Олимпик - Минай: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

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20 сентября. Киев. Стадион: "Динамо". Начало в 14:00

"Олимпик" (Донецк) - "Минай"

Главный арбитр - Александр Шандор

Ассистенты: Андрей Еремеев и Владимир Дорошенко

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Телетрансляция - "Футбол1"

Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

команды находятся на соседних позициях в таблице, но пришли к этому разными путями. "Олимпик" провёл две встречи: уступил "Динамо" и взял верх над "Днепром-1". У "Миная" пока один матч в УПЛ: неделю назад обыграли "Александрию".

"Олимпик" забивает в четырёх играх подряд, если учитывать и прошлый сезон. В то же время, дончане пропускают уже пять матчей.

у "Миная" с учётом первой лиги трёхматчевая победная серия. Подопечные Василия Кобина не пропускают 315 минут.

в 2020-м "Олимпик" выиграл только один домашний матч. В июне дончане переиграли "Львов". Всего в календарном году "олимпийцы" провели на стадионе "Динамо", который остаётся для них домашним, 7 матчей.

капитан "Олимпика" Сергей Политыло забивал в обоих матчах текущего сезона.

"Минай" остаётся единственной командой УПЛ, которая в нынешнем сезоне ещё не пропускала. Впрочем, напомним ещё раз, закарпатцы провели пока лишь одну игру.

у минайцев остаётся в запасе игра первого тура против "Львова". Тот поединок перенесли из-за положительных тестов на коронавирус у представителей львовского клуба. Новая дата встречи пока ещё не назначена.

на этой неделе обе команды получили дебютных соперников в Кубке Украины: ими стали представители Первой лиги. "Олимпик" ожидает выезд к "ВПК-Агро", а "Минай" поедет в гости к "Полесью".

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Составы

"Олимпик"

Не сыграют: Гришко (травма) / Неплях (не в форме / под вопросом)

У дончан очень орграниченная обойма, поэтому большой ротации в старте хозяев не ожидаем. Возможные изменения касаются середины поля, но скорее всего мы вновь увидим и Бенито, и Романовского, которые довольно неплохо выглядят в "Олимпике". В то, что Каргбо вытеснит Шахаба из основы, не верится совсем.

Ориентировочный состав "Олимпика" (слева - направо): Кичак - Лебеденко, Снурницын, Зотько, Пасич - Завийский - Тейшейра, Политыло, Романовский, Бенито - Шахаб.

"Минай"

Не сыграют: -

В игре против "Александрии" Василий Кобин насытил оборонительную линию - это принесло результат. Не исключаем, что в воскресенье минайцы покажут более атакующую игру, учитывая, что статус соперника несколько скромнее. Особой ротации в старте не ожидаем. Из дискуссионных позиций - выход Кныша или Кожанова на правом фланге атаки.

Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Попович - Сакив, Лопырёнок, Маткобожик, Меличенко - Матич, Ткачук - Пыняшко, Нуриев, Кожанов - Шиндер.

Прогноз на матч Олимпик - Минай

Тяжёлый поединок для прогноза, ведь пока немного информации о текущем состоянии команд: у "Миная" всего один официальный матч в сезоне, а у "Олимпика" два, но с перерывом в три недели. Есть предчуствие, что футбол окажется не результативным: оппоненты постараются больше работать над надёжностью игры, а потом уже думать об атаке. Поэтому большого количества голов не будет.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,83