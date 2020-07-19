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Львов - Мариуполь. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(1 голосов)

Александр Рыженко сделал прогноз на результативность таймов

Львов - Мариуполь. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Favbet-лига. Второй этап. Заключительный тур
19 июля. Львов. Стадион: "Украина". Начало в 17:00
"Львов" - "Мариуполь"

Главный арбитр - Александр Дердо
Ассистенты: Ярослав Трехлиб и Владимир Жарый

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "Футбол1"
Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

  • обе команды не покинут своих нынешних позиций до окончания чемпионата: "Мариуполь" финиширует восьмым, отстав от "Днепра-1" и не подпустив "Ворсклу". "Львов" занимает предпоследнюю строчку: умершие "Карпаты" их точно не догонят, а пытаться догнать "Олимпик" уже поздно.
  • Георгий Цецадзе, с недавнего времени возглавляющий львовян, ещё ни разу не побеждал на уровне УПЛ.
  • текущая серия "Львова" без побед достигла уже 12 встреч.
  • в трёх играх, которые соперники провели между собой по ходу нынешнего чемпионата, "сине-золотые" не забили ни одного гола. Дважды "Мариуполь" выиграл (1:0 и 3:0), а ещё один поединок завершился нулевой ничьей.
  • "Львов" пропускает во всех матчах после карантина. У "Мариуполя" за этот же период лишь одна "сухая" игра: против львовян.
  • для подопечных Георгия Цецадзе это заключительный матч в нынешнем сезоне: после него команда может отправляться в отпуск с мыслями уже о следующем чемпионате. У "Мариуполя" впереди ещё как минимум один стыковой матч за путёвку в Лигу Европы: на следующих выходных приазовцы встретятся с "Александрией".

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Составы

"Львов"
Не сыграют: Бопесу, Недоля (оба - дисквалификация)

В игре с "Олимпиком" в середине недели, удалились сразу два полузащитника львовян, которым Георгию Цецадзе придётся найти замену. Ожидаем, что на свою родную позицию левого хава вернётся Богунов, а центр поля закроют Приймак и Шина. Также ставим на возвращение в рамку после отсутствия в прошлом туре Сарнавского.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Сарнавский - Люлька, Братков, Борзенко, Клименчук - Богунов, Приймак, Шина, Татарков - Яковелли - Ренан.

"Мариуполь"
Не сыграют: Игнатенко (дисквалификация), Танковский (травма), Чоботенко (под вопросом / травма)

Не исключаем, что Александр Бабич проведёт небольшую ротацию в пользу омоложения состава: эта игра с турнирной точки зрения всё-таки уже не имеет значения, поэтому появится возможность сыграть тем, кто до этого нечасто получал место в стартовом составе.

Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Гальчук - Быков, Яворский, Дава - Корниенко, Федорчук, Чех, Полегенько - Кащук, Мишнёв - Кулаков.

Прогноз на матч Львов - Мариуполь

"Львов" в каждом матче выглядит практически одинаково: довольно неплохой дебют, однако затем команда сникает. Ожидаем, что сегодня будет практически такой же сценарий, поэтому логичной выглядит ставка на голы в таймах. Главное, чтобы приазовцы воспользовались теми возможностями, которые ему будет предоставлять соперник, да и в целом сами были мотивированы бежать к чужим воротам.

Ставка: результативность таймов - 1 тайм < 2 тайм за 2,75.

1xbet
2,94
3,50
2,37
Сделать ставку
Favbet
2,96
3,60
2,30
Сделать ставку
Parimatch
2,95
3,50
2,35
Сделать ставку

Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Прогнозы
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