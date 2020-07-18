Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча

Свой чемпионский сезон "Шахтер" завершит в городе Александрия, где сыграет на поле одноименной команды. Подопечные Шарана сейчас набрали ход и в прошлом туре разбили серебряную мечту "Десны". Готовы ли они теперь навязать бой "горнякам", которые, даже выходя резервным составом, продолжают добывать победу за победой?



19 июля, Александрия, стадион "Ника"

ФК "Александрия” 19:30 "Шахтер"

Арбитр: Д. Бондаренко

Трансляция: канал "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию Favbet-лига. Второй этап, верхняя шестерка. 32-й тур19 июля, Александрия, стадион "Ника": Д. Бондаренко: канал "Футбол 2"Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

Команды провели между собой три игры в текущем сезоне. "Горняки" обыграли соперника дважды, забив в обоих встречах три гола (3:1, 3:2). А вот игра в ноябре была менее зрелищной и закончилась нулевой ничьей

В сумме, "горняки" и "горожане" сыграли друг с другом 26 встреч. Тотальное преимущество на стороне первых, которые добыли 22 победы. Трижды они заканчивалась вничью и лишь однажды команда Шарана одерживала верх

Свою единственную победу в очном противостоянии команда Шарана добыла в далеком 2017-м году. Гола Бернарда в тот вечер было недостаточно, ведь сразу дублем ответил Полярус. Оба сейчас играют за пределами УПЛ - бразилец в "Эвертоне", украинец в "Химках"

"Шахтер" - лучшая команда по всем статистическим показателям этого сезона. Они пропустили лишь 24-е гола, в то время как забили 78. На все это им понадобился 31 тур

Лучший бомбардир клуба, и всего чемпионата в целом, Жуниор Мораес, забил 20 голов, но из-за дисквалификации не улучшит статистику. Александр Филиппов из "Десны" может догнать украинского бразильца, если за один тур забьет четыре гола

"Александрия" имеет серию из трех игр подряд без поражений (две ничьих и победа)

Последние новости перед матчем

"Александрия":

В команду Шарана не верил никто. После ужасной серии из четырех поражений подряд, казалось, что главного тренера уже ничего не спасет и вскоре он останется без работы. Но сцепив зубы и показав характер, "горожане" поочередно отняли очки у трех претендентов на серебро. Сначала не дали выиграть "Заре" и "Динамо", а неделю назад камня на камне не оставили от "Десны".

Против "северян" футболисты Шарана провели лучший посткарантиный матч, эталонно сыграв в защите и выжав максимум из своих моментов. Впереди "Александрию" ждет противостояние за последнюю путевку в еврокубки и, скорее всего, именно они - главные фавориты на итоговую победу.

Александр Мельник, сыгравший неплохой матч неделю назад, пропустит игру с "горняками" из-за перебора желтых. В остальном, дисквалифицированных в команде нет и Шаран получит шанс пустить в бой все проверенных игроков.

Ориентировочный состав: Панькив - Мирошниченко, Бухал, Бабогло, Вантух - Гречишкин - Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков - Безбородько

"Шахтер":

А вот "горняки" уже давно не показывают своего максимума в УПЛ. Официально завоевав чемпионство, что было сделано именно в игре с "горожанами", донецкий коллектив серьезно сбавил обороны, в основном делая ставку на игроков "завтрашнего дня". За последние пять игр свои шансы получили Трубин, Фернандо, Мудрик, Вакула, Пихаленок, Бондаренко, Витао и Сикан. Очень жаль травмированного Валерия Бонадря, который также бы имел свои игровые минуты.

???? Следующий матч – последний в сезоне Премьер-лиги! ????



⚽ #АлександрияШахтер

???? 19 июля ⏰ 19:30

???? КСК «Ника», Александрия

???? https://t.co/XMGJjNPUwD. pic.twitter.com/FLHXa0jdoQ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 16, 2020

Можно не сомневаться, что Луиш Каштру вновь применит серьезную ротацию. Не стоит ждать на поле Мораеса и Хочолаву, перебравших карточек в последнее время. Досрочный отпуск получили Тайсон, Додо и Патрик, места которых должны занять их молодые товарищи.

Ориентировочный состав: Трубин - Болбат, Витао, Матвиенко, Сиприано - Пихаленок, Майкон - Мудрик, Бондаренко, Соломон - Фернандо

Прогноз на матч "Александрия" - "Шахтер" 0:1

Рискнем предположить, что немотивированные "горняки" одержат 27-ю победу в сезоне. Причины две. Первая - даже их резерв выглядит сыгранее и стабильнее большинства команд в УПЛ. Ну и вторая причина в том, что и "Александрии" не нужно будет землю под ногами жечь и добывать победу любой ценой. Их главная битва состоится после и к ней они точно будут готовы.