Днепр-1 - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

После поражения от "Олимпика" целую неделю ходили разговоры о том, что дни Дмитрия Михайленко на посту главного тренера "Днепра-1" сочтены. Игорь Цыганик даже убедительно заявил, что руководство определилось с заменой - новым наставником днепровской команды должен стать хорват Йовичевич, известный по работе в "Карпатах". Но решительный шаг "Днепр-1" так и не сделал, при этом абсолютно нет понимания - это нынешний наставник таки получит шансы исправить ситуацию или все же с Йовичевичем банально не успели оформить отношения. В конце концов, остается факт - на игру против "Мариуполь", что откроет третий тур, днепрян должен вывести Дмитрий Михайленко. Поможет ли это азовцам взять три очка - трудно сказать, ведь реакцию команды на слухи о ее тренера можно увидеть только во время игры.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Третий тур

18 сентября. Днепр. "Днепр Арена"

"Днепр-1" 19:00 "Мариуполь"

Арбитр: Дмитрий Кривушкин

Телетрансляция - канал УНИАН

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >> 18 сентября. Днепр. "Днепр Арена"Дмитрий Кривушкин- канал УНИАН

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

"Днепр-1" в стартовых двух турах набрал одно очко - сначала была ничья с "Ингульцом", затем упоминавшееся поражение от "Олимпика". "Мариуполь" после разгрома от "Александрии" реабилитировался победой над "Зарей".

Это будет пятая встреча нынешних соперников. Все предыдущие состоялись в рамках прошедшего чемпионата. При этом каждый раз побеждали хозяева поля - поэтому сейчас статистика +2 = 0 -2, общий счет - 6:3 в пользу "Днепра-1".

Днепровский матч первой части прошлого чемпионата "Мариуполь" доигрывал ввосьмером, тогда красные карточки получили Чоботенко, Яворский и Игнатенко.

Алексей Хобленко забивал "Мариуполю" в двух матчах подряд, при этом в обоих случаях с пенальти. Форвард забил единственный гол "Днепра-1" в проигрышном матче с "Олимпиком".

Во втором туре у обеих команд были удаления - из-за дисквалификаций за "Днепр-1" не сможет сыграть Когут, а у "Мариуполя" игру пропускает Игнатенко.

Накануне "Мариуполь" объявил об аренде форварда "Шахтера" Даниила Сикана. Таким образом, в составе азовцев будут выступать в этом сезоне три чемпиона мира среди молодежи 2019-го года. Сикан на Мундиале забил четыре гола, кроме него за команду Петракова играли Чех и Кащук. В составе "Днепра-1" только один игрок из той команды - Сергей Булеца.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У "Днепра-1" достаточно кадров, чтобы перетряхнуть состав после неудачи. Однако не факт, что Михайленко прибегнет к такому шагу. Если замены и будут, то одна-две. В частности, по позиции Когута должен заменить Батагов или Вакулко. Возможно, тренер пожертвует одним из форвардов ради еще одного атакующего хавбека - Довбика может заменить Булеца.

Сарнавский - Адамюк, Сваток, Логинов - Тейлор, Батагов, Кравченко, Цуриков - Ди Франко, Булеца - Хобленко

У Остапа Маркевича нет оснований что-то особо менять в основе. Скорее всего, на поле выйдут те же игроки, которые побеждали "Зарю". Сомнения есть разве по Кащуку, который может заменить по позиции Горбунова.

Гальчук - Кирюханцева, Сагуткин, Чоботенко, Стасюк - Чех - Горбунов, Бондаренко, Мишнев, Топалов - Кулаков

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДНЕПР-1 - МАРИУПОЛЬ 1:1

Кажется, атмосфера вокруг днепровской команды не способствует боевому настроению. Тем не менее, класс собранных игроков даже в таком состоянии позволяет рассчитывать на результат. Однако "Мариуполь" доказал, что умеет вести контригру, а при лучшей реализации будет выигрывать более убедительно. Однозначно заявить, что в этом матче будет победитель, не можем, но шансы, что обе команды отличатся забитыми мячами, очень велики.