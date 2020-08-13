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Минай - Волынь. The winner takes it all - прогноз на центральный матч 30-го тура Первой лиги
В решающем для обеих команд поединке "Минай" примет луцкую "Волынь". Начало поединка в четверг 13 августа в 17:30.
Самый настоящий финал ждет соперников по этому матчу, с той лишь разницей, что хозяев в нем устроит и ничейный исход. "Минай" имеет перевес по личным встречам с "Агробизнесом", так что даже если Олег Собуцкий передумает и все же пройдет экспресс-аттестацию, попутно обыграв "Оболонь Бровар", его клуб закарпатцам не конкурент при условии набора "Минаем" 60 очков.
У "Волыни" предматчевые расклады еще проще - только победа позволит команде Андрея Тлумака претендовать на Премьер-лигу, причем даже ее может не хватить. Рассматриваем опять же гипотетический вариант с "Агробизнесом", который как раз опережает на данный момент "крестоноцев" за счет недавнего разгрома в очном домашнем поединке (3:0).
Первая лига, 30-й тур
Стадион: "Минай Арена" (Минай)
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков), система VAR
Минай 17:30 Волынь
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В последних турах "Минай" играет некое подобие схемы с "ложной девяткой" и Анатолием Нуриевым в этой роли. Против "Авангарда" (2:0) в прошлом туре Рустам Ахмедзаде играл с большим креном влево, чтобы называть его полноценным центрфорвардом.
Богдан Орынчак же не выходил на поле в двух последних встречах, что намекает на его отсутствие и против "Волыни". Предполагаем, что срок арендного соглашения с "Рухом" истек с наступлением августа и Богдан уже вернулся в расположение львовского клуба. Дисквалификаций накануне решающей встречи у закарпатцев нет.
Ориентировочный состав Миная (4-4-2): Попович - Жичиков, Никитюк, Маткобожик, Стасюк - Ткачук, Голодюк, Нуриев, Глагола - Шпак, Ахмедзаде.
Три победы с общим счетом 10:0 добыла луцкая команда в последних матчах. Однако обольщаться не стоит, так как в соперниках были две слабейшие команды чемпионата, а также немотивированный "Горняк-Спорт".
Денис Кожанов был под угрозой дисквалификации, но желтую карточку в прошлом матче не получил. Все остальные игроки основы, за исключением ранее травмированных, а также инфицированных коронавирусом Леванидова и Ульянова, также в строю перед решающим матчем.
Ориентировочный состав Волыни (4-2-3-1): Литовченко - Мартынюк, Симинин, Приндета, Цюпа - Рябов, Чачуа - Кожанов, Сад, Волошинович - Кулиш.
Цифры и факты
- Два основных центральных защитника "Миная", Роман Никитюк и Александр Маткобожик, ранее играли за "Волынь".
- В этом сезоне предстоящая игра станет уже третьей между командами. В рамках Кубка "Минай" одержал минимальную победу дома со счетом 1:0. С таким же счетом, но уже в пользу "Волыни", завершился луцкий поединок первого круга чемпионата.
- "Волынь" обладает худшей обороной среди команд топ-7.
- "Минай" в рамках чемпионата на своем поле проиграл лишь раз, еще в первом туре.
Прогноз
Букмекерские линии говорят о том, что это классический поединок "на три исхода". Соперники будут действовать в стиле "шашки наголо" и при не самой надежной обороне гостей, но при этом и сильным исполнителям "крестоносцев" впереди, это приведет к голам в обе стороны.
Ставка: Обе забьют за 1.86