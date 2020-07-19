Волынь - Металлист 1925. Чья слабость сильнее - анонс и ставка на матч Первой лиги

Обе команды входили в группу лидеров еще недавно, но сейчас вынуждены догонять пелотон. Поэтому терять очки не намерены, особенно это касается харьковчан, проигравших два матча кряду со счетом 0:1.

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Помимо минимальных поражений и отсутствия забитых голов, бичом "Металлиста 1925" в последних играх стали дисциплинарные наказания. Вот и поединок с "крестоносцами" пропустят два игрока ротации и пара твердых исполнителей основы.

Первая лига, 25-й тур

Стадион: "Авангард" (Луцк)

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Волынь 19:00 Металлист 1925

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В предыдущем поединке "Волыни" сразу два игрока открыли лицевой счет голов за клуб - это Амбросий Чачуа и Валерий Сад. Правда ждать их обоих в основе не стоит, так как вернется на поле отсидевший против "Балкан" (4:1) дисквалификацию Сиаваш Хагназари.

В списке дисквалифицированных у "крестоносцев" только запасной вратарь Виталий Недилько. Однако продолжают восстановление от травм центральные защитники Валерий Болденков и Анатолий Ульянов.

Ориентировочный состав Волыни (4-2-3-1): Литовченко - Симинин, Михалик, Приндета, Цюпа - Чачуа, Рябов - Кожанов, Хагназари, Волошинович - Кулиш.

После трех побед кряду в первых посткарантиных турах "Металлист 1925" проиграл два матча кряду прямым конкурентам. Причем "Авангард" к моменту очного поединка прошлого тура уже, казалось, отцепился от дальнейшей борьбы за УПЛ. Тем не менее доказал на ОСК "Металлист", что и к нему относиться снисходительно не стоит.

После временного "бана" вернутся на поле Романов и Кольцов, но сразу четверо игроков получили дисквалификации на 25-й тур. Среди них железобетонные футболисты основы Максим Цвиренко и Сергей Ченбай, а также игроки, часто выходящие на замену, Ярослав Дехтяренко и Лукас Вентура. Травмировался в матче против Краматорска и левый вингер Максим Банасевич, но с возвращением Романова он и без того шансов на основу имел немного.

Ориентировочный состав Металлист 1925 (4-1-4-1): Сидоренко - Жук, Шершень, Поспелов, Осман - Кольцов - Савин, Ямполь, Дмитренко, Романов - Дерек Фрейтас.

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Цифры и факты

Этот матч станет четвертым очным в Первой лиге. До сих пор соблюдалась закономерность, согласно которой победы с "сухим" счетом неизменно добывали хозяева.

Нынешние игроки МХ 1925 Владислав Дмитренко и Сергей Давыдов ранее играли за "Волынь". Основной кипер "крестоносцев" Сергей Литовченко родился в Харькове, но в родном городе выступал только за "Арсенал", "Гелиос" и "Газовик-ХГД".

В прошлом туре "Волынь" вернула себе звание наиболее результативной команды дивизиона. В среднем подопечные Андрея Тлумака забивают по 1,87 гола за матч.

Прогноз

И снова стоит вести речь о новом сочетании защитников в харьковской команде и о том, что соперникам из верхней половины таблицы "Металлист 1925" не может забить уже в четырех матчах кряду. В противовес этому "Волынь" сумеет выставить оптимальный состав, разве что с проблемным центром защиты, где всегда горазд на "привоз" Тарас Михалик. Не имея под рукой линии коэффициентов, предположим, что хорошим выбором для этого матча будет результативная ничья, ведь слабые и сильные стороны игры команд дублируют друг друга.

Ставка: Результативная ничья