" или "Днепре-1". Что касается "Ворсклы", то для основы полтавчан сезон уже закончился. По крайней мере, так утверждает Юрий Максимов. Он настроен испытать молодежь. Учитывая, как она выступила в прошлом туре в игре со "Львовом", "Мариуполь" может получить неожиданные проблемы.

Украинская Премьер-лига. Группа 2. 31-й тур

16 июля. Полтава. Стадион "Ворскла" имени Бутовского

"Ворскла" 17:00 "Мариуполь"

Арбитр: Дмитрий Кривушкин

Телетрансляция - Футбол 2

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >> 16 июля. Полтава. Стадион "Ворскла" имени БутовскогоДмитрий Кривушкин- Футбол 2

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

С учетом Кубка это будет пятая встреча соперников в текущем сезоне. Три из четырех поединков завершились ничьей 1:1. Еще однажды "Мариуполь" разгромил соперника 3:0.

В общем команды сыграли 50 матчей. 19 матчей выиграла "Ворскла", 9 завершились ничьей, 22 победы на счету "Мариуполя". Общий счет - 60:65.

Лучшим бомбардиром противостояния является Йован Маркоски, который забил в ворота азовцев семь мячей. На счету Василия Сачко и Константина Бабича по пять голов. В нынешнем сезоне в составе "Мариуполь" по два раза в ворота полтавчан забивали Топалов и Чоботенко.

"Мариуполь" пока второй во второй группе УПЛ - азовцы опережают "Ворсклу" на пять очков. Теоретически команда Максимова еще даже может попасть в плей-офф за место в Лиге Европы - полтавцам нужно выиграть оба матча, которые остались, и рассчитывать, что команда Бабича также проиграет "Львову" в последнем туре.

"Ворскла" не проигрывает с марта в чемпионате Украины. После поражения именно от азовцев команда Максимова дважды победила и пять раз сыграла вничью.

Полтавчане на своем поле выиграли шесть матчей, четыре раза играли вничью и столько же проиграли. "Мариуполю" выезды даются непросто - две победы, четыре ничьих и семь поражений.

"Мариуполь" не уходит с поля без забитого гола уже в шести матчах подряд. Самыми результативными игроками азовской команды в текущем сезоне являются Руслан Фомин, Дмитрий Топалов и Дмитрий Мишнев, которые забили по четыре гола. У "Ворсклы" по четыре гола забили Денис Васин и Руслан Степанюк.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Юрий Максимов пообещал, что сезон будут доигрывать футболисты дубля. В таком случае прогнозировать состав "Ворсклы" довольно сложно. Предположим, что снова игровую практику получит Павел Исенко, который выбил "Мариуполь" из Кубка. Наверняка с первых минут сыграют Даниил Кравчук и Артем Челядин, которые забивали "Львову" в прошлом туре. Остальные - гадание, ведь игроки молодежной команды не имели игровой практики из-за досрочного завершения чемпионата U-21.

У Александра Бабича нет времени на эксперименты - он должен побеждать здесь и сейчас. В таком случае предположим, что с первых минут сыграет наиболее опытный состав. Чурко заменит Топалова на фланге, Фомин (если у него нет проблем со здоровьем) сыграет на острие вместо Кулакова. Интересно, кто выйдет рядом с Федорчуком в центре поля - Игнатенко или Чех.

Гальчук - Полегенько, Яворский, Чоботенко, Быков - Игнатенко, Федорчук - Чурко, Мишнев, Горбунов - Фомин

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ВОРСКЛА - МАРИУПОЛЬ 0:2

Не стоит переоценивать ничью юных полтавчан со "Львовом" - тот соперник откровенно ниже классом. Конечно, "Ворскла" будет играть с воодушевлением, но преимущество в опыте - колоссальное. "Мариуполь" будет злой и мотивирован после поражения от "Олимпика", поэтому должен добывать уверенную победу. Предположим, что в ворота хозяев влетит не один мяч.