Ворскла - Ингулец. Анонс и прогноз на матч

Можно ли на основе первого тура делать какие-то выводы? Вряд ли. Слишком много неизвестных составляющих. Тем не менее, разгромив "Рух", полтавчане задекларировали свое желание достичь в этом сезоне чего-то большего, чем мышиная возня в подвалах турнирной таблицы. Собственно, благоприятный календарь (два первых тура с новичками) позволяет сразу же закрепиться среди амбициозных игроков. Впрочем, "Ингулец" - это не тот случай, когда результат можно прогнозировать со стопроцентной уверенностью. Команда из Петрово способна удивить как болельщиков, так и соперника.

Чемпионат Украины. Favbet Лига. Второй тур

13 сентября. Полтава. Стадион "Ворскла" им Бутовского

"Ворскла" 19:30 "Ингулец"

Арбитр: Юрий Можаровский

Телетрансляция - Футбол 1

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Это будет первая официальная встреча между "Ворсклой" и "Ингульцом". Ни в низших лигах, ни в Кубке Украины их пути не пересекались.

В первом туре "Ворскла" разгромила "Рух" 5:2, тогда как "Ингулец" сыграл вничью 1:1 с "Днепром-1".

Во время международной паузы полтавчане одолели "Минай" 2:1. Петровцы сыграли даже два контрольных поединка. Сначала расписали мировую с "Днепром-1" - 2:2, затем уступили "Заре" 1:3.

Прошлый сезон "Ворскла" завершила на 10-м месте в чемпионате Украины, зато вышла в финал Кубка, где уступила "Динамо". "Ингулец" финишировал в Первой лиге на третьем месте.

У "Ингульца" с ноября прошлого года продолжается серия без поражений - за этот период команда Лавриненко шесть раз играла вничью и семь матчей выиграла.

Петровский клуб на днях подписал бывшего вратаря "Олимпика" Владимира Крынского. "Ворскла" за время от первого тура ни с кем сделок не заключала.

Игроки "Ингульца" Богдан Шуст, Младен Бартулович, Николай Квасный ранее выступали за "Ворсклу".

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

В первом туре Юрий Максимов сыграл с тремя центрбеками, однако во время спарринга с "Минаем" уже действовал по более привычной схеме с четырьмя в линию. Какой вариант выберет тренер этот раз, сказать трудно. Учитывая, что Скляр имеет небольшое повреждение, не исключено, что Чеснаков сыграет в опорной зоне, хотя Максимов может бросить в бой Челядина. Да и универсал Татарков может сыграть рядом с Пуцлином.

Резник - Пердута, Яворский, Альюн, Сапай - Пуцлин, Чеснаков - Кане, Степанюк, Васин - Кулач

Сергей Лавриненко вряд ли будет перетряхивать состав - игра с "Днепр-1" таких оснований не давала. Изменения могут быть в центре поля - с первых минут может сыграть Михаил Шишка, Бартулович будет претендовать на выход на фланге полузащиты, а Квасного слева может заменить Синегуб.

Шуст - Балан, Семенко, Ковалев, Синегуб - Лупашко, Шишка - Козак, Запорожец, Щедрый - Ситчинава

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ВОРСКЛА - ИНГУЛЕЦ 2:1

Легкость, с которой "Ворскла" разбила "Рух" в первом туре, удивила. Львовяне же конкурировали на равных с "Ингульцом" в первой лиге, то есть команды примерно одного уровня. С другой стороны, петровская команда более стабильная, отмечается умением эффективно прессинговать и защищаться. Поэтому, очевидно, для полтавчан этот матч будет складываться значительно труднее. За счет таких игроков как Яворский, Пердута, Степанюк, Кане, Кулач они остаются фаворитами, однако ожидаем, что их преимущество над соперником будет минимальным.