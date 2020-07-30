Оболонь Бровар - Ингулец. Не ждите много голов - анонс с прогнозом на матч Первой лиги

Команда, идущая на седьмом месте, примет лидера чемпионата, которому осталось набрать восемь очков в четырех турах, дабы досрочно квалифицироваться в Премьер-лигу. Тем не менее, Сергей Лавриненко не раз и не два заявлял, что цель коллектива исключительно победа в турнире. Так что и в матче с "пивоварами" гости будут бороться за максимальный результат.

Гол, пропущенный командой Валерия Иващенко в прошлом туре, стал первым за четыре матча при этом тренере и сразу же привел к поражению. "Ингулец" же так и не смог пробить дома "Черноморец" (0:0), хоть и от поражения по течению матча застрахован не был.

Первая лига, 27-й тур

Стадион: "Оболонь Арена" (Киев)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр), на матче работает VAR

Оболонь Бровар 19:00 Ингулец

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Телетрансляция на ТВ канале Футбол 3

Глупое удаление Александра Голикова и ошибка вратаря, пропустившего с острого угла, стоила "Оболони Бровару" трех очков в поединке с "Кремнем" (0:1). От третьего места теперь киевлян отделяет четыре очка, отыграть которые нужно за четыре оставшихся встречи.

При этом стоит держать в уме и матч в запасе у "Руха", который вряд ли потеряет очки против "Металлурга", что еще больше усложняет задачу "пивоваров" в борьбе за повышение в классе.

Помимо Голикова, все сильнейшие игроки команды Иващенко готовы сыграть против лидера чемпионата.

Ориентировочный состав Оболони Бровара (3-4-3): Федоривский - Безуглый, Коваленко, Белый - Майданевич, Савченко, Валеев, Мате - Мединский, Батальский, Гуськов.

"Ингулец" все еще не проигрывал после карантина, добыв пять побед в семи матчах и дважды сыграв вничью. Если дома команда в ходе чемпионата потеряла только восемь очков из 39 возможных, то на выезде в два раза больше. При этом петровцы пропустили лишь десять мячей в 13 гостевых поединках.

Максим Ковалев тренируется в общей группе уже неделю, но вряд ли тренерский штаб рискнет кинуть его в горнило Первой лиги уже сейчас. Скорее всего, нынешний чемпионат "Ингулец" доиграет уже хорошо знакомой парой центральных защитников с Виталием Павловым в резерве.

У Олега Синегуба было повреждение в прошлом матче, так что слева может сыграть Николай Квасный. Илья Коваленко вышел на замену в поединке с "Черноморцем" и сразу же получил желтую карточку, которая означает для него дисквалификацию.

Ориентировочный состав Ингульца (4-2-3-1): Шуст - Балан, Семенко, Кучеренко, Квасный - Лупашко, Запорожец - Козак, Мишуренко, Бартулович - Ситчинава.

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Цифры и факты

Вратари команд, Назарий Федоривский и Богдан Шуст, пропустили лишь по одному мячу в последних четырех турах.

После карантина "Оболонь Бровар" провела дома четыре встречи, ни разу не проиграв. Но и выиграть удалось "пивоварам" только однажды.

В рамках Первой лиги это будет четвертая игра этих команд на "Оболонь Арене". До сих пор здесь "Ингулец" дважды проиграл и один раз, в прошлом чемпионате, добился результативной ничьей (1:1).

Прогноз

Хозяевам нужно играть на победу, но они прекрасно понимают, что открыться против "Ингульца" - значит проиграть. Поэтому ждем привычной для "Оболони Бровара" аккуратной игры с вероятным ничейным исходом. Во всяком случае, "пивовары" проиграть не должны, но и выиграть им будет тяжело.

Ставка: "Оболонь Бровар" не проиграет за 1.79