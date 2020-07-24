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Колос - Днепр-1. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Александр Рыженко не верит, что в поединке будет много голов
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25 июля. Киев. Стадион: "Оболонь-Арена". Начало в 17:00
"Колос" (Ковалёвка) - "Днепр-1"
Главный арбитр - Екатерина Монзуль
Ассистентки: Александра Ардашева и Марина Стрелецкая
Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "Футбол2"
Интернет-трансляция: oll.tv
Цифры и факты
- это будет первый матч после карантина, который посетят болельщики. На данный момент на трибуны могут приходить не более 25% от общей вместимости стадиона. Таким образом, на "Оболонь-Арене" в субботу будет чуть больше тысячи зрителей.
- все три игры плей-офф состоят из одного матча. Если "Колос" и "Днепр-1" не определят победителя в основное время, футболистов ожидает овертайм и серия пенальти.
- "Колос" завершил регулярный чемпионат на последнем месте в верхней шестёрке. Подопечные Руслана Костышина за 32 игры пропустили 59 голов - это худший показатель в УПЛ на обе подгруппы.
- "Днепр-1" победил в нижней шестёрке и получил Трофей престижа - утешительный приз за выгрыш нижней части таблицы.
- "Колос" и "Днепр-1" - новички нынешнего розыгрыша УПЛ. В прошлом сезоне оппоненты дважды встречались (в Первой лиге) плюс дважды пересекались в текущем. Днепряне выиграли две из четырёх встреч, ещё раз фиксировалась ничья, также однажды побеждал "Колос". Разница мячей - 7:6 в пользу ковалёвцев. Любопытно, что гостевая команда ни разу не выигрывала личный матч.
- форвард днепрян Владислав Супряга забивает в трёх матчах подряд. За это время нападающий отметился пятью голами.
- матч с "Динамо" стал для "Колоса" первым в 2020 году, когда команда не пропустила (победа 2:0).
- в трёх крайних играх "Днепр-1" стабильно забивает минимум два гола.
Составы
"Колос"
Не сыграют: Милько (дисквалификация)
Высока вероятность увидеть у "Колоса" тот же состав, который выходил на поле против "Динамо" неделю назад. Из возможных рокировок - возвращение в старт Смирного, пропустившего прошлый поединок. Также поборются за место в первых одиннадцати Антюх и Кожушко.
Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Черноморец, Максименко, Гавриш, Зозуля - Задоя - Морозко, Богданов, Костышин, Антюх - Лысенко.
"Днепр-1"
Не сыграют: Тейлор (под вопросом)
У "Днепра-1" все игроки в строю, поэтому и состав должен выйти оптимальный. Кравченко пропустил прошлую встречу, но в субботу видим его в старте. Равно как не представляем основной состав без Супряги, который сейчас набрал фантастическую форму. В средней линии у днепрян очень хорошая конкуренция, поэтому здесь возможны варианты.
Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Цуриков, Логинов, Сваток, Адамюк - Кравченко - Булеца, ди Франко, Когут, Хобленко - Супряга.
Прогноз на матч Колос - Днепр-1
Важность матча слишком высока для обеих команд. В таком случае результативный футбол обычно не получается. Поэтому логичным видится ставка на "низ" голов. В трёх последних играх ковалёвцев он трижды оправдывался. У "Днепра-1" ситуация немного иная, но в лагере Дмитрия Михайленко, похоже, уже слишком уверовали в победу в нижней шестёрке, поэтому позволяли себе излишние вольности. Посмотрим, как будет сейчас.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,91