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Колос - Днепр-1. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(1 голосов)

Александр Рыженко не верит, что в поединке будет много голов

Колос - Днепр-1. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Favbet-лига. Плей-офф. Полуфинал
25 июля. Киев. Стадион: "Оболонь-Арена". Начало в 17:00
"Колос" (Ковалёвка) - "Днепр-1"

Главный арбитр - Екатерина Монзуль
Ассистентки: Александра Ардашева и Марина Стрелецкая

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "Футбол2"
Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

  • это будет первый матч после карантина, который посетят болельщики. На данный момент на трибуны могут приходить не более 25% от общей вместимости стадиона. Таким образом, на "Оболонь-Арене" в субботу будет чуть больше тысячи зрителей.
  • все три игры плей-офф состоят из одного матча. Если "Колос" и "Днепр-1" не определят победителя в основное время, футболистов ожидает овертайм и серия пенальти.
  • "Колос" завершил регулярный чемпионат на последнем месте в верхней шестёрке. Подопечные Руслана Костышина за 32 игры пропустили 59 голов - это худший показатель в УПЛ на обе подгруппы.
  • "Днепр-1" победил в нижней шестёрке и получил Трофей престижа - утешительный приз за выгрыш нижней части таблицы.
  • "Колос" и "Днепр-1" - новички нынешнего розыгрыша УПЛ. В прошлом сезоне оппоненты дважды встречались (в Первой лиге) плюс дважды пересекались в текущем. Днепряне выиграли две из четырёх встреч, ещё раз фиксировалась ничья, также однажды побеждал "Колос". Разница мячей - 7:6 в пользу ковалёвцев. Любопытно, что гостевая команда ни разу не выигрывала личный матч.
  • форвард днепрян Владислав Супряга забивает в трёх матчах подряд. За это время нападающий отметился пятью голами.
  • матч с "Динамо" стал для "Колоса" первым в 2020 году, когда команда не пропустила (победа 2:0).
  • в трёх крайних играх "Днепр-1" стабильно забивает минимум два гола.

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Составы

"Колос"
Не сыграют: Милько (дисквалификация)

Высока вероятность увидеть у "Колоса" тот же состав, который выходил на поле против "Динамо" неделю назад. Из возможных рокировок - возвращение в старт Смирного, пропустившего прошлый поединок. Также поборются за место в первых одиннадцати Антюх и Кожушко.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Черноморец, Максименко, Гавриш, Зозуля - Задоя - Морозко, Богданов, Костышин, Антюх - Лысенко.

"Днепр-1"
Не сыграют: Тейлор (под вопросом)

У "Днепра-1" все игроки в строю, поэтому и состав должен выйти оптимальный. Кравченко пропустил прошлую встречу, но в субботу видим его в старте. Равно как не представляем основной состав без Супряги, который сейчас набрал фантастическую форму. В средней линии у днепрян очень хорошая конкуренция, поэтому здесь возможны варианты.

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Цуриков, Логинов, Сваток, Адамюк - Кравченко - Булеца, ди Франко, Когут, Хобленко - Супряга.

Прогноз на матч Колос - Днепр-1

Важность матча слишком высока для обеих команд. В таком случае результативный футбол обычно не получается. Поэтому логичным видится ставка на "низ" голов. В трёх последних играх ковалёвцев он трижды оправдывался. У "Днепра-1" ситуация немного иная, но в лагере Дмитрия Михайленко, похоже, уже слишком уверовали в победу в нижней шестёрке, поэтому позволяли себе излишние вольности. Посмотрим, как будет сейчас.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,91

1xbet
2.60
3,50
2,62
Сделать ставку
Favbet
2,67
3,45
2,57
Сделать ставку
Parimatch
2,60
3,50
2,60
Сделать ставку

Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 Прогнозы
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