Александрия - Ворскла. Анонс и прогноз матча

После двух туров полтавская "Ворскла" оказалась на вершине турнирной таблицы. Команда Максимова набрала за это время шесть очков, дважды расправившись с новичками УПЛ. Из-за этого факта, многие не воспринимают всерьез лидерство полтавской команды, ведь неокрепшие дебютанты еще не готовы к серьезным матчам высшего дивизиона. В субботу "Ворсклу" ждет действительно серьезная проверка на прочность - выездной матч против "Александрии". Команда Шарана, в отличии от полтавчан, дебютанта не обыграла , а раненный зверь всегда опаснее. "Горожане" жаждут оправдаться перед болельщики и вернуться на победный путь.



19 сентября, Александрия, стадион "Ника"

ФК "Александрия" 14:00 "Ворскла"

Арбитр: Е. Монзуль

Трансляция: канал "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 3-й тур19 сентября, Александрия, стадион "Ника": Е. Монзуль: канал "Футбол 2"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

Представители Полтавы и Александрии в прошедшем чемпионате встречались дважды. В первой части сезона "Ворскла" была на самом дне таблицы и проиграла "горожанам" оба раза. Более того, Юрий Панькив не пропускал за эти 180 минут, а в ворота полтавчан влетело сразу четыре гола. После разделения на шестерки коллективы не встречались - "Александрия" играла в элите, "Ворскла" - с другими пятью командами

Всего история их противостояния насчитывае 25 игр. Преимущество на стороне "Александрии" - десять побед, восемь ничьих, семь поражений. Общая разница голов - 32:25

Последние матчи против "Ворсклы" команда Шарана проводит достаточно легко. В рамках УПЛ они выиграли четыре встречи

Если "горожане" продолжат удачную серию с полтавчанами, то нанесут сопернику 280-е поражение в рамках чемпионата Украины

Команда Максимова также может больно ударить оппонента, нанеся им 40-е домашнее поражение в УПЛ

В текущем чемпионате, "Ворскла" - самая забивная команда УПЛ. За два тура они отличились семь раз

"Александрия" проведет 90-й домашний матч под руководством Владимира Шарана

15-й гол в рамках УПЛ сможет забить Максим Третьяков, 10-й - Евгений Опанасенко

Впервые в текущем сезоне на стадионе "Ника" смогут находиться болельщики. Игра против "Мариуполя" в первом туре проходила при пустых трибунах

Последние новости и составы

"Александрия":

Как уже упоминалось выше, команда Шарана проиграла в прошлом туре "Минаю". Не сказать, что новичок сезона смотрелся гораздо лучше, но благодаря задору и вдохновению забрал три очка. "Горожане" ехали на запад Украины в качестве явного фаворита, но в атаке они показали очень безыдейную игру и не создали большого количества опасных моментов. Возможно, на такое состояние повлияла трехнедельная пауза. Возможно, имела место быть банальная недооценка противника.

Читайте также Владимир Шаран: Мы впервые за 17 матчей не смогли забить

Что касается состава, то у "Александрии" нет текущих проблем. Уверены, что Владимир Шаран, который за день до матча отпраздновал свой день рождения , не будет сильно корректировать свой состав, а просто выпустит сильнейших. Возможно, на скамейке останется Ситало, который за отведенные ему 45 минут с "Минаем" не впечатлил, а на позиции форварда выйдет Безбородько.

Ориентировочный состав: Панькив - Лучкевич, Дубра, Бабогло, Пашаев - Гречишкин - Мишенко, Ковалец, Гордиенко, Третьяков - Безбородько

"Ворскла":

У полтавчан же сейчас все прекрасно. Они подтвердили свои амбиции в этом сезоне, добыв две уверенные победы на старте. Более того, вчера они продлили контракты с тремя футболистами - Ризнык, Степанюк и Пердута поставили подписи в новых сделках. Каждый из них носит гордый статус "игрока основы" и может выйти на поле в субботу.

Максимов продолжает требовать усилений. После победы над "Ингульцом" он прямым текстом назвал проблемную позициию - опорная зона . Новичков наставник пока не дождался, а потому в субботу будет рассчитывать на проверенных игроков. С большой долей вероятности, Юрий Вильевич вновь будет играть в три защитника, как и в двух последних матчах. Из возможных изменений, Кулач, серо сыгравший неделю назад, может оказаться на скамейке запасных.

Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Яворский, Альюн - Скляр, Пуцлин, Кане, Татарков, Сапай - Степанюк, Ребенок

Прогноз на матч ФК "Александрия" - "Ворскла" 1:1

Несмотря на то, что букмекеры явным фаворитом называют команду Шарана, мы рискнем предположить, что встреча завершится ничейным результатом. Полтавчане в хорошей форме на старте сезона, а груз ответственности не будет стеснять ноги футболистам. А вот "Александрии" второе поражение подряд могу не простить. С другой стороны, домашние трибуны, которые заполнят болельщики, будут гнать "горожан" вперед и это может стать важным фактором. Оба коллектива со своей мотивацией и обычно такие встречи заканчиваются без определения победителя.