Днепр-1 - Ворскла. Анонс и прогноз на матч

Это будет матч, который по большому счету не имеет значения. Юрий Максимов сразу после финала Кубка отпустил основу в отпуск, отказавшись от попытки зацепиться за восьмое место. Дмитрий Михайленко уже гарантировал себе первое место во второй группе. Для полтавчан эта игра будет еще одной возможностью проверить, кто из подрастающего поколения готов к вызовам высшего дивизиона. Днепряне же проведут решающую репетицию перед встречей с "Колосом" на решающем этапе борьбы за путевку в Лигу Европы.

Украинская Премьер-лига. Группа 2. 32-й тур

19 июля. Днепр. "Днепр Арена"

"Днепр-1" 17:00 "Ворскла"

Телетрансляция - канал УНИАН

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >> 19 июля. Днепр. "Днепр Арена"- канал УНИАН

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В текущем сезоне команды сыграли вничью в Полтаве, а затем обменялись домашними победами. После прошлого днепровского матча тренер "Ворсклы" возмущался судейством - хозяева тогда победили благодаря неоднозначному пенальти на 80-й минуте. Уже на втором этапе команда Максимова отомстила, победив 2:0

В прошлом сезоне соперники встречались в Кубке Украины, представляя разные дивизионы. Тогда "Днепр-1" победил 2:0. Таким образом, на своем поле команда Михайленко в противостоянии с "Ворсклой" имеет 100-процентный результат.

В прошлом туре "Днепр-1" не играл, так как должен был противостоять "Карпатам". В последнем своем матче команда Михайленко, проигрывая 0:2 "Львову", в итоге смогла победить 3:2. "Ворскла" не удержала преимущество в игре с "Мариуполем" и уступила 1:2.

На своем поле "Днепр-1" ни разу за чемпионат не играл вничью - девять побед и пять поражений. Сейчас у команды Михайленко продолжается победная домашняя серия, насчитывающая пять поединков.

У "Ворсклы" в прошлом туре оборвалась серия без поражений из семи матчей. На выезде полтавчане имеют худшую статистику в чемпионате - одна победа, три ничьих и десять поражений. С другой стороны, три последних поединка на чужом поле "Ворскла" сыграла вничью.

Владислав Супряга имеет в своем активе 12 забитых голов. В рейтинге бомбардиров он занимает пятое место, уступая Марлосу одним голом. Лучшие бомбардиры "Ворсклы" - Васин и Степанюк - забили по четыре гола.

Юрий Максимов и Дмитрий Михайленко вместе выступали за "Днепр" с 1992-го по 1994-й, а затем вместе в "Динамо" до 1997-го. После того нынешний наставник "Ворсклы" поехал в Бремен, а тренер "Днепра-1" играл киевлян до 2000-го.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Предположим, что Дмитрий Михайленко, учитывая паузу, возникшую из-за "Карпаты", использует максимально оптимальный состав. Таким образом, он проведет генеральную репетицию перед встречей с "Колосом" в плей-офф. В таком случае защиту сформируют Адамюк, Сваток, Логинов и Цуриков. В центре поля будет действовать треугольник Кравченко - Ди Франко - Когут, на флангах атаки сыграют Булеца и Хобленко, а на острие - Супряга. Впрочем, есть вариант, что Владислав появится на поле только во втором тайме.

В игре с "Мариуполем" ворота защищал не Исенко, а куда более опытный Ткаченко. Скорее всего, так будет и на этот раз, ведь нагрузка на голкипера будет большой. В центре поля не сможет сыграть Артем Челядин, который выходил в прошлом матче с капитанской повязкой. По позиции его должен заменить Артем Белый.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДНЕПР-1 – ВОРСКЛА 2:0

В матчах со "Львовом" и "Мариуполем" полтавчане продемонстрировали характер и желание зарекомендовать себя. Но на этот раз соперник будет еще сильнее, к тому же у него преимущество в свежести. Если Михайленко не прибегнет к откровенным экспериментам (а скорее всего, что нет), то "Днепр-1" должен уверенно побеждать. Предположим, что преимущество хозяев с финальным свистком составит два или больше мячей.