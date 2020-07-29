Николаев - Металлист 1925. Первый выезд Хруслова на фоне трагедии - прогноз поединка Первой лиги

С одинаковым счетом 3:1, да еще и при идентичном сценарии, закончили "Николаев" и "Металлист 1925" свои поединки в прошлом туре. Поддержать победный почин критично важно для борющихся за УПЛ харьковчан, но это не значит, что хозяева будут немотивированными.

В поединке с "Балканами" Илья Близнюк предоставил отдых ряду игроков основы - Денис Шелихов, Богдан Куксенко, Сергей Кравченко, Андрей Ковалев и Владислав Войцеховский начали тот поединок на скамейке запасных. Первые двое так и не вышли на поле даже после перерыва, что означает лишь одно - в списке приоритетов тренерского штаба "корабелов" матч против МХ 1925 занимает знаковое место!

Первая лига, 27-й тур

Стадион: "Центральный" (Николаев)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.)

Николаев 17:00 Металлист 1925

Смотрите текстовую трансляцию матча на сайте UA-Футбол>>

Телетрансляция на You Tube канале Football Hub

Голы Паламаря, Кушниренко и Ляшевского помогли "Николаеву" переломить ход матча с "Балканами" и добыть волевую победу. Тем самым "корабелы" прервали пятиматчевую серию без побед и доказали, что их неудачи все же не носят системный характер. Правда закрепить успех неплохо бы и на фоне более сильного оппонента, которым является "Металлист 1925".

Перед матчем 27-го тура в команде хозяев нет дисквалифицированных, Богдан Порох отсидел свой "бан" в Заре. Все еще травмирован Роман Попов, который сыграл за "Николаев" после своего возвращения лишь 34 минуты против "Черноморца".

Ориентировочный состав Николаева (4-2-3-1): Шелихов - Ляшевский, Порох, Кушниренко, Куксенко - Витенчук, Охрончук - Кравченко, Ковалев, Войцеховский - Яворский.

Дебют Вячеслава Хруслова получился удачным, харьковчане пропустили первыми, но сумели переломить ход поединка с "Прикарпатьем" (3:1). Героем матча стал Ярослав Ямполь. который реализовал пенальти, а затем ассистировал Максиму Ермоленко в эпизоде с голом на последних минутах. Радует и победный гол Дерека Фрейтаса сразу после возвращения бразильца из лазарета.

На выходных в харьковском клубе случилась трагедия, ушел из жизни врач клуба Антон "Ашот" Худаев. Почтить его память победой - еще одна задача харьковской команды, помимо турнирной мотивации.

я

Владислав Дмитренко получил повреждение в прошлом матче и вряд ли мы его увидим с первых минут в Николаеве. Также после предыдущего не самого удачного лично для игрока матча решено было не продолжать сотрудничество с Сергеем Романовым. Сыграть в паре с Ямполем может Максим Ермоленко.

Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-1-4-1): Сидоренко - Шершень, Поспелов, Цвиренко, Ченбай - Кольцов - Савин, Ямполь, Ермоленко, Лукас Вентура - Дерек.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 500+2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры и факты

При том, что "Николаев" находится на одиннадцатом месте, команда забила лишь на три гола меньше, чем борящийся за повышение в классе "Металлист 1925".

Между первым и седьмым матчами "корабелов" после карантина, им удалось забить лишь три мяча. В двух обозначенных поединках ворота соперников подопечные Близнюка поразили восемь раз.

В двух выездных играх из трех после карантина харьковчане покидали поле без результативных атак.

Прогноз

В трех предыдущих поединках команд в рамках Первой лиги гостевой коллектив так и не сумел отличиться ни разу. В этот раз на выезде сыграет фаворит, "Металлист 1925", но мы снова ожидаем увидеть малорезультативный футбол именно по причине тенденции в целом в противостоянии. Напомним только, что матч первого круга принес нулевую ничью...

Ставка: Тотал меньше (2,5)