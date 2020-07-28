Черноморец - Балканы. Областное дерби получится результативным - прогноз на матч Первой лиги

Дерби областного значения состоится в Одессе в рамках 27-го тура. Осенний матч между "Балканами" и "Черноморцем" пришлось проводить в два приема из-за поведения болельщиков "моряков". Результат, впрочем, тогда не изменился и после доигровки 18 минут (1:1).

В турнирной таблице команды разделяет 13 очков в пользу одесситов. В случае победы подопечные Сергея Ковальца могут обогнать "Горняк-Спорт" и выйти на девятое место.

Первая лига, 27-й тур

Стадион: "Черноморец" (Одесса)

Арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Черноморец 19:00 Балканы

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Одесситам в 26-м туре удалось заставить попотеть лидера чемпионата и закономерно отобрать у грозного соперника очки (0:0). В атаке "Черноморец" даже смотрелся более остро, чем "Ингулец", так что еще не ясно кому больше повезло избежать поражения.

Капитан команды Владислав Клименко в Петрово получил лишнюю желтую карточку и поединок против "Балкан" пропустит. Владислав Хамелюк и Максим Брагару не попали в заявку во встрече с "Ингульцом". Вероятно, у полузащитников имеются повреждения.

Ориентировочный состав Черноморца (3-4-2-1): Паламарчук - Микицей, Остапенко, Лиховидько - Зубейко, Граматик, Авагимян, Велев - Яловенко, Янаков - Сикорский.

После красивого гола Константина Пархоменко "Балканы" не смогли удержать даже ничью против "Николаева" (1:3). Но не только замены соперника сыграли решающую роль, но и пенальти, назначенный при равном счете за сомнительное нарушение.

Не сыграют в областном дерби два защитника зарянской команды - Александр Ильницкий и Анатолий Опря. Второй только восстановился от травмы, но даже на скамейке запасных умудрился получить "горчичник" в домашней игре прошлого тура. Травму в том же матче получил бразилец Лукас Кунья. Также в перерыве был заменен Василий Тропанец, что намекает нам на недовольство его действиями со стороны главного тренера. Хотя, быть может, также имело место микроповреждение у основного форварда "Балкан".

Ориентировочный состав Балкан (4-2-3-1): Лободров - Платунов, Юречко, Николишин, Сидоренко - Пархоменко, Серденюк - Луис Фернандо, Пенов, Фаюк - Болокан.

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Цифры и факты

В двух последних гостевых матчах "Балканы" забили пять голов.

"Черноморец" дома после карантина забил 12 мячей в четырех поединках.

Только три гола в последних шести поединках пропустили одесситы, при том, что играли с тремя командами из верхней половины таблицы.

Прогноз

Не уверены, что гостям удастся навязать сопернику борьбу и использовать не совсем привычное сочетание в центре поля "моряков". В этот раз Авагимян отчасти возьмет на себя дирижерские функции Клименко и сможет его заменить по сути равноценно, а "крылья" Яловенко и Янаков добавят атакам стремительности. Одним словом, усилиями по большей части "Черноморца" тотал должен пробиваться.

Ставка: Тотал больше (2,5)