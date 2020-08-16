Верес - Черкащина. Не спешите их хоронить - анонс с прогнозом на первый стыковой матч

Ровенский "Верес" после двух кругов занимал третье место в группе А Второй лиги. После решения ПФЛ на Совете лиг он получил право сыграть два матча с одной из худших команд Первой лиги. Соперники и решат кому оставаться в более сильном дивизионе.

"Черкащина" еще в осенней части сезона испытывала проблемы с результатом, набрав лишь шесть очков. Зимой состав клуба был изменен практически полностью, но нашлись и новые инвесторы, которые готовы ставить серьезные задачи. Тем не менее, в одиннадцати встречах доигровки команда Дениса Маринчука набрала лишь одно очко.

Стыковой раунд за право играть в Первой лиге (первый матч)

Стадион: "Колос" (Млинов)

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)

Верес 17:00 Черкащина

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Еще в середине июля ровенский клуб начал подготовку к стыковым матчам. Сборы команда Юрия Вирта провела в Киевской области и удачно сыграла с Колосом (3:0) и молодежкой Динамо (1:0), однако проиграла Альянсу (2:3), Шахтеру (0:2) и основному составу Динамо (0:3). Еще во Млинове "Верес" успел одолеть Львов U-19 (4:0) и второй состав Волыни (5:1), но уступил тернопольской Ниве (0:3) в гостях.

Виталий Тимофеенко, игравший за команду осенью, но покинувший ее в зимнее межсезонье, снова вернулся в Ровно. Также сможет сыграть Игорь Солдат, удаленный во встрече с "Калушем" (1:2) 23-го ноября 2019-го. Свою дисквалификацию защитник отсидит в рамках регулярной части сезона, на стыковые поединки она не распространяется.

Ориентировочный состав Вереса (4-2-3-1): Когут - Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат - Петько, Кучеров - Хоцяновский, Тимофеенко, Соломка - Шестаков.

С общим счетом 1:10 проиграла "Черкащина" три последних поединка в Первой лиге. Игру 30-го тура команда, принимающая соперников в Счастливом, провела еще во вторник 11-го августа, уступив с разгромным счетом "Николаеву" (0:4).

Состав черкащан за 11 туров менялся с калейдоскопической частотой. Свободные агенты приходили и уходили, так что судить будем по последним встречам, опираясь на которые и сделаем прогноз по составу.

Ориентировочный состав Черкащина (4-2-3-1): Старченко - Нестеренко, Скляренко, Лухтанов, Дионг - Дмитренко, Цурупин - Малей, Морозенко, Нечай - Тарануха.

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Цифры и факты

Капитан "Черкащины" Евгений Морозенко сезон 2019/20 начинал именно в составе "Вереса". Ушел из Ровно полузащитник еще по ходу первого круга после конфликта с тренером.

В сезоне 2018/19 команды трижды встречались в рамках группы А Второй лиги. В активе "Вереса" две победы со счетом 2:1, но есть и домашнее поражение (0:1).

Лишь два игрока в текущей заявке "Черкащины" начинали сезон в этой же команде. Это Тимур Пограничный и Юрий Малей.

Последнюю свою победу в официальных матчах черкащане добыли почти год назад. 22-го августа 2019-го им удалось разгромить на своем поле в Черкассах "Балканы" (3:0).

Прогноз

Не согласен с теми, кто ждет легкую прогулку для "Вереса". Да, команда Вирта понравилась во встречах против грандов украинского футбола, особенно против "Шахтера". Но еще прошлой осенью были заметны ее проблемы со взломом эшелонированной обороны. Защитники "Черкащины" горазды срезать мячи в свои ворота в промышленном масштабе, но все равно не верю в разгром гостей.

Ставка: Победа "Вереса" и тотал меньше (2,5)