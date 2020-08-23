Ворскла - Рух. Полтавский дебют Федика, возвращение Сакива - анонс поединка УПЛ

Финалист Кубка Украины прошлого сезона и общепризнанная гроз авторитетов в первом туре нового чемпионата примет новичка украинской элиты, который имеет амбициозные планы. "Рух" закончил чемпионат в Первой лиге на втором месте, но концовку провел ударно, вырвав место в Премьер-лиге из рук конкурентов.

Также команде Ивана Федика можно ставить твердую четверку за трансферную работу которая была направлена на точечное укрепление проблемных позиций. У Максимова же коллектив готовый к качественному шагу вперед в плане результатов.

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Стадион: "Ворскла им. Бутовского" (Полтава)

Арбитр: Алексей Деревинский

Ворскла 17:00 Рух

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Прошлый сезон полтавский клуб закончил на десятом месте среди 12 участников, но концовку чемпионата фактически доигрывал с целью подготовки к финалу Кубка. Взять трофей у киевского "Динамо" не удалось, но за сезон "Ворсклу" можно поблагодарить.

Команда Юрия Максимова простилась с пятью футболистами, которые не всегда проходили в основу (Мартыненко, Габелок, Стрижак, Артур Батиста, Пальярес), а также распрощалась с защитником Эдином Шехичем. На усиление в Полтаву перебрались защитник Сергей Яворский из "Мариуполя", хавбек "Львова" Никита Татарков и также хорватский нападающий Иван Пешич.

Ориентировочный состав Ворсклы (4-4-2): Ризнык - Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай - Луизао, Скляр, Степанюк, Кане - Кулач, Пешич.

Молодой тренер Иван Федик приступил к работе с "Рухом" накануне доигровки сезона и сумел решить задачу по повышению в классе, хоть не обошлось и без сложностей. В последних восьми турах львовская команда добыла пять побед и трижды сыграла вничью.

Среди трех новичков УПЛ трансферная работа "Руха" заслуживает наиболее высокой оценки. Во-первых, львовяне подписали двух лучших игроков "Агробизнеса" Игоря Бойчука и Андрея Кухарука, а также укрепились Вадимом Парамоновым из "Колоса" и опытным Валерием Федорчуком, который в прошлом сезоне выступал за "Мариуполь".

Также стоит отметить, что вернулся в расположение "Руха" ранее арендованный в "Минай" Богдан Оричак, который также будет серьезным усилением впереди. Среди потерь стоит отметить лишь центрального защитника Руслана Марушку, с которым решили не продлевать сотрудничество.

Ориентировочный состав Руха (4-2-3-1): Мысак - Заставный, Дуць, Белый, Бойчук - Мартынюк, Брикнер - Калюжный, Русин, Климчук - Кондраков.

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Цифры и факты

Винниковский "Рух" основан еще в 2003-м году и долгое время довольствовался выступлениями на аматорском уровне. С весны 2019-го команда Григория Козловского представляет Львов, принимая своих соперников на стадионе "СКИФ".

В сезоне 2017/2018 "Ворскла" выиграла бронзовые награды Премьер-лиги, с тех пор выше седьмого места не поднималась.

Всего лишь 23 гола в 32 матчах забил полтавский клуб в прошлом сезоне. Это второй худший показатель после львовских "Карпат", которые сезон не доиграли.

"Рух" стал обладателем титула самой надежной обороны Первой лиги в сезоне 2019/20. В 30 матчах команда пропустила только 21 гол.

Для наставника "Руха" Ивана Федика этот матч станет первым на уровне Премьер-лиги в тренерской карьере.

Защитник львовян Тарас Сакив на протяжении шести лет играл за "Ворсклу". Правда в сумме 22-летний футболист провел лишь 22 игры в чемпионате.

Прогноз

Не должен этот матч становиться результативным - "Ворскла" в принципе домашние игры редко проводит "от ножа", львовянам же на руку сыграть от обороны, уповая на контратаки.

Ставка: Тотал меньше (2,5) за 1.74