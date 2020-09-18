  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Ингулец - Десна: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец - Десна: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(1 голосов)

Дебютант УПЛ ещё не побеждал в украинской элите

Ингулец - Десна: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Favbet-лига. 3-й тур
19 сентября. Кропивницкий. Стадион: "Зирка". Начало в 17:00
"Ингулец" (Петрово) - "Десна" (Чернигов)

Главный арбитр - Юрий Иванов
Ассистенты: Виктор Матяш и Валентин Куцев

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "Футбол2"
Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

  • после двух туров чемпионата "Десна" делит третье и четвёртое места с "Динамо" - у обоих коллективов по четыре очка. В дебюте сезона "северяне" обыграли "Зарю" на своём поле, а затем в гостях удержали ничью с "Динамо".
  • в активе "Ингульца" пока один балл. Петровчане на старте чемпионата свели к мирному исходу встречу с "Днепром-1", после чего потерпели гостевое поражение от "Ворсклы". Обе встречи для "Ингульца" были фактически выездными, хоть формально игра против днепрян считалась домашней.
  • к слову, домашние матчи в нынешнем сезоне "Ингулец" будет проводить в Кропивницком - областном центре, куда и входит Петрово. В родном пгт "казаков" сейчас продолжается возведение нового стадиона под УПЛ. Строительные работы планируют завершить ближайшей весной - тогда клуб и вернётся на родную землю.
  • "Ингулец" и "Десна" ранее пересекались только в Первой лиге. В четырёх встречах трижды побеждала "Десна", а ещё один поединок не определил победителя.
  • Сергей Лавриненко с учётом работы в "Зирке" ещё не побеждал на уровне УПЛ. Впрочем, серия наставника "Ингульца" пока не очень большая: шесть игр.
  • с учётом прошлого сезона петровчане выиграли только один матч из семи последних. Сразу пять встреч за этот промежуток времени завершились вничью.
  • "Ингулец" не проигрывает в домашних играх с ноября 2018 года. Тогда петровчане в родных стенах уступили "Колосу". Впрочем, не забываем, что сейчас игра для команды будет условно домашней.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
500+2000 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Составы

"Ингулец"
Не сыграют: Козак (дисквалификация)

У ковалёвцев ротация стартового состава в двух последних играх свелась к двум позициям: левый фланг обороны и правый фланг полузащиты. Ожидаем, что сегодня после дисквалификации вернётся в основу Козак. Не исключаем, что поражение в Полтаве вынудит тренерский штаб пойти и на более радикальные перестановки.

Ориентировочный состав "Ингульца" (слева - направо): Шуст - Синегуб, Ковалёв, Семенко, Балан - Кучеренко, Лупашко - Щедрый, Запорожец, Козак - Сичинава.

"Десна"
Не сыграют: Филиппов (переговоры с новым клубом), Имереков (травма / под вопросом)

Форвард Филиппов, судя по всему, находится уже в Бельгии, поэтому на поле в Кропивницком он вряд ли выйдет. Его должен заменить Тотовицкий или Хлёбас. Есть вопросы по Имерекову. Если он всё ещё не готов, то "северяне" вновь должны будут сыграть в четыре бека.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Мостовой, Гитченко, Тамм, Конопля - Картушов, Огиря, Домбровский, Калитвинцев - Тотовицкий - Будковский.

Прогноз на матч Ингулец - Десна

Черниговская команда не проигрывала на старте сезона. Разочаровывает, что Александр Рябоконь ещё по ходу игры согласился на ничью в поединке с "Динамо", но это не отменяет того факта, что по потенциалу "Десна" - это команда ТОП-5 нашего чемпионата на данный момент. "Ингулец" же пока идёт без побед. Видно желание у футболистов, но хромает результат. Ожидаю, что в субботу обе серии продолжатся: беспроигрышная "северян", и безвыигрышная "казаков". Хоть взять три очка гостям будет непросто.

Ставка: победа "Десны"

1xbet
4,52
3,70
1,78
Сделать ставку
Favbet
4,65
3,80
1,74
Сделать ставку
Parimatch
4,60
3,70
1,76
Сделать ставку

Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Ингулец (Петрово) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ergevision (KR)
18.09.2020 в 23:11
Автор, будьте внимательнее:: "Козак не сыграет (дисквалификация)" А уже через одно предложение; "Ожидаем, что сегодня после дисквалификации в состав вернётся Козак" Это как? И ещё - причем здесь ковалёвцы, при всём к ним уважении?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...