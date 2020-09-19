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Динамо - Львов. Анонс и прогноз на матч

Украина
(1 голосов)

Чего ждать от матча Чемпионата Украины Динамо - Львов, 19 сентября 2020

Динамо - Львов. Анонс и прогноз на матч
Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу выиграл второй важный бой во главе "Динамо", несмотря на сложную кадровую ситуацию. Сейчас румынский специалист может со спокойной душой готовиться к противостоянию с "Гентом". В случае прохождения бельгийского барьера он уже оправдает свое приглашение, ведь гарантирует пополнения казны киевского клуба минимум на 15 млн евро. Поэтому матч со "Львовом" в рамках третьего тура УПЛ наверняка рассматривается румыном лишь как этап подготовки к выезду в Бельгию. Луческу, скорее всего, даст отдохнуть лидерам и использует не основных игроков. Впрочем, учитывая нынешнее состояние львовской команды, вряд ли это грозит "Динамо" потерей очков.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Третий тур
19 сентября. Киев. НСК "Олимпийский"
"Динамо" 19:30 "Львов"
Арбитр: Виктор Копиевский
Телетрансляция - канал 2 + 2
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

  • "Львов" матч первого тура пропускал из-за коронавируса, поэтому стартовал во втором и разгромно проиграл "Колосу" (0:4). "Динамо" уже успело сыграть четыре поединка с начала сезона: победило в Суперкубке, уверенно обыграло "Олимпик", сыграло вничью с "Десной", а на неделе обыграло АЗ в квалификации Лиги Чемпионов.
  • "Динамо" и "Львов" встречались восемь раз. Лишь раз киевская команда уступила, в семи других матчах побеждала. Общий счет - 13:2. В прошлом сезоне бело-синие дважды обыграли соперника, забив в сумме семь голов.
  • Лучшим бомбардиром противостояния является Виталий Буяльский, который забивал "Львову" трижды.
  • Виктор Цыганков имеет шанс забить 50-й гол за "Динамо" в чемпионате Украины. Правда, участие игрока в матче под вопросом из-за проблем со здоровьем. Сергей Сидорчук может сыграть 150-й матч за киевлян в УПЛ.
  • Мирча Луческу во главе "Шахтера" проиграл "Львову" в его дебютном матче в высшем дивизионе в сезоне 2008/09.
  • "Львов" может получить свою 20 победу в высшем дивизионе, или же потерпеть 50-е поражение. Команда Георгия Цецадзе проиграла четыре матча УПЛ подряд. В общем серия без побед "Львова" насчитывает уже 14 поединков.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

В матче молодежных составов сыграл Артем Шабанов. Итак, Луческу продолжит эксперименты с центром защиты. Уровень соперника позволяет в этот раз использовать и Забарного, и Сироту. Впрочем, есть вероятность, что тренер продолжит наигрывать Миколенко на непрофильной позиции. Тогда Караваев снова останется слева, ведь Вантух тоже играл за дубль. В центре поля можем увидеть Андриевского или даже Шепелева, с первых минут ожидаем Вербича, который заменит или де Пену или Родригеса. Для Супряги это хороший соперник, чтобы наконец забить гол и почувствовать уверенность в собственных силах. В прошлом чемпионате Влад в составе "Днепра-1" забивал "Львову" дважды.

Бущан - Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев - Сидорчук, Шапаренко - Родригес, Андриевский, Вербич - Супряга

"Львов" в прошлом матче играл с тремя центральными защитниками. Вряд ли тренер откажется от этой тактики, учитывая, что именно на этой позиции у него самая высокая конкуренция. Например, Михоуби может заменить Кравчука или Мехметовича. Вместо Комарца слева следует ожидать Клименчука. Ну и не исключаем появление кого-то из бразильцев в группе атаки - Велвес может заменить Кошмана, а Филипе является альтернативой Нычу.

Пеньков - Челич, Махмутовичу, Михоуби - Грисьо, Борзенко, Айнсалу, Клименчук - Кошман, Нич, Богунов

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДИНАМО - ЛЬВОВ 3:0

В том, что Георгию Цецадзе за неделю удалось совершить чудо и привести свою команду в порядок, не верится. Сопротивление гостей продлится до первого гола, после чего будет только один вопрос - сколько в итоге забьет "Динамо". В своем прогнозе ограничимся тремя мячами. Все же ожидаем от Луческу ротацию состава, да и мысль о "Гент" вряд ли удастся полноценно отогнать.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
19.09.2020 в 08:41
Какой прогноз? Команда ошибка, которая даже не должна быть в УПЛ. Ясность полная
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