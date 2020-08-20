Олимпик - Динамо. Анонс и прогноз на матч

Наибольший интерес среди всех 14 представителей в новом чемпионате вызывает "Динамо" Киев, команда, от которой будет зависеть главная интрига Премьер-лиги 2020/21. Киевляне вместе с "Олимпиком" открывают этот сезон, считаются номинальные гости, а фактически хозяева, фаворитами матча и постараются обязательно начать с победы. Главный тренер "Шахтера" "Динамо" (да, до сих пор сложно ассоциировать Мирчу Луческу со столичным клубом) не желал раскрывать карты, видео онлайн трансляций товарищеских матчей мы не увидели, а по отдельным нарезкам и обзорам невозможно сложить полноценную картину. Что-то замышляет опытный специалист известный своей хитростью?

УПЛ. 1-й тур

Киев. Стадион "Динамо" им. В. Лобановского

Главный арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье)

"Олимпик" Донецк 17:00 "Динамо" Киев

Текстовую онлайн трансляцию матча читайте на UA-Футбол>>

Телетрансляция на канале "Футбол 2"

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Всего месяц продолжался перерыв в украинской Премьер-лиге, тем не менее, в нынешних условиях это вполне приемлемо (весной слишком долго команды отдыхали без футбола). Особое положение и особые условия сохранятся и на новый сезон, хотя бы в том, что снова без зрителей пройдут матчи первых туров. Хорошая новость в том, что пока нет угрозы срыва чемпионата Украины 2020/21.

Итак, подопечные Луческу (с 23-го июля - дата назначения румынского тренера) успели провести три спарринга в рамках подготовки к новому сезону. Сначала, "Динамо" разгромило "Верес" 3:0, затем уступило "Десне" 1:2, и разобралось с "Полесьем" 5:1. Судя по всему, очень разные получились эти игры, и хоть цельного впечатления они не оставили (по небольшим обзорам), можно предположить, что новый тренер наиграл состав и сформировал костяк команды. Интересно будет на него посмотреть в первом официальном матче.

"Олимпик" стал рекордсменом среди клубов УПЛ по контрольным матчах в это короткое межсезонье – пять спаррингов (как и у "Десны"). Также поражение от черниговской "Десны" у дончан 0:2, победа над "Рубиконом" (Киев) 2:1 и ничья с "Диназ" (Вышгород) 2:2, а затем две победы над "Чайкой" 5:0 и "Полесье" Житомир 3:0.

Напомним, что в прошлом сезоне "Олимпик" финишировал на девятом месте, а "Динамо" на второй строке в турнирной таблице. При этом, интрига сохранялась до последнего, особенно для киевлян, а дончане хорошо провели конец турнира и поднялись с предпоследнего места на две строчки. На большее тогда они были неспособны. Конечно, неудовлетворительные результаты для этих клубов в УПЛ 2019/20, поэтому в новом чемпионате они будут делать все возможное для достижения большего.

В 2020-м году "Динамо" и "Олимпик" еще не встречались между собой, сыграв два матча минувшего сезона в 2019-м. В августе прошлого года "бело-синие" не смогли дожать "олимпийцев" - 1:1. А вот ответный матч в декабре завершился викторией тогда еще подопечных Михайличенко 3:1.

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Относительно ориентировочных составов – в первом туре сложно делать какие-то прогнозы по 11-ти лучшим, тем, кому доверятся тренеры. Можно было наблюдать много экспериментов, поэтому… давайте подождем и увидим, кого выберут Луческу и Климовский. Отметим только, что восемь игроков "Динамо" занимались по индивидуальной программе и возможно еще не готовы выйти на поле - Денис Попов, Владимир Шепелев, Артем Шабанов, Беньямин Вербич, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Бенито и Ахмед Алибеков.

СТАТИСТИКА

Всего команды сыграли 16 официальных матчей. "Динамо" имеет 12 побед, при трех ничьих и одном поражении. "Олимпик" выиграл один раз - в мае 2017-го - со счетом 2:1. Общий счет противостояний 30:7 в пользу киевлян. Всего три разгрома у "бело-синих", а в последнее время "олимпийцы" дают бой, проигрываая с минимальным отставанием.

ПРОГНОЗ

Все мы ждем, что "Динамо" с первых минут бросится вперед и будет беспрерывно атаковать. Тем не менее, "Олимпик" далеко не самая простая команда УПЛ, которая может поймать фаворита на его беспечности, увлеченностью наступательными действиями. Команда Климовского постарается проводить контратаки, одна из них вполне может завершиться голом. И на один гол больше все же забьют подопечные Луческу. Сделаем острожный прогноз – 2:1 победа "Динамо".