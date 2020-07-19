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Колос - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(2 голосов)

Александр Рыженко ожидает уверенной победы столичного клуба

Колос - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Favbet-лига. Второй этап. Заключительный тур
19 июля. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:30
"Колос" (Ковалёвка) - "Динамо" (Киев)

Главный арбитр - Максим Козыряцкий
Ассистенты: Александр Жуков и Владимир Высоцкий

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "Футбол1"
Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

  • у "Динамо" ещё не решены все турнирные задачи на текущий сезон. Киев удерживает вторую строчку, но в случае своей осечки сегодня, а также победе "Зари" в параллельной встрече, "динамовцы" остаются без Лиги чемпионов на следующий сезон. Победа "бело-синих" или ничья выводят команду в ЛЧ.
  • "Колос" также ещё не решил все свои вопросы по текущему сезона. Подопечные Руслана Костышина точно завершат чемпионат на шестом месте, однако впереди их ожидает как минимум одна игра плей-офф за Лигу Европы. В следующую субботу ковалёвцы проведут стыковой матч против "Днепра-1".
  • "Динамо" обыграло "Колос" во всех трёх предыдущих поединках текущего сезона. Победы получились разными (и убедительные, и скандальные, и нервные), а общая разница мячей в этих встречах - 8:1.
  • за три предыдущих матча между "Динамо" и "Колосом" арбитры назначили 7 пенальти и показали 4 красных карточки.
  • "Динамо" пропускает первым в пяти подряд матчах.
  • "Колос" пропускал во всех официальных играх 2020-го. Из тринадцати встреч в календарном году ковалёвцы проиграли десять и ещё трижды праздновали победу.
  • во всех посткарантинных встречах "Динамо" обязательно забивает и пропускает.
  • Виктор Цыганков после карантина забил шесть голов. Это больше, чем забил "Колос" за тот же период (четыре).

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Составы

"Колос"
Не сыграют: Яшков (под вопросом)

В среду против "Шахтёра" Руслан Костышин выпустил практически резерв, поэтому сегодня может бросить в бой номинальную основу. Из тех игроков, кто выходил в старте в прошлом туре, сегодня прогнозируем место в старте только Морозко. Также ожидаем выхода на поле с первых минут Ореховского, который после травмы ещё не начинал ни одного поединка в основном составе.

Ориентировончый состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Черноморец, Петров, Гавриш, Зозуля - Милько - Кожушко, Богданов, Ореховский, Морозко - Лысенко.

"Динамо"
Не сыграют: Бурда, Вербич, Миколенко, Соль (все - под вопросом / травмы)

Пока неизвестно, кто из травмированных уже восстановился и готов помочь своей команде в этом поединке. Вербич, понятно, самая большая потеря "бело-синих" без привязки к позиции: будь-то разговор про полузащиту или нападение. Впрочем, у "Динамо" есть ресурсы, чтобы найти замену тем, кто пропустит эту встречу. Поединок с "Зарёй" данный тезис подтвердил.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Караваев, Шабанов, Попов, Кендзёра - Шепелев, Сидорчук - де Пена, Буяльский, Цыганков - Русин.

Прогноз на матч Колос - Динамо

При любых раскладах и любым составом Киев должен выигрывать этот матч уверенно. Понятно, что "Колос" многое отдаст, чтобы создать проблемы "динамовцам", однако в настоящий момент разница в 30 очков в таблице - довольно объективный фактор, который говорит не в пользу номинальных хозяев.

Ставка: "Динамо" с форой -2 за 1,71.

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21,00
8,40
1,13
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Favbet
24,00
9,20
1,11
Сделать ставку
Parimatch
19,50
8,40
1,13
Сделать ставку

Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Bravissimo (Erevan)
19.07.2020 в 10:24
Какой прогноз, там все ясно, договорняк, печаль
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