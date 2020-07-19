Колос - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Второй этап. Заключительный тур

19 июля. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:30

"Колос" (Ковалёвка) - "Динамо" (Киев)

Главный арбитр - Максим Козыряцкий

Ассистенты: Александр Жуков и Владимир Высоцкий

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "Футбол1"

Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

у "Динамо" ещё не решены все турнирные задачи на текущий сезон. Киев удерживает вторую строчку, но в случае своей осечки сегодня, а также победе "Зари" в параллельной встрече, "динамовцы" остаются без Лиги чемпионов на следующий сезон. Победа "бело-синих" или ничья выводят команду в ЛЧ.

"Колос" также ещё не решил все свои вопросы по текущему сезона. Подопечные Руслана Костышина точно завершат чемпионат на шестом месте, однако впереди их ожидает как минимум одна игра плей-офф за Лигу Европы. В следующую субботу ковалёвцы проведут стыковой матч против "Днепра-1".

"Динамо" обыграло "Колос" во всех трёх предыдущих поединках текущего сезона. Победы получились разными (и убедительные, и скандальные, и нервные), а общая разница мячей в этих встречах - 8:1.

за три предыдущих матча между "Динамо" и "Колосом" арбитры назначили 7 пенальти и показали 4 красных карточки.

"Динамо" пропускает первым в пяти подряд матчах.

"Колос" пропускал во всех официальных играх 2020-го. Из тринадцати встреч в календарном году ковалёвцы проиграли десять и ещё трижды праздновали победу.

во всех посткарантинных встречах "Динамо" обязательно забивает и пропускает.

Виктор Цыганков после карантина забил шесть голов. Это больше, чем забил "Колос" за тот же период (четыре).

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Составы

"Колос"

Не сыграют: Яшков (под вопросом)

В среду против "Шахтёра" Руслан Костышин выпустил практически резерв, поэтому сегодня может бросить в бой номинальную основу. Из тех игроков, кто выходил в старте в прошлом туре, сегодня прогнозируем место в старте только Морозко. Также ожидаем выхода на поле с первых минут Ореховского, который после травмы ещё не начинал ни одного поединка в основном составе.

Ориентировончый состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Черноморец, Петров, Гавриш, Зозуля - Милько - Кожушко, Богданов, Ореховский, Морозко - Лысенко.

"Динамо"

Не сыграют: Бурда, Вербич, Миколенко, Соль (все - под вопросом / травмы)

Пока неизвестно, кто из травмированных уже восстановился и готов помочь своей команде в этом поединке. Вербич, понятно, самая большая потеря "бело-синих" без привязки к позиции: будь-то разговор про полузащиту или нападение. Впрочем, у "Динамо" есть ресурсы, чтобы найти замену тем, кто пропустит эту встречу. Поединок с "Зарёй" данный тезис подтвердил.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Караваев, Шабанов, Попов, Кендзёра - Шепелев, Сидорчук - де Пена, Буяльский, Цыганков - Русин.

Прогноз на матч Колос - Динамо

При любых раскладах и любым составом Киев должен выигрывать этот матч уверенно. Понятно, что "Колос" многое отдаст, чтобы создать проблемы "динамовцам", однако в настоящий момент разница в 30 очков в таблице - довольно объективный фактор, который говорит не в пользу номинальных хозяев.

Ставка: "Динамо" с форой -2 за 1,71.