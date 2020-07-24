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Металлист 1925 - Прикарпатье. Будет ли результативной шоковая терапия - прогноз на игру Первой лиги
В пятницу 24-го июля в 19:00 на поле стадион ОСК "Металлист" местный "Металлист 1925" примет ивано-франковское "Прикарпатье".
После трех поражений кряду и ноля забитых голов был уволен главный тренер харьковского клуба Андрей Демченко и весь его штаб. Дорабатывать сезон в качестве исполняющего обязанности будет Вячеслав Хруслов, который в период с 1997-го по 2011-й работал еще в старом-добром "Металлисте", а в структуре МХ 1925 занимает должность спортивного директора со дня основания клуба.
Иванофранковский коллектив приучил уже к тому, что выступает по синусоиде, вслед за хорошими матчами против сильных соперников наступает черед невнятных поединков с прямыми конкурентами и аутсайдерами.
Первая лига, 26-й тур
Стадион: "Металлист" (Харьков)
Арбитр: Евгений Арановский
Металлист 1925 19:00 Прикарпатье
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От второго тайма матча с "Волынью" (0:2) веяло безнадегой настолько, что померкла игра даже харьковской "звездочки" Владислава Дмитренко, которого даже пришлось менять. После удаления же Александра Османа все и вовсе стало очень плохо и "Металлист 1925" банально посыпался.
Помимо левого защитника, не сыграет из-за перебора желтых и правый, Вадим Жук. В луцком матче у "Металлиста 1925" было лишь пять человек на скамейке, в том числе всего четыре полевых игрока. О состоянии здоровья Дерека Фрейтаса новостей не поступало, но вряд ли он так быстро восстановился от травмы.
Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-2-3-1): Сидоренко - Шершень, Поспелов, Цвиренко, Ченбай - Кольцов - Савин, Дмитренко, Ямполь, Романов - Давыдов.
В прошлом туре подопечные Владимира Ковалюка проиграли дома "Балканам" (1:2), так и не сумев поразить ворота соперника после перерыва, когда обычно прибавляют. Это может подтверждать наличие усталости у игроков и определенную "функциональную яму".
У "Прикарпатья" нет дисквалифицированных игроков перед визитом в Харьков, а среди травмированных и значимых для основного состава фигур лишь Иван Сондей, который все еще залечивает повреждение, полученное в игре с "Кремнем" (2:1). Вернулся уже в заявку вратарь Андрей Новак, что увеличивает конкуренцию в борьбе за пост номер один.
Ориентировочный состав Прикарпатья (4-2-3-1): Вульчин - Борисевич, Бочкур, Француз, Лаврук - Генык, Дербах - Воробчак, Цюцюра, Кузьмин - Барчук.
Цифры и факты
- Третий кряду выездной матч "Прикарпатья" покажет канал Футбол 3.
- Евгений Арановский уже работал в этом сезоне на матче "Металлиста 1925" и воспоминания харьковчан о том поединке не самые лучшие. Тогда команда еще Андрея Демченко проиграла "Руху" (0:1), а центральные защитники Поспелов и Цвиренко были удалены.
- "Металлист 1925" в трех предыдущих матчах с "Прикарпатьем" одержал две победы и однажды сыграл вничью. В каждом матче харьковчане забивали минимум дважды.
Прогноз
Даже оставив всех себя на газоне, гости не смогут превзойти соперника в одном - в виртуозности атак. Футболисты "Металлиста 1925" знают как атаковать эффективно и вспомнят багаж, оставленный Демченко, даже уже без бывшего тренера на скамейке. В ответ гол, или даже два, отправит в ворота соперника и команда Ковалюка, что обещает нам результативный сюжет.
Ставка: Тотал больше (2,5) за 1.96
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