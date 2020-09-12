Колос - Львов. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины

После поражения от "Шахтера" в первом туре Руслан Костышин откровенно заявил, что его команда к тому матча не готовилась и не принимала его во внимание. Во многом это логично - на носу была двухнедельная пауза, поэтому тренерский штаб должен правильно планировать подготовительный процесс. Но вот теперь встреча со "Львовом" приобретает особое значение. Во-первых, это генеральная репетиция перед дебютом в Лиге Европы, где коваливцев уже ждет греческий "Арис". Во-вторых, это первый официальный матч на обновленном стадионе - вряд ли и игроки, и тренеры, и руководство хотят испортить праздник. Тем более УПЛ вместе с Минздравом пусть и в ограниченном количестве, но позволили присутствие зрителей на трибунах. Что касается "Львов", то сегодня мы увидим серьезно обновленную команду по сравнению с прошлым сезоном. Клуб отказался от бразильского вектора, отпустив многих латиноамериканцев. Насколько это помогло львовянам, покажет игра.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Второй тур

12 сентября. Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" 17:00 "Львов"

Арбитр: Ярослав Козик

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Телетрансляция - Футбол 2 12 сентября. Ковалевка. Стадион "Колос"Ярослав Козик- Футбол 2

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В прошлом сезоне "Колос" и "Львов" обменялись домашними победами. В Коваливке был зафиксирован счет 1:0, во Львове - 3:2.

В первом туре "Колос" уступил "Шахтеру" 1:3. "Львов" игру с "Минаем" пропускал из-за вспышки заболеваний на коронавирус.

"Колос" одна из самых бескомпромиссных команд в чемпионате Украины. Сейчас продолжается серия без ничьих, которая насчитывает 27 матчей! Последний раз коваливцы делили очки с соперником год назад в игре с "Александрией".

"Львов" в последнее время выступает не слишком удачно. В трех предыдущих матчах были поражения, последний раз горожане выигрывали в чемпионате Украины еще в феврале у "Олимпика", с тех пор семь раз проиграли и шесть раз сыграли вничью. Таким образом, под руководством Георгия Цецадзе "Львов" еще не побеждал (5 матчей).

В начале сентября "Колос" объявил о подписании контракта с Евгением Селезневым. В рейтинге бомбардиров чемпионата Украины за все сезоны он занимает третье место - 111 голов. Чтобы превзойти рекордсмена Максима Шацких, Селезневу нужно забить 14 мячей.

Отказ от бразильцев не означает, что "Львов" не приглашает легионеров. В этом межсезонье команду пополнили игроки из Хорватии, Люксембурга, Франции и Эстонии.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

В контексте "Колоса" интересно посмотреть, как Костышин интегрирует в команду новичков. В контрольном матче с "Динамо" во время международной паузы в основе выходили защитники Кравченко и Новак, а также форвард Селезнев. Предположим, что и на этот раз все они сыграют с первых минут. К слову, в той же игре "Колос" испробовал тактику с тремя центрбеками - интересно, это была разовая акция или Костышин таким образом решил противостоять "Арису"?

Волынец - Кравченко, Петров, Гавриш, Емец - Морозко, Ориховский, Задоя, Антюх - Смирный, Селезнев

Предусмотреть состав "Львова" крайне трудно - здесь и новичков более чем достаточно, и контрольных матчей команда Цецадзе не проводила. В воротах тренер будет выбирать между Пеньковым и Литовченко, в центре защиты все же ожидаем ветерана команда Борзенко, рядом с которым могут выйти или Миуби, или Челич (Махмутович может получить отдых после отъезда в национальную сборную, хотя участия в матчах он не принимал). Клименчук может сыграть слева, справа либо выйдет кто-то из молодых, либо придется переквалифицировать кого-то из центральных, например, Романчука. В центре поля остается Сабино, к тому же "Львов" взял игрока сборной Эстонии Айнсалу. На атаку могут сыграть Кошман, Грисьо, Велвес, Богунов, на острие ожидаем Филипе либо Ныча.

Литовченко - Романчук, Борзенко, Челич, Клименчук, - Сабино, Айнсалу - Велвес, Богунов, Грисьо - Филипе

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КОЛОС - ЛЬВОВ 3:0

У "Колоса" сбитая команда, которая наверняка близка к оптимальной форме, ведь на носу - дебют в еврокубках. На его фоне "Львов" переживает очередной период кадровой перестройки, да еще и не мог определенный период тренироваться из-за COVID-19. Все это располагает к тому, что мы станем свидетелями убедительной победы хозяев поля.