Металлург - Альянс. Кто кого перестреляет - прогноз на стыковой матч

В прошлом году "Металлург" уже играл стыки за право выхода в Первую лигу и уступил "Агробизнесу". Расформирование киевского "Арсенала" все же позволило "казакам" повыситься в классе, но слабая селекция и скомканная подготовка стоили очень серьезных очковых потерь осенью, что и привело к предпоследнему итоговому месту.

"Альянс" здорово провел дебютный чемпионат во Второй лиге, но вперед себя пустил "ВПК-Агро" и "Кристалл". Команда Юрия Ярошенко также хорошо выступила в Кубке Украины, добравшись до стадии четвертьфинала.

Первый матч стыкового раунда за право играть в Первой лиге

Стадион: "Славутич-Арена" (Запорожье)

Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

ГФК Металлург 17:00 Альянс

Смотрите текстовую трансляцию матча на сайте UA-Футбол>>

Телетрансляция на You Tube канале MFC Metalurg

За 23 дня "Металлург" провел девять игр в связи с тем, что вынужден был уходить на двухнедельный карантин уже после возобновления сезона в Первой лиге. Было бы больше, но во Львов на матч с "Рухом" ехать "казаки" отказались, за что получили "технарь". Обыграть "Черноморец" в последнем туре дома не удалось (1:4), так что стыкового раунда все же запорожцам не удалось избежать.

Дмитрий Крапивный, отбывавший в 30-м туре дисквалификацию, вернется на поле в матче с "Альянсом". В остальном состав "Металлурга" стабильный, вызывают вопросы разве что позиция справа и в центре полузащиты, а также на острие нападения. Делаем ставку на то, что с первых минут выйдут Сачко, Разуваев и Черний, а Шалфеев, Лихобабенко и Щебетун останутся на скамейке.

Ориентировочный состав Металлурга (4-2-3-1): Котляров - Сухарь, Сухина, Сарапий, Кравченко - Крапивный, Трояновский - Сачко, Разуваев, Могильный - Черний.

Вылетев от "Мариуполя" из Кубка 11-го марта (2:4), липоводолинцы с тех пор не проводили официальных встреч. 11-го июля команда вышла из отпуска и начала планомерную подготовку к стыковым играм. В рамках тренировочных сборов в Николаевке, Охтырке и Счастливом были обыграны "Верес" (3:2), СК "Полтава" (3:0), "ВПК-Агро" (2:0), а также добыта ничья против "Чайки" (3:3).

Ориентировочный состав Альянса (4-2-3-1): Литвиненко - Меженский, Дугиенко, Медведев, Писный - Пикуль, Сидоренко - Ярошенко, Шарай В., Шарай С. - Загинайлов.

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Цифры и факты

Хавбек "Альянса" Владислав Шарай стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Украины 2019/20. В его активе четыре гола в пяти матчах, в том числе один с пенальти.

Команды проведут первый в истории очный поединок.

"Альянс" стал наиболее результативной командой группы Б второй лиги, несмотря на третье место. Подопечные Ярошенко забили 51 гол в 22 матчах.

Прогноз

Вряд ли стоит ждать от команд закрытого футбола, ведь козырем обеих является атака. Практически не сомневаюсь, в том, что мы увидим голы в обе стороны, а учитывая стремление и "Альянса", и "Металлурга" к победе, пробивание тотала более чем вероятно.

Ставка: Тотал больше (2,5)