Волынь - Кремень. Сачко против Головко, чей дебют окажется успешнее - прогноз на матч Первой лиги

Матч, который можно назвать центральным на старте сезона хотя бы за то, что противостоять друг другу будут талантливые тренеры Василий Сачко и Александр Головко. Оба проведут дебютные официальные поединки в новых должностях.

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"Волынь" второй год кряду остановилась в шаге от выхода в Премьер-лигу и третий шанс Андрею Тлумаку руководство давать не стало. Вместе с тренером ушла группа футболистов, в том числе прошлогодний лидер Денис Кожанов. У Головко ситуация похожа, но отличается тем, что с предыдущим тренером мосты палить не стали, а договорились сотрудничать в рамках одного штаба! К советам Сергея Свистуна молодой, но уже достаточно опытный, наставник, точно будет прислушиваться. По крайней мере в первых турах.

Первая лига, 1-й тур

Стадион: "Авангард" (Луцк)

Волынь 18:00 Кремень

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Долгое время после своего прихода на должность главного тренера Сачко отсутствовал в медиа-пространстве. Даже дебютный товарищеский поединок с "Вересом" (0:0) лучане провели в обстановке строжайшей секретности. Примечательно, что именно после той встречи у ровенчан в команде было зафиксировано несколько положительных тестов на коронавирус...

Из прошлосезонной основы ушли не только Кожанов и Кулиш, но и Волошинович, Литовченко, Хагназари, Курко, Михалик, Конкольняк, Сад, Чачуа, Ульянов. Им на смену пришли уже игравшие за "Волынь" до осени 2017-го Шаповал, Хомченко, Тетеренко, Ляшенко, а также Александр Бондаренко, Антон Евдокимов, Евгений Протасов и Максим Войтиховский.

Ориентировочный состав Волыни (4-2-3-1): Леванидов - Шаповал, Симинин, Приндета, Цюпа - Рябов, Тетеренко - Хомченко, Сад, Климец - Бондаренко.

Среди летних новичков кременчужан, кроме главного тренера, конечно, стоит выделить дуэт экс-игроков "Авангарда" (Олег Бородай, Илья Брюхов), Луиса Фернандо, пришедшего из "Балкан" и опытного бомбардира Станислава Кулиша.

"Кремень", в отличие от соперника, уже успел провести официальный матч в нынешнем сезоне. В предварительном раунде Кубка страны подопечные Головко на выезде одолели днепровскую "Перемогу" (2:0). Голы забили как раз новички - Фернандо реализовал пенальти, а Кулиш замкнул навес Евгения Мурашова с левого фланга.

Ориентировочный состав Кремня (4-2-3-1): Олейник - Головко, Курелех, Брюхов, Мягков - Белоус, Сорокин - Мурашов, Островский, Фернандо - Кулиш.

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Цифры и факты

В межсезонье "Кремень" усилился опытным форвардом Станиславом Кулишом, который перешел как раз из "Волыни". Так что персонально для лучшего голеадора Первой лиги сезона 2018/19 это будет весьма принципиальная встреча.

Очные матчи прошлого чемпионата закончились со счетом 3:0 в пользу хозяев в Луцке и 1:1 на поле "Кремень-Арены". Любопытно, что разгром гостей 3:0 был зафиксирован на "Авангарде" и в сезоне 2017/18.

При Андрее Тлумаке "крестоносцы" два года кряду были среди лучших в дивизионе по результативности, в прошлом чемпионате забили 57 голов, опередив ближайшего преследователя в лице "Агробизнеса" на пять мячей.

Прогноз

Сложно что-либо предсказывать, но сугубо по именам "Волынь" выглядит предпочтительнее. В какой рисунок воплотит имеющийся кадровый ресурс Василий Сачко и как быстро - это уже интересно. Но в игре тренеров-дебютантов Первой лиги делаем ставку на Василия Викторовича.

Ставка: Победа "Волыни"