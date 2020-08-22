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Александрия - Мариуполь. Анонс и прогноз матча

Украина
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Александрия - Мариуполь. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

25-го июля "Александрия" завершила сезон, проиграв на своем поле "Мариуполю" и потеряв шансы сыграть в еврокубках. Не прошло и одного календарного месяца, как оба коллектива снова встретятся на стадионе "Ника", только уже в рамках первого тура. За 28 дней изменилось многое, так что игра вряд ли будет напоминать предыдущую. Давайте попробуем разобраться, кого эти изменения коснулись сильнее.

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22 августа, Александрия, стадион "Ника"
ФК "Александрия” 19:30 ФК "Мариуполь"
Арбитр: Д. Кутаков
Трансляция: канал "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

  • "Александрия" и "Мариуполь" трижды встретились в прошлом чемпионате и ни один из матчей не завершился вничью. Дважды побеждали "приазовцы" (2:1) и один раз триумфатором вышла команда Шарана (3:1)
  • Всего же их история противостояния насчитывает 19 встреч. И здесь также преимущество на стороне "Мариуполе". Восемь раз они были победителями, уступив в пяти поединках. Ничья была зафиксирована шесть раз
  • Команда Александра Шарана может забить свой 150-й гол в рамках УПЛ. Им осталось еще один раз огорчить соперника
  • Крайне вероятно, что пункт выше будет выполнен, так как на протяжении 17 игр "Александрия" не уходит с поля без забитого гола
  • "Мариуполь" также может ожидать юбилей - 60-та гостевая победа в украинском чемпионате
  • Игрок "горожан" Максим Задерака может выйти на поле в сотый раз в рамках УПЛ
  • Субботний матч - дебют для Остапа Маркевича в УПЛ в качестве наставника

Предсезонная подготовка

"Александрия" не проигрывала летом на предсезонных сборах. Всего команда Шарана провела три встречи, в которых дважды была сильнее соперника. Однако нужно также отметить, что потеря очков случилась именно в единственном матче против представителя УПЛ - "Днепра-1". Поэтому предсезонная подготовка оставляет определенне вопросы.

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Примерно тоже саме можно сказать и о команде Маркевича. Те же три летние спарринга, те же две победы. Отличие в том, что "Мариуполь" проиграл "Заре", хотя по ходу матча они выглядели не намного хуже соперника. Видно, что команда пытается перестроиться под требования нового наставника и пока что процесс идет туговато.

Составы

"Александрия":

За лето команда Шарана стала слабее. Наставник потерял сразу четырех исполнителей, однако после Третьякова удалось вернуть, подписав с ним долгосрочный контракт. Тренер ждет трансферов и уверяет, что они будут. Как минимум, в ближайшее время "Александрию" усилит Вадим Янчак. Однако этого мало.

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Самая ощутимая потеря - уход Каспара Дубры. Центральный защитник хоть и не всегда был убедителен, однако никогда не терял статус твердого игрока основы. Интересно, будет ли готова "Александрия" заменить такого бойца.

Ориентировочный состав: Панькив - Мирошниченко, Бабогло, Довгий, Пашаев - Гречишкин - Лучкевич, Банада, Ковалец, Ситало - Безбородько

"Мариуполь":

Поражение от "Колоса" послужило началом кадровой революции. "Приазовцы" доверились Остапу Маркевичу, опыт которого ограничивался клубами первой лиги. Да, команды он строил интересные (особенно "Агробизнес"), вот только готов ли сын именитого наставника к УПЛ? Новый сезон покажет.

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Состав "Мариуполя" изменился, однако основной костяк и дальше будут составлять игроки "Шахтера". Полноценным трансфером стал переход Петра Стасюка из "Миная". Защитник неплохо себя зарекомендовал в ПФЛ и теперь попробует показать свои лучшие стороны в матчах высшего дивизиона.

Ориентировочный состав: Гальчук - Быков, Чоботенко, Муравский, Стасюк - Мишнев, Игнатенко, Бондаренко, Кащук - Кулаков, Топалов

Прогноз на матч "Александрия" - "Мариуполь" 2:1

Вряд ли Маркевич-младший сможет победно начать свой путь в УПЛ. Его команда только формируется и пытается адаптироваться под его требования. "Александрия" же, пусть и лишившись некоторых футболистов, команда сыгранная и опытная. Они и с грандами пободяться могут, и в еврокубках достойно показать себя. К тому же, они явно будут хотеть поквитаться за поражение месяц назад. А потому рискнем поставить на минимульную победу хозяев.

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