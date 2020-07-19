Львов - Мариуполь. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Второй этап. Заключительный тур

19 июля. Львов. Стадион: "Украина". Начало в 17:00

"Львов" - "Мариуполь"

Главный арбитр - Александр Дердо

Ассистенты: Ярослав Трехлиб и Владимир Жарый

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "Футбол1"

Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

обе команды не покинут своих нынешних позиций до окончания чемпионата: "Мариуполь" финиширует восьмым, отстав от "Днепра-1" и не подпустив "Ворсклу". "Львов" занимает предпоследнюю строчку: умершие "Карпаты" их точно не догонят, а пытаться догнать "Олимпик" уже поздно.

Георгий Цецадзе, с недавнего времени возглавляющий львовян, ещё ни разу не побеждал на уровне УПЛ.

текущая серия "Львова" без побед достигла уже 12 встреч.

в трёх играх, которые соперники провели между собой по ходу нынешнего чемпионата, "сине-золотые" не забили ни одного гола. Дважды "Мариуполь" выиграл (1:0 и 3:0), а ещё один поединок завершился нулевой ничьей.

"Львов" пропускает во всех матчах после карантина. У "Мариуполя" за этот же период лишь одна "сухая" игра: против львовян.

для подопечных Георгия Цецадзе это заключительный матч в нынешнем сезоне: после него команда может отправляться в отпуск с мыслями уже о следующем чемпионате. У "Мариуполя" впереди ещё как минимум один стыковой матч за путёвку в Лигу Европы: на следующих выходных приазовцы встретятся с "Александрией".

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Составы

"Львов"

Не сыграют: Бопесу, Недоля (оба - дисквалификация)

В игре с "Олимпиком" в середине недели, удалились сразу два полузащитника львовян, которым Георгию Цецадзе придётся найти замену. Ожидаем, что на свою родную позицию левого хава вернётся Богунов, а центр поля закроют Приймак и Шина. Также ставим на возвращение в рамку после отсутствия в прошлом туре Сарнавского.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Сарнавский - Люлька, Братков, Борзенко, Клименчук - Богунов, Приймак, Шина, Татарков - Яковелли - Ренан.

"Мариуполь"

Не сыграют: Игнатенко (дисквалификация), Танковский (травма), Чоботенко (под вопросом / травма)

Не исключаем, что Александр Бабич проведёт небольшую ротацию в пользу омоложения состава: эта игра с турнирной точки зрения всё-таки уже не имеет значения, поэтому появится возможность сыграть тем, кто до этого нечасто получал место в стартовом составе.

Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Гальчук - Быков, Яворский, Дава - Корниенко, Федорчук, Чех, Полегенько - Кащук, Мишнёв - Кулаков.

Прогноз на матч Львов - Мариуполь

"Львов" в каждом матче выглядит практически одинаково: довольно неплохой дебют, однако затем команда сникает. Ожидаем, что сегодня будет практически такой же сценарий, поэтому логичной выглядит ставка на голы в таймах. Главное, чтобы приазовцы воспользовались теми возможностями, которые ему будет предоставлять соперник, да и в целом сами были мотивированы бежать к чужим воротам.

Ставка: результативность таймов - 1 тайм < 2 тайм за 2,75.