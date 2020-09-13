  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Ворскла - Ингулец. Анонс и прогноз на матч
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - Ингулец. Анонс и прогноз на матч

Украина
(1 голосов)

Чего ждать от матча Чемпионат Украины Ворскла - Ингулец, 13 сентября 2020

Ворскла - Ингулец. Анонс и прогноз на матч
UA-Футбол
Новина українською

Можно ли на основе первого тура делать какие-то выводы? Вряд ли. Слишком много неизвестных составляющих. Тем не менее, разгромив "Рух", полтавчане задекларировали свое желание достичь в этом сезоне чего-то большего, чем мышиная возня в подвалах турнирной таблицы. Собственно, благоприятный календарь (два первых тура с новичками) позволяет сразу же закрепиться среди амбициозных игроков. Впрочем, "Ингулец" - это не тот случай, когда результат можно прогнозировать со стопроцентной уверенностью. Команда из Петрово способна удивить как болельщиков, так и соперника.

Чемпионат Украины. Favbet Лига. Второй тур
13 сентября. Полтава. Стадион "Ворскла" им Бутовского
"Ворскла" 19:30 "Ингулец"
Арбитр: Юрий Можаровский
Телетрансляция - Футбол 1
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

  • Это будет первая официальная встреча между "Ворсклой" и "Ингульцом". Ни в низших лигах, ни в Кубке Украины их пути не пересекались.
  • В первом туре "Ворскла" разгромила "Рух" 5:2, тогда как "Ингулец" сыграл вничью 1:1 с "Днепром-1".
  • Во время международной паузы полтавчане одолели "Минай" 2:1. Петровцы сыграли даже два контрольных поединка. Сначала расписали мировую с "Днепром-1" - 2:2, затем уступили "Заре" 1:3.
  • Прошлый сезон "Ворскла" завершила на 10-м месте в чемпионате Украины, зато вышла в финал Кубка, где уступила "Динамо". "Ингулец" финишировал в Первой лиге на третьем месте.
  • У "Ингульца" с ноября прошлого года продолжается серия без поражений - за этот период команда Лавриненко шесть раз играла вничью и семь матчей выиграла.
  • Петровский клуб на днях подписал бывшего вратаря "Олимпика" Владимира Крынского. "Ворскла" за время от первого тура ни с кем сделок не заключала.
  • Игроки "Ингульца" Богдан Шуст, Младен Бартулович, Николай Квасный ранее выступали за "Ворсклу".

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
500+2000 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

В первом туре Юрий Максимов сыграл с тремя центрбеками, однако во время спарринга с "Минаем" уже действовал по более привычной схеме с четырьмя в линию. Какой вариант выберет тренер этот раз, сказать трудно. Учитывая, что Скляр имеет небольшое повреждение, не исключено, что Чеснаков сыграет в опорной зоне, хотя Максимов может бросить в бой Челядина. Да и универсал Татарков может сыграть рядом с Пуцлином.

Резник - Пердута, Яворский, Альюн, Сапай - Пуцлин, Чеснаков - Кане, Степанюк, Васин - Кулач

Сергей Лавриненко вряд ли будет перетряхивать состав - игра с "Днепр-1" таких оснований не давала. Изменения могут быть в центре поля - с первых минут может сыграть Михаил Шишка, Бартулович будет претендовать на выход на фланге полузащиты, а Квасного слева может заменить Синегуб.

Шуст - Балан, Семенко, Ковалев, Синегуб - Лупашко, Шишка - Козак, Запорожец, Щедрый - Ситчинава

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ВОРСКЛА - ИНГУЛЕЦ 2:1

Легкость, с которой "Ворскла" разбила "Рух" в первом туре, удивила. Львовяне же конкурировали на равных с "Ингульцом" в первой лиге, то есть команды примерно одного уровня. С другой стороны, петровская команда более стабильная, отмечается умением эффективно прессинговать и защищаться. Поэтому, очевидно, для полтавчан этот матч будет складываться значительно труднее. За счет таких игроков как Яворский, Пердута, Степанюк, Кане, Кулач они остаются фаворитами, однако ожидаем, что их преимущество над соперником будет минимальным.

1xbet
1.66
4.00
5.10
Сделать ставку
Favbet
1.62
3.80
4.50
Сделать ставку
Parimatch
1.60
3.70
4.80
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...