Заря - Десна. Анонс и прогноз на матч УПЛ

УПЛ. Второй этап. 32-й тур

19 июля. Запорожье. "Славутич-Арена"

"Заря" 19:30 "Десна"

Трансляция: УНИАН, Football Hub

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Вот она, развязка борьбы за медали УПЛ-2019/20. Много месяцев "Динамо", "Заря" и "Десна" шли практически вровень, но в решающий момент Киев сделал нужное усилие, которое приблизило его к "серебру". "Десна" и "Заря" определят, кто из них более достоин "бронзы".

Чисто теоретически у подопечных Виктора Скрипника еще остается шанс и на второе место, но для этого нужно, чтобы "Динамо" в параллельной игре уступило "Колосу". Вы в это верите? Мы - нет.

В самой "Заре" тоже рассматривают игру с "Десной" именно как битву за третье место. Луганскую команду здесь устроит и ничья - она опережает соперника на два балла. А вот Чернигову после неожиданной осечки в прошлом туре с "Александрией" (1:3) нужна только победа.

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К решающей игре обе команды подходят без критических потерь - почти все ключевые игроки в строю. Другое дело - форма. То ли игроки "Десны" перегорели психологически, то ли физически выдохлись, но в двух последних матчах против немотивированного "Шахтера" (2:4) и "Александрии" команда была не похожа сама на себя. Высоченный процент брака, огромные бреши в обороне, невнятная игра лидеров - это не почерк претендента на медали.

Причем то же самое было месяц назад в домашней игре с "Зарей" (1:2) - луганчане наголову переиграли "Десну" и могли забить 4-5 голов. Александр Рябоконь тогда после игры раскритиковал команду, и она вроде взяла себя в руки. Но когда пошли решающие матчи - проблемы вернулись.

Скорее всего, это нехватка опыта такого рода поединков - тут ведь психология выходит на первый план, и показать то, что умеешь, становится во стократ труднее. "Заря" сама испытала это в прошлом туре, когда "Динамо" в час "Ч" выдало все лучшее, на что способно, а вот подопечные Скрипника не сумели. Однако с "Десной" ситуация, конечно, будет иной, и опыт будет уже на стороне Луганска, который ранее и в еврокубках играл, и за медали боролся.

На бумаге команды более-менее равны - да, у "Зари" более яркие атакующие игроки, зато у "Десны" нет проблем с вратарями и мощнее опорная зона. Неудивительно, что по ходу сезона они обменивались победами - две у Луганска, одна у Чернигова.

Но соль в том, что следующий матч - особенный, и прошлая статистика тут совершенно не важна. Здесь ключевым фактором будет именно психология - способность унять нервы и показать свой максимум в критический момент. Пока кажется, что это лучше удастся "Заре", но посмотрим. "Десна" уже не раз удивляла в этом сезоне. Кто знает, может она способна еще на один сюрприз?..

Цифры и факты

В 7 последних матчах "Десны" проходила ставка "обе забьют". В последний раз команда Рябоконя уходила с поля без пропущенного гола еще 30 мая с "Колосом" (2:0)

"Заря" проиграла только 2 из 10 последних домашних матчей. Победить луганчан получалось только у "Шахтера" (2:1) и "Динамо" (3:1)

"Заря" удержала свои ворота сухими в 7 из 10 последних домашних матчей в УПЛ

"Заря" проиграла только 1 из 5 последних матчей в УПЛ: +2=2-1. У "Десны" на этом же отрезке 3 поражения: +2=0-3

"Десна" пропустила аж 12 голов в последних 5 матчах в УПЛ. Особенно постарались "Шахтер" (4) и "Александрия" (3)

В последних 7 матчах "Десны" в чемпионате забивалось как минимум три мяча

Ориентировочные составы

У "Десны" важных потерь нет, у "Зари "все еще вне игры основные вратари Шевченко и Махарадзе, плюс под вопросом Чеберко, которого на днях подписал ЛАСК. Контракт защитника с австрийцами вступит в силу 1 августа, но насколько он готов сейчас играть - неясно. В прошлой игре с "Динамо" Евгений выглядел слабо.

"Заря": Мацапура - Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко - Иванисеня - Кабаев, Леднев, Юрченко, Кочергин - Громов

"Десна": Паст - Фаворов, Тамм, Гитченко, Конопля - Огиря, Домбровский - Кузык, Тотовицкий, Картушов - Филиппов

Прогноз на матч "Заря" - "Десна"

Угадывать, какая из команд не перегорит, довольно рискованно. А вот что намного очевиднее, так это склонность "Десны" играть результативные матчи. В матчах черниговцев постоянно много голов в разные ворота, и мы считаем, что здесь история повторится. Букмекеры предлагают ставку "обе забьют" за 1,8-,1,9.