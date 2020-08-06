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Ингулец - Рух. Конец эпохи голевой бедности - прогноз на матч Первой лиги
В пятницу 7-го августа в рамках предпоследнего 29-го тура Первой лиги "Ингулец" в Петрово примет львовский "Рух". Начало поединка в 17:30.
В центральном поединке 29-го тура петровский "Ингулец" примет львовский "Рух". Команды пропустили меньше всех в турнире и по праву претендуют на повышение в классе. Кроме того, именно они лидируют в таблице по потерянным очкам, так что очный матч по праву можно считать центральным и во всем втором круге.
"Ингулец" не проигрывает в рамках чемпионата в течение 11 игр, последний раз подопечные Лавриненко уступили еще "Агробизнесу" на выезде (1:2) девятого ноября. "Рух" в течение шести последних туров идет без поражений, потеряв за это время лишь четыре очка из 18 возможных.
Первая лига, 29-й тур
Стадион: "Ингулец" (Петрово)
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков), система VAR
Ингулец 17:30 Рух
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Обыграв "Кремень" (3:0) дублирующим составом, петровцы сохранили силы своим лидерам, а также позволили Оскару Мкомоле проявить индивидуальные бомбардирские навыки. Танзаниец забил дважды и отдал результативную передачу на Артема Щедрого в эпизоде с третьим голом.
Ника Ситчинава все еще отсиживает дисквалификацию по мотивам удаления в Киеве с "Оболонью Броваром" (1:1). Все остальные игроки готовились к матчу с "Рухом". Предположим, что наставник команды из Петрово снова предоставит шанс Оскару на острие атаки, а Мишуренко привычно сыграет в оттяжке.
Ориентировочный состав Ингульца (4-2-3-1): Шуст - Балан, Семенко, Кучеренко, Синегуб - Лупашко, Запорожец - Коваленко, Мишуренко, Бартулович - Мкомола.
С возвращением в львовский клуб Юрия Климчука результаты команды Ивана Федыка улучшились. В прошлом туре седьмой номер не забил, но эту функцию взял на себя Юрий Копына, принесший победу над "Минаем" (1:0).
Полагаем, что Иван Федык пожертвует Олегом Синицей ради лишнего человека в центре поля (Ивана Брикнера), а с креном влево сыграет Ростислав Русын, который с момента прихода этого тренера является для "Руха" буквально незаменимой фигурой на поле.
Ориентировочный состав Руха (4-3-2-1): Мысак - Копына, Дуць, Белый, Сакив - Калюжный, Мартынюк, Брикнер - Климчук, Русин - Кондраков.
Цифры и факты
- "Сухая" серия "Ингульца" на своем поле насчитывает уже полных три матча (270 минут).
- 18-го ноября 2018-го года в 18-м же туре прошлого чемпионата "Ингулец" последний раз проиграл дома, коваливскому "Колосу" (0:1). С тех пор на своем поле команда Лавриненко провела 19 игр в рамках Первой лиги и четыре кубковых матча.
- Домашняя победа в первом круге (1:0) благодаря голу Климчука на последних минутах стала для "Руха" первой над этим соперником за пять очных встреч в рамках Первой лиги.
- Все пять матчей между "Ингульцом" и "Рухом" закончились с результативностью менее трех голов. Никому из соперников не удавалось забить хотя бы два мяча в конкретном поединке.
Прогноз
Когда-то серия "низовых" результатов в соперничестве этих команд должна прерваться, почему бы не сейчас, когда оба клуба настроены на максимальный результат. Хозяевам победа позволит за тур до финиша обеспечить себе место в УПЛ, львовянам же существенно упростит жизнь перед двумя оставшимися встречами дома с "Металургом" и "Авангардом". Так что ждем минимум по голу в обе стороны.
Ставка: Обе забьют