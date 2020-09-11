Днепр-1 - Олимпик. Анонс и прогноз матча

Перед началом нынешнего сезона от "Днепра-1" ожидали серьезного прогресса. Задача минимум - борьба за еврокубки, а там глядишь и место в тройке. На деле же, все получилось гораздо сложнее, в первом же туре случилась потеря очков. Причем не с лидерами, а в игре с "Ингульцом", который дебютировал в элите украинского футбола. У Дмитрия Михайленко уже нет большого кредита доверия (летом его мог заменить Скрипник), а значит нужно набирать очки и добывать победы. Во втором туре будет отличный шанс это сделать - домашняя встреча с "Олимпиком".

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12 сентября, Днепр, стадион "Днепр-Арена"

"Днепр” 14:00 "Олимпик"

Арбитр: Е. Арановский

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Football Hub

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 2-й тур12 сентября, Днепр, стадион "Днепр-Арена": Е. Арановский: канал "Униан": Football HubТекстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

История противостояния двух команд насчитывает четыре встречи, причем все они были сыгранны в прошлом сезоне. Преимущество на стороне команды Михайленко, которая успела добыть три победы, проиграв лишь однажды

"Днепр-1" неизменно забивает в ворота "Олимпика". Более того, в каждой игре делает это минимум дважды

Хозяева уже четыре матча подряд не знают вкус поражений в рамках регулярного сезона УПЛ - три победы и одна ничья. Мы не учитываем поединок против "Колоса" (1:4), так как он был сыгран в еврокубковом плей-офф

"Олимпику" также есть чем похвастаться - в двух последних выездных матчах они побеждали и делали это с крупным счетом. Под гарячую руку команды Климовского попали "Мариуполь" и "Львов"

Опытный Сергей Политыло может встретить юбилей. Если он выйдет на поле, то проведет двухсотый матч в рамках украинского чемпионата

Наставник "Олимпика" Игорь Климовский сыграет уже 20-ю игру у руля донецкого коллектива

Стоит постараться Алексею Чичикову - он может забить 15-й гол в рамках УПЛ

Трансферная кампания и контрольные матчи

Старт сезона в украинском футболе получился очень экспериментальным. Проведя сборы и контрольные матчи, клубы вишли на первый тур и снова отправились на трехнедельний перерыв. Все в угоду матчам национальной команды, которая стартовала в Лиге Наций.

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Никто не сомневался, что все продолжат усиливаться осенью. "Днепр-1" и "Олимпик" не стояли в сторонке, а вместе со всеми искали свежую кровь на трансферном рынке. Символично, что оба коллектива нашли её в "Динамо". На двоих они арендовали троих футболистов киевлян - Бенито и Каргбо будут теперь работать с Игорем Климовским, а Сергей Булеца снова отправился к днепрянам. Помимо этого, "Днепр-1" вернул в Украину Дугласа, а донецкий коллектив усилил каждую из линий свободными агентами.

Каргбо и Бенито – в Олимпике до конца сезона!



Донецкий клуб усилил линию атаки двумя игроками Динамо. https://t.co/wbTPB86EV0 pic.twitter.com/4VJahOG3bd — FC Olympic (@fcolympic_don) August 29, 2020

Что касается товарищеских матчей, то здесь преимущество на стороне "Олимпика", если говорить о количестве. Они провели три спарринга, но победили лишь в одном. Правда смогли перечеркнуть весь негатив, обыграв "Шахтер", который хоть был без сборников, но с достаточно крепким составом бразильцев. "Днепру-1", скорее всего, очень понравился "Ингулец", и они решили во время паузы снова сыграть с ними. Возможно, намеревались реваншироваться. Однако, не сложилось - снова ничья (2:2).

Составы

"Днепр-1"

Дмитрий Михайленко сможет рассчитывать на всю обойму - травмированных и дисквалифицированных на данный момент нет. С нового сезона украинский наставник решил внедрять новую схему с тремя центральными защитниками. Приживается пока что тяжеловато, но любые качественные изменения требуют времени. Прогнозируем, что с первых минут выйдет Булеца, который хорошо знаком с коллективом и серьезно усилит полузащиту.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Адамюк, Логинов, Сафронов - Тэйлор, Булеца, Вакулко, Дубинчак - Назаренко, Довбик, Хобленко

"Олимпик"

А вот у донецкого клуба не все так радужно. На выездную игру не поехали Гришко и Неплях, а значит у Игоря Климовского осталось не так много вариантов, кого выпускать в центре обороны. Два арендованых новичка, Каргбо и Бенито, достаточно часто играли на сборах, а значит существует вероятность появления одного из них на поле.

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко - Политыло - Завийский, Романовский, Тейшейра - Шахаб, Каргбо

Прогноз на матч "Днепр-1" - Олимпик" 2:1

До начала матча команда Михайленко выглядит предпочтительнее. У наставника не будет особых проблем с составом и в бой он сможет выпустить сильнейших. Да и в целом, по подбору игроков "Днепр-1" смотрится интереснее, а также не стоит забывать, что играют они дома (пусть и без зрителей). С другой стороны, на "Олимпик" не будет сильно давить груз ответственности, в то время как от хозяев все ждут только победы. Это может сыграть им как в плюс, так и в минус.