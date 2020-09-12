Заря - Мариуполь. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

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13 сентября. Запорожье. "Славутич-Арена". Начало в 17:00

"Заря" (Луганск) - "Мариуполь"

Главный арбитр - Сергей Бойко

Ассистенты: Станислав Марулин и Владимир Думенко

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "УНІАН"

Интернет-трансляция: 1plus1.video

Цифры и факты

обе команды проиграли матчи первого тура. "Заря" в Чернигове уступила "Десне" 1:3, первой открыв счёт (у луганчан отличился Фаворов). "Мариуполь" также на выезде потерпел ещё более крупное поражение от "Александрии" 1:4 (гол забил Кулаков).

это будет второй матч для Остапа Маркевича в УПЛ в целом и "Мариуполе" в частности. Как уже ясно из предыдущего пункта, коуч пока без побед на наивысшем уровне украинского футбола.

напомним, что "Мариуполь" этой осенью проведёт одиннадцать подряд выездных игр. Это связано с реконструкцией газона на своём стадионе, поэтому команда дома играть пока не может.

в прошлом сезоне "Заря" и "Мариуполь" провели два очных поединка. Первый из них - в Запорожье - завершился без голов, а в Мариуполе выиграли луганчане 2:1.

для "Зари" это будет дебютный домашний матч в текущем сезоне. Своевременно будет напомнить, что луганчане забивали во всех встречах на своём поле в 2020 году.

"Заря" в последний раз обыгрывала "Мариуполь" в домашнем матче летом 2018 года. В двух последующих встречах на "Славутич-Арене" "чёрно-белые" даже не смогли забить: ничья 0:0 и поражение 0:1.

за время международной паузы "Заря" пополнилась известным форвардом Александром Гладким. Трансферная кампания "Мариуполя" скромнее, но интереснее: отпустили в Латвию центрбека Джойскима Дава, взяли ещё на сезон в аренду Игоря Кирюханцева и обменялся игроками с "Черноморцем": Илью Путрю приазовцы отпустили, а Вячеслава Велева - подписали.

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Составы

"Заря"

Не сыграют: Махарадзе (травма)

У луганчан ожидаем возвращения в старт Иванисеню на позицию глубинного плеймейкера. Назарине, скорее всего, придётся с первых минут наблюдать за игрой со скамейки запасных. Возможно, Лунёв вытеснит из старта Хомченовского, но не стоит забывать, что Максим играл за украинскую молодёжку в начале сентября, поэтому может быть функционально уступать своему конкуренту по позиции.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Шевченко - Гречкин, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов - Иванисеня - Хомченовский, Юрченко, Кочергин - Кабаев, Громов.

"Мариуполь"

Не сыграют: Велев (игра за дубль)

Четверо приазовцев во время международной паузы защищали цвета молодёжной сборной нашей страны. Возможно, это станет поводом для Остапа Маркевича для ротации. Не исключаем появление в старте Чоботенко или Муравского в обороне, а Кирюханцев может очень пригодиться приазовцам на правом фланге атаки.

Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Гальчук - Стасюк, Сагуткин, Быков, Тищенко - Бондаренко, Игнатенко - Мишнёв, Топалов, Кирюханцев - Кулаков.

Прогноз на матч Заря - Мариуполь

Обе команды за лето потеряли многих лидеров, поэтому до закрытия трансферного окна их задача - доукомплектовать состав. Пока это лучше получается у "Зари", которая пригласила, к примеру, Фаворова-старшего и Гладкого. "Мариуполь" же в большей степени продолжает полагаться на "Шахтёр" в плане аренд, да и здесь пока не всё гладко, учитывая проблемы, которые есть у коллектива на отдельных позициях. Всё это ставит в более выгодное положение хозяев, которые должны в воскресенье уверенно брать три очка. Любой другой результат можно будет расценивать как неожиданность.

Ставка: Заря с форой -1 за 1,81