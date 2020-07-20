Оболонь Бровар - Рух. Прогноз на матч Первой лиги - хозяева начинают и...

Соседи по турнирной таблице и претенденты на повышение в классе сыграют в одном из центральных поединков 25-го тура. Оба коллектива одержали победы в прошлом туре и не захотят прерывать наметившуюся тенденцию на улучшение своих результатов.

Весьма молодые наставники недавно работают и с "Оболонью Броваром", и с "Рухом", что добавляет изюма в противостояние. Чем будут удивлять и как используют ошибки друг друга? Обо всем этом узнаем уже скоро, в анонсе же попытаемся оценить готовность команд к игре.

Первая лига, 25-й тур

Стадион: "Оболонь Арена" (Киев)

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Оболонь Бровар 19:00 Рух

Смотрите текстовую трансляцию матча на сайте UA-Футбол>>

Телетрансляция на ТВ канале Футбол 3

Забив единственный гол с пенальти, "пивоварам" удалось нанести первое поражение на новом месте своему бывшему наставнику Сергею Ковальцу и его "Черноморцу" (1:0). Пока что после ухода в отпуск Олега Мазуренко "Оболонь Бровар" идет победным путем, добыв шесть очков в двух поединках.

Отсидев дисквалификацию в выездном матче с "Николаевом" (2:0), Максим Покотилюк не вернулся в заявку и в поединке с "Черноморцем". В фотоотчете с последней тренировки "пивоваров" безоговорочно основного опорника команды также нет. Поэтому снова не ждем его в основе.

Ориентировочный состав Оболонь Бровар (4-2-3-1): Федоривский - Майданевич, Безуглый, Белый В., Голиков - Улянченко, Савченко - Мединский, Слободян, Гуськов - Батальский.

Только с четвертой попытки недавнему лидеру чемпионата удалось выиграть матч после рестарта сезона. Да и то в соперниках был слабейший коллектив Первой лиги, к тому же приехавший к "Руху" в гости. Однако полчаса львовяне не могли подобрать ключей к воротам аутсайдера, а на выручку им пришли стандарты и удаления в составе "Черкащины" (4:0).

Вернувшийся в "Рух" Юрий Климчук пока играет по тайму, но при этом стабильно выходит в основе. Можно заподозрить не самые лучшие физические кондиции игрока, не тренировавшегося с командой по сути четыре месяца. Но гол в ворота "Черкащины" подтверждает, что свои главные навыки форвард не растерял.

Ориентировочный состав Рух (3-4-2-1): Мысак - Дуць, Копына, Белый М. - Заставный, Брикнер, Мартынюк, Мысык - Эрнест, Климчук - Кондраков.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры и факты

С Валерием Иващенко во главе "Оболонь Бровар" пока что не теряла очков и не пропускала в двух матчах кряду.

"Рух" добыл лишь одну победу в пяти последних встречах на выезде. В посткарантинную эру команда дважды сыграла в гостях с результативным ничейным исходом. Объединяет также игры с "Николаевом" (1:1) и "Черноморцем" (2:2) то, что открыть счет удавалось тогда соперникам команды Ивана Федыка.

"Оболонь Бровар" забивала первой в трех последних поединках, в каждом случае киевляне набирали в итоге очки.

Данный матч первый в истории дивизиона, в котором будет применена система VAR для судейской оценки спорных эпизодов.

Защитник киевлян Василий Белый и форвард Александр Батальский ранее выступали за "Рух".

Ровно четыре года назад, 20 июля 2016-го, "Рух" дебютировал на профессиональном уровне разгромной кубковой победой над "Горняком" (3:0).

Прогноз

Каким-то образом Валерию Иващенко удалось достучаться до подопечных и на 90% тем же составом, что и при Олеге Мазуренко, команда стала действовать намного надежнее у своих ворот. В подобных условиях краеугольное значение приобретает первый забитый мяч. Делаем ставку на то, что снова забить его удастся "пивоварам".

Ставка: Первый гол в матче забьет "Оболонь Бровар"