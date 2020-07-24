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Александрия - Мариуполь. Анонс и прогноз матча

Украина
(1 голосов)

Кто больше достоин еврокубков?

Александрия - Мариуполь. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Четыре команды вступают в бой за последнюю еврокубковую путевку. Будем откровенны, что "Александрия", что "Мариуполь" провели не лучший сезон и потеряли несколько позиций, если сравнивать с чемпионатом годичной давности. Но есть последний шанс все исправить - нужно одержать две победы и выиграть так называемый турнир четырех. Давайте разбираться, кто находится в лучших кондициях перед матчем полуфинала.

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25 июля, Александрия, стадион "Ника"
ФК "Александрия” 19:30 ФК "Мариуполь"
Арбитр: А. Абдула
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

  • Регулярный чемпионат команды завершили в разных шестерках. "Александрия" выступала в элитной группе, где заняла пятое место. Команда Бабича была восьмой, пропустив вперед себя "Днепр-1"
  • В последнем чемпионате между собой коллективы сыграли дважды и каждый одержал по одной победе. В матче второго тура "Мариуполь" переиграл соперника со счетом 2:1, а спустя два месяца "горожане" взяли реванш - 3:1
  • Всего же они провели 18 матчей и небольшое преимущество на стороне будущих гостей. "Приазовцы" выигрывали семь раз, в пяти случаях были слабее соперника, а шести играх была зафиксирована ничья. Общий счет 21:27
  • "Александрия" забивала в каждом из девяти домашних матчах против "Мариуполя". Если тенденция продолжится, то команда Бабича пропустит 500-й гол в рамках чемпионата Украины
  • "Приазовцы" в последнее время также забивают немало. За семь последних матчей они смогли 13 раз поразить ворота соперника
  • Владимир Шаран может потерпеть 30-е поражение в УПЛ
  • Для Анатолия Абдулы отчетная игра станет 123-й в рамках чемпионата Украины

Последние новости перед матчем

"Александрия":

"Горожане" набрали неплохую форму. В последних четырех матчах они сыграли с "Шахтером", "Динамо", "Зарей" и "Десной" и с честью прошли это испытание. Этому свидетельствуют результаты - три ничьих и одна победа. Владимир Шаран понимая главную задачу, вывел команду на пик формы к играм плей-офф.

Главная новость перед самим матчем - болельщикам вновь разрешено посещать стадионы. Да, пока что речь идет только о 25 процентах, но согласитесь - это гораздо лучше, чем просто пустые сидения. Фактор должен сыграть на руку "Александрии", которую изголодавшиеся фанаты будут гнать вперед.

Не стоит ждать на субботнем матче Вантуха. Защитник продолжает восстановление и поможет команде лишь морально. Также под вопросом Ситало и Шастал. В остальном, на поле точно выйдут сильнейшие.

Ориентировочный состав: Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Стецков - Гречишкин - Лучкевич, Ковалец, Банада, Третьяков - Безбородько

"Мариуполь":

Александр Бабич серьезно ротировал состав в последних матчах. Наставник понимал, что после отказа "Ворсклы" играть основой, восьмое место от них никуда не денется. Результаты были разные - от уверенной победы над "Львовом" до позора в игре с "Олимпиком" (1:4).

Практически все эксперты отмечали, что "приазовцы" - одна из самых нестабильных команд УПЛ. Наставнику нужно было решить эту проблему, так его тренерское кресло уже давно не стоит ровно и от любого ветерка может развалиться. Поговаривают, что руководство "Мариуполя" уже даже определилось с заменой.

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Что касается состава, то из-за дисквалификации игру пропустит Кулаков. С травмой Танковского "приазовцы" давно смирились, так что его отсутсвие нельзя назвать смертельным.

Ориентировочный состав: Гальчук - Дава, Муравский, Чоботенко - Кирюханцев, Игнатенко, Федорчук, Мишнев, Корниенко - Фомин, Чурко

Прогноз на матч "Александрия" - "Мариуполь" 2:0

Откровенно говоря, "Александрия" в последний месяц выглядит гораздо предпочтительнее. В отличии от соперника, которого кидает из стороны в сторону, "горожане" имеют четку тактику и придерживаются её. К тому же, трибуны уже не будут пусты и это лишь дополнительный фактор в пользу хозяев.

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Комментарии (1)
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Термит (Киев)
24.07.2020 в 21:34
Конечно, решение с плей-офф за последнюю путевку в еврокубки интересное, но не справедливое. Как по мне, стабильность результатов на протяжении всего чемпионата значительно важнее, чем результат одной конкретной игры. Я к тому, что Мариуполь и Колос такой шанс точно не заслужили, да и Днепр1 - под вопросом. Честнее было бы просто пустить туда Алексов, ну в крайнем случае решить 1 матчем Александрия - Днепр1.
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