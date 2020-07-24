Колос - Днепр-1. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Плей-офф. Полуфинал

25 июля. Киев. Стадион: "Оболонь-Арена". Начало в 17:00

"Колос" (Ковалёвка) - "Днепр-1"

Главный арбитр - Екатерина Монзуль

Ассистентки: Александра Ардашева и Марина Стрелецкая

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "Футбол2"

Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

это будет первый матч после карантина, который посетят болельщики. На данный момент на трибуны могут приходить не более 25% от общей вместимости стадиона. Таким образом, на "Оболонь-Арене" в субботу будет чуть больше тысячи зрителей.

все три игры плей-офф состоят из одного матча. Если "Колос" и "Днепр-1" не определят победителя в основное время, футболистов ожидает овертайм и серия пенальти.

"Колос" завершил регулярный чемпионат на последнем месте в верхней шестёрке. Подопечные Руслана Костышина за 32 игры пропустили 59 голов - это худший показатель в УПЛ на обе подгруппы.

"Днепр-1" победил в нижней шестёрке и получил Трофей престижа - утешительный приз за выгрыш нижней части таблицы.

"Колос" и "Днепр-1" - новички нынешнего розыгрыша УПЛ. В прошлом сезоне оппоненты дважды встречались (в Первой лиге) плюс дважды пересекались в текущем. Днепряне выиграли две из четырёх встреч, ещё раз фиксировалась ничья, также однажды побеждал "Колос". Разница мячей - 7:6 в пользу ковалёвцев. Любопытно, что гостевая команда ни разу не выигрывала личный матч.

форвард днепрян Владислав Супряга забивает в трёх матчах подряд. За это время нападающий отметился пятью голами.

матч с "Динамо" стал для "Колоса" первым в 2020 году, когда команда не пропустила (победа 2:0).

в трёх крайних играх "Днепр-1" стабильно забивает минимум два гола.

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Составы

"Колос"

Не сыграют: Милько (дисквалификация)

Высока вероятность увидеть у "Колоса" тот же состав, который выходил на поле против "Динамо" неделю назад. Из возможных рокировок - возвращение в старт Смирного, пропустившего прошлый поединок. Также поборются за место в первых одиннадцати Антюх и Кожушко.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Черноморец, Максименко, Гавриш, Зозуля - Задоя - Морозко, Богданов, Костышин, Антюх - Лысенко.

"Днепр-1"

Не сыграют: Тейлор (под вопросом)

У "Днепра-1" все игроки в строю, поэтому и состав должен выйти оптимальный. Кравченко пропустил прошлую встречу, но в субботу видим его в старте. Равно как не представляем основной состав без Супряги, который сейчас набрал фантастическую форму. В средней линии у днепрян очень хорошая конкуренция, поэтому здесь возможны варианты.

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Цуриков, Логинов, Сваток, Адамюк - Кравченко - Булеца, ди Франко, Когут, Хобленко - Супряга.

Прогноз на матч Колос - Днепр-1

Важность матча слишком высока для обеих команд. В таком случае результативный футбол обычно не получается. Поэтому логичным видится ставка на "низ" голов. В трёх последних играх ковалёвцев он трижды оправдывался. У "Днепра-1" ситуация немного иная, но в лагере Дмитрия Михайленко, похоже, уже слишком уверовали в победу в нижней шестёрке, поэтому позволяли себе излишние вольности. Посмотрим, как будет сейчас.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,91