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Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча

Украина
(1 голосов)

Завершение чемпионата

Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Свой чемпионский сезон "Шахтер" завершит в городе Александрия, где сыграет на поле одноименной команды. Подопечные Шарана сейчас набрали ход и в прошлом туре разбили серебряную мечту "Десны". Готовы ли они теперь навязать бой "горнякам", которые, даже выходя резервным составом, продолжают добывать победу за победой?

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19 июля, Александрия, стадион "Ника"
ФК "Александрия” 19:30 "Шахтер"
Арбитр: Д. Бондаренко
Трансляция: канал "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

  • Команды провели между собой три игры в текущем сезоне. "Горняки" обыграли соперника дважды, забив в обоих встречах три гола (3:1, 3:2). А вот игра в ноябре была менее зрелищной и закончилась нулевой ничьей
  • В сумме, "горняки" и "горожане" сыграли друг с другом 26 встреч. Тотальное преимущество на стороне первых, которые добыли 22 победы. Трижды они заканчивалась вничью и лишь однажды команда Шарана одерживала верх
  • Свою единственную победу в очном противостоянии команда Шарана добыла в далеком 2017-м году. Гола Бернарда в тот вечер было недостаточно, ведь сразу дублем ответил Полярус. Оба сейчас играют за пределами УПЛ - бразилец в "Эвертоне", украинец в "Химках"
  • "Шахтер" - лучшая команда по всем статистическим показателям этого сезона. Они пропустили лишь 24-е гола, в то время как забили 78. На все это им понадобился 31 тур
  • Лучший бомбардир клуба, и всего чемпионата в целом, Жуниор Мораес, забил 20 голов, но из-за дисквалификации не улучшит статистику. Александр Филиппов из "Десны" может догнать украинского бразильца, если за один тур забьет четыре гола
  • "Александрия" имеет серию из трех игр подряд без поражений (две ничьих и победа)

Последние новости перед матчем

"Александрия":

В команду Шарана не верил никто. После ужасной серии из четырех поражений подряд, казалось, что главного тренера уже ничего не спасет и вскоре он останется без работы. Но сцепив зубы и показав характер, "горожане" поочередно отняли очки у трех претендентов на серебро. Сначала не дали выиграть "Заре" и "Динамо", а неделю назад камня на камне не оставили от "Десны".

Против "северян" футболисты Шарана провели лучший посткарантиный матч, эталонно сыграв в защите и выжав максимум из своих моментов. Впереди "Александрию" ждет противостояние за последнюю путевку в еврокубки и, скорее всего, именно они - главные фавориты на итоговую победу.

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Александр Мельник, сыгравший неплохой матч неделю назад, пропустит игру с "горняками" из-за перебора желтых. В остальном, дисквалифицированных в команде нет и Шаран получит шанс пустить в бой все проверенных игроков.

Ориентировочный состав: Панькив - Мирошниченко, Бухал, Бабогло, Вантух - Гречишкин - Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков - Безбородько

"Шахтер":

А вот "горняки" уже давно не показывают своего максимума в УПЛ. Официально завоевав чемпионство, что было сделано именно в игре с "горожанами", донецкий коллектив серьезно сбавил обороны, в основном делая ставку на игроков "завтрашнего дня". За последние пять игр свои шансы получили Трубин, Фернандо, Мудрик, Вакула, Пихаленок, Бондаренко, Витао и Сикан. Очень жаль травмированного Валерия Бонадря, который также бы имел свои игровые минуты.

Можно не сомневаться, что Луиш Каштру вновь применит серьезную ротацию. Не стоит ждать на поле Мораеса и Хочолаву, перебравших карточек в последнее время. Досрочный отпуск получили Тайсон, Додо и Патрик, места которых должны занять их молодые товарищи.

Ориентировочный состав: Трубин - Болбат, Витао, Матвиенко, Сиприано - Пихаленок, Майкон - Мудрик, Бондаренко, Соломон - Фернандо

Прогноз на матч "Александрия" - "Шахтер" 0:1

Рискнем предположить, что немотивированные "горняки" одержат 27-ю победу в сезоне. Причины две. Первая - даже их резерв выглядит сыгранее и стабильнее большинства команд в УПЛ. Ну и вторая причина в том, что и "Александрии" не нужно будет землю под ногами жечь и добывать победу любой ценой. Их главная битва состоится после и к ней они точно будут готовы.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Прогнозы
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