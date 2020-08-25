Суперкубок Украины. Луческу против Шахтера

Украинский футбол вернулся! "Динамо" против "Шахтера"! Мирча Луческу против своей бывшей команды. Более интригующего сценария и придумать сложно.

Коэффициенты Favbet: 3.6 – 4 – 1.9

Выиграет Суперкубок:

Динамо – 2.5

Шахтер – 1.55

Безусловно, этот матч за Суперкубок все будут рассматривать именно через призму назначения Луческу. Тренер, который за 12 лет принес "Шахтер"у 8 чемпионских титулов в Украине и победу в Кубке УЕФА теперь возглавляет его главного соперника. Каким будет "Динамо" при Луческу? Будет ли он прививать киевлянам "шахтеровский" футбол? Часть ответов мы получим уже сегодня.

Что касается "Шахтера", то неделю назад горняки без шансов уступили "Интеру "в полуфинале Лиги Европы – 0:5. Объективно, бороться с соперниками такого уровня "Шахтер "еще не готов. Как бы то ни было, выход в полуфинал еврокубка - это отличное достижение, благодаря которому "Шахтер" поднялся на рекордное для себя 12-е место в рейтинге УЕФА.

В прошлом сезоне "Динамо" и "Шахтер" встречались аж 6 раз. И если в матчах чемпионата "Шахтер" одержал 4 победы, то в Кубке и Суперкубке Украины киевляне были сильнее. Впрочем, сегодня мы увидим другое "Динамо", и результаты прошлого сезона можно не брать во внимание.

И всё же тенденция последних лет говорит о том, что у "Динамо" и "Шахтера" атака на данный момент сильнее обороны. В 6 из 7 последних очных встреч забивали обе команды. И вряд ли приход Луческу что-то сразу радикально изменит. Матчи первого тура Favbet Лиги также подтверждают это. Даже одержав уверенные победу над "Олимпиком" и "Колосом", "Динамо" и "Шахтер" всё равно умудрились пропустить в свои ворота. Так что и в матче за Суперкубок голы обязательно будут

Прогноз: обе команды забьют – 1.65