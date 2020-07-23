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Ингулец - Черноморец. Одесситы заставят лидера играть результативно - анонс с прогнозом на матч

Украина
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В четверг 23-го июля в 17:00 в Петрово состоится поединок 26-го тура Первой лиги между командами "Ингулец" и "Черноморец".

Ингулец - Черноморец. Одесситы заставят лидера играть результативно - анонс с прогнозом на матч
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер чемпионата Первой лиги, петровский "Ингулец", одержал пять побед с минимальным счетом в шести матчах, а поединок против "Миная" свел к ничьей 1:1. В очередном туре подопечные Сергея Лавриненко сыграют дома против "Черноморца" и матч в прямом эфире покажет канал Футбол 3.

Одесситы после карантина набрали одиннадцать очков из восемнадцати возможных, одержав три победы и проиграв лишь раз. Также команда Сергея Ковальца играет весьма результативно, отправив в ворота соперников тринадцать мячей в тех же шести матчах.

Первая лига, 26-й тур

Стадион: "Ингулец Арена" (Петрово)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ингулец 17:00 Черноморец

Смотрите текстовую трансляцию матча на сайте UA-Футбол>>

Телетрансляция на ТВ канале Футбол 3

Минимальные победы, иногда "на зубах", стали уже отличительной чертой "Ингульца" в посткарантинный период чемпионата. Но пока это приносит лидерство в турнире, уверен, болельщики готовы терпеть не всегда зрелищный и атакующий футбол в исполнении своих любимцев. Вот и победу над "Николаевом" (2:1) удалось добыть при не самом лучшем качестве футбола и благодаря победному для гостей автоголу соперника.

У клуба из Петрово нет дисквалифицированных, к тому же вернулся к тренировкам в общей группе центральный защитник Максим Ковалев. Сомневаемся, что Лавриненко рискнет его поставить сразу же на "Черноморец", так что в основе видим более привычную по последним играм пару защитников.

Ориентировочный состав Ингульца (4-2-3-1): Шуст - Балан, Семенко, Кучеренко, Синегуб - Лупашко, Запорожец - Коваленко, Мишуренко, Бартулович - Ситчинава.

Одесситы разбили "Кремень" (5:0) в прошлом туре, причем моментов создали и на большее количество голов. Это уже второй поединок из шести последних, в котором "Черноморец" забил пять, в предыдущем случае была также дома разгромлена "Волынь" (5:2).

У "Черноморца" не обошлось без потерь по причине дисциплинарных наказаний. Максим Брагару не сможет попасть в заявку на матч. О новых травмах игроков, приближенных к основе, также не сообщалось.

Ориентировочный состав Черноморца (4-2-3-1): Паламарчук - Зубейко, Микицей, Лиховидько, Слинкин - Клименко, Хамелюк - Яловенко, Авагимян, Янаков - Сикорский.

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Цифры и факты

  • Это будет всего лишь вторая официальная игра между командами. Первая в Одессе закончилась со счетом 3:0 в пользу "Ингульца".
  • Владислав Клименко, нынешний капитан "Черноморца", в первом круге выступал за команду из Петрово.
  • В шести последних играх в рамках Первой лиги у одесской команды лишь одна победа при четырех поражениях. Причем в 75% случаев неудачных матчей "Черноморец" не забивал.

Прогноз

Быстрая и молодая команда из Одессы заставит лидера включаться на полную мощность с самого начала встречи. До матча с "Прикарпатьем" лишь в одном поединке из семи домашних подопечным Лавриненко не удалось отличиться минимум двумя мячами. Полагаю, что предстоящая игра не станет редким исключением.

Ставка: Тотал "Ингульца" больше (1,5) за 1.74

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово)
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