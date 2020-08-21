Десна - Заря. Анонс и прогноз матча

Уже в первом туре нового чемпионата между собой сыграют обладатели третьего и четвертого места - черниговская "Десна" на своем поле примет "Зарю" Виктора Скрипника. Оба коллектива провели отличный прошлый сезон, завоевали право играть в еврокубках и разделили между собой титул главного открытия турнира.

Матч в Чернигове - один из самых интересных в туре, что подтверждает целый ряд причин. Очень интересно, как проявят себя команды в новом сезоне? Как приживутся новички и покажут себя опытные бойцы? Насколько драматичной будет встреча для Фаворова, который сменил "северян" на луганчан? Готовы ли коллективы к достойной игре на европейской арене? Давайте со всем этим разбираться.

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22 августа, Чернигов, стадион им. Ю. Гагарина

"Десна” 17:00 "Заря"

Арбитр: Д. Бондаренко

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Цифры и факты

В прошедшем сезоне команды встречались друг с другом четыре раза. Самое интересное, что именно очным противостоянием "Десна" и "Заря" завершали чемпионат. Матч закончился со счетом 1:1, что не позволило луганчанам опередить "Динамо" и завоевать серебро

Всего же коллективы провели между собой 17 игр, и здесь преимущество на стороне "Зари". Луганский коллектив одержал восемь побед при пяти поражениях. Четыре раза сильнейшего определить не удавалось

Вот уже четыре игры подряд "Десна" непременно забивает по одному голу в ворота команды Скрипника

Черниговский коллектив в субботу будет иметь шанс одержать 30-ю победу в рамках УПЛ

Восемь игр подряд "северяне" не могут удержать свои ворота на замке

Филипп Будковский будет иметь шанс отметиться 30-м голом в украинском чемпионате

В случае победы, "Заря" одержит десятую гостевую викторию под руководством Виктора Скрипника

Ключевое противостояние

Безусловно, интереснее всего будет понаблюдать за Денисом Фаворовым. Защитник четыре года играл за "северян", дослужился до звания капитана и забил немало важных голов в прошлом сезоне. Теперь же он будет играть против своих бывших и точно захочет показать свои наилучшие качества. Судя по его интервью, небольшую обиду на руководство он затаил. Противостоять Денису будет хорошо знакомый Мостовой и это - наиболее интересная дуэль.

Предсезонная подготовка

Этот аспект также стоит рассмотреть отдельно. Футболисты Рябоконя - чемпионы летних спаррингов. Четыре победы в пяти матчах можно считать хорошим результатом. На пять с минусом. Стоит учесть, что "Десна" играла против команд разного калибара - и с второлиговым "Диназом", и с самим киевским "Динамо", нанеся Луческу первое, пусть и не официальное, поражение. Наставник черниговчан имел шанс попробовать разные схемы (4-2-3-1, 4-2-2) и обкатать молодняк. Одно слово, летом "Десна" точно не сачковала.

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А вот у "Зари" совсем иная ситуация. Луганчане играли два матча, по разу выиграв и проиграв. Оба соперники ("Днепр-1", "Мариуполь") - представители высшего дивизиона и составы были соотвествующие. В игре с днепрянами, которая по всем известным причинам была особенная для Скрипника, бронзовые призеры провели идеальное начало каждого из таймов, но в ближе к концу у них садился аккумулятор. А вот с "приазовцами" показали характер и вырвали победу. После каждого спарринга у наставника было достаточно пищи для размышления.

Составы

"Десна":

Про потерю Фаворова было сказано достаточно, однако пока что ему замену не приобрели. Да, есть очень талантливый Конопля, но будем откровенны - вряд ли задора Ефима хватит, чтобы блистать без сменщика на протяжении сезона. Ходили слухи о трансфере Бутко, который пригодился бы со своим опытом, но пока что дальше новостей дело не зашло.

Прежде всего "Десна" усилила линию атаки. Был арендован талантливый Мудрик, который может как блеснуть, так и угаснуть, а также вернулся Дегтярев. Из проблемных позиций можно назвать центр поля, где точно бы пригодился еще один опытный опорник.

Ориентировочный состав: Паст - Конопля, Тамм, Имереков, Мостовой - Огиря, Домбровский - Калитвинцев, Тотовицкий, Кузык - Филиппов

"Заря":

Лето 2020-го - очень непростая пора для луганчан. Да, они на мажорной ноте завершили чемпионат, но после этого началась вакханалия за пределами поля. Девять игроков покинуло команду, три из которых - основные футболисты обороны. После этого мог уйти и Виктор Скрипник, и только жадность судьба помешала Александру Бабичу встать у руля "Зари".

Были и входящие трансферы. Егор Назарина был призван укрепить центр поля (вероятно он заменит в субботу заболевшего Иванисеню ), а на левый фланг обороны купили сразу двоих. Но проблем все равно хватает. Осталось лишь два центральных защитника, а позиция нападающего все такая же проблемная. Одним словом, луганчанам точно нужно продолжать усиливаться, ибо играть им придется на два фронта

Ориентировочный состав: Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Гречкин - Назарина - Кочергин, Юрченко, Хомченовский - Перович, Кабаев

Прогноз на матч "Десна" - "Заря" 1:0

Постараемся аргументировать свой выбор. Во-первых, черниговский клуб интереснее соперника выглядел в контрольных матчах, в которых к тому же не проигрывал. Во-вторых, у Рябоконя хорошо знакомый ему состав, который за лето лишился только одного, пусть и очень важного, винтика. Помимо этого, длина скамейки "Десны" позволяет команде освежить состав прямо по ходу игры, в то время как Виктор Скрипник не располагает большим выбором игроков. Поэтому считаем, что именно "северяне" - фавориты субботнего матча.