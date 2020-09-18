Ингулец - Десна: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

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19 сентября. Кропивницкий. Стадион: "Зирка". Начало в 17:00

"Ингулец" (Петрово) - "Десна" (Чернигов)

Главный арбитр - Юрий Иванов

Ассистенты: Виктор Матяш и Валентин Куцев

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "Футбол2"

Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

после двух туров чемпионата "Десна" делит третье и четвёртое места с "Динамо" - у обоих коллективов по четыре очка. В дебюте сезона "северяне" обыграли "Зарю" на своём поле, а затем в гостях удержали ничью с "Динамо".

в активе "Ингульца" пока один балл. Петровчане на старте чемпионата свели к мирному исходу встречу с "Днепром-1", после чего потерпели гостевое поражение от "Ворсклы". Обе встречи для "Ингульца" были фактически выездными, хоть формально игра против днепрян считалась домашней.

к слову, домашние матчи в нынешнем сезоне "Ингулец" будет проводить в Кропивницком - областном центре, куда и входит Петрово. В родном пгт "казаков" сейчас продолжается возведение нового стадиона под УПЛ. Строительные работы планируют завершить ближайшей весной - тогда клуб и вернётся на родную землю.

"Ингулец" и "Десна" ранее пересекались только в Первой лиге. В четырёх встречах трижды побеждала "Десна", а ещё один поединок не определил победителя.

Сергей Лавриненко с учётом работы в "Зирке" ещё не побеждал на уровне УПЛ. Впрочем, серия наставника "Ингульца" пока не очень большая: шесть игр.

с учётом прошлого сезона петровчане выиграли только один матч из семи последних. Сразу пять встреч за этот промежуток времени завершились вничью.

"Ингулец" не проигрывает в домашних играх с ноября 2018 года. Тогда петровчане в родных стенах уступили "Колосу". Впрочем, не забываем, что сейчас игра для команды будет условно домашней.



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Составы

"Ингулец"

Не сыграют: Козак (дисквалификация)

У ковалёвцев ротация стартового состава в двух последних играх свелась к двум позициям: левый фланг обороны и правый фланг полузащиты. Ожидаем, что сегодня после дисквалификации вернётся в основу Козак. Не исключаем, что поражение в Полтаве вынудит тренерский штаб пойти и на более радикальные перестановки.

Ориентировочный состав "Ингульца" (слева - направо): Шуст - Синегуб, Ковалёв, Семенко, Балан - Кучеренко, Лупашко - Щедрый, Запорожец, Козак - Сичинава.

"Десна"

Не сыграют: Филиппов (переговоры с новым клубом), Имереков (травма / под вопросом)

Форвард Филиппов, судя по всему, находится уже в Бельгии, поэтому на поле в Кропивницком он вряд ли выйдет. Его должен заменить Тотовицкий или Хлёбас. Есть вопросы по Имерекову. Если он всё ещё не готов, то "северяне" вновь должны будут сыграть в четыре бека.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Мостовой, Гитченко, Тамм, Конопля - Картушов, Огиря, Домбровский, Калитвинцев - Тотовицкий - Будковский.

Прогноз на матч Ингулец - Десна

Черниговская команда не проигрывала на старте сезона. Разочаровывает, что Александр Рябоконь ещё по ходу игры согласился на ничью в поединке с "Динамо", но это не отменяет того факта, что по потенциалу "Десна" - это команда ТОП-5 нашего чемпионата на данный момент. "Ингулец" же пока идёт без побед. Видно желание у футболистов, но хромает результат. Ожидаю, что в субботу обе серии продолжатся: беспроигрышная "северян", и безвыигрышная "казаков". Хоть взять три очка гостям будет непросто.

Ставка: победа "Десны"