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Олимпик - Минай: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(2 голосов)

Поединок соседей по таблице, которые провели разное количество игр

Олимпик - Минай: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Favbet-лига. 3-й тур
20 сентября. Киев. Стадион: "Динамо". Начало в 14:00
"Олимпик" (Донецк) - "Минай"

Главный арбитр - Александр Шандор
Ассистенты: Андрей Еремеев и Владимир Дорошенко

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "Футбол1"
Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

  • команды находятся на соседних позициях в таблице, но пришли к этому разными путями. "Олимпик" провёл две встречи: уступил "Динамо" и взял верх над "Днепром-1". У "Миная" пока один матч в УПЛ: неделю назад обыграли "Александрию".
  • "Олимпик" забивает в четырёх играх подряд, если учитывать и прошлый сезон. В то же время, дончане пропускают уже пять матчей.
  • у "Миная" с учётом первой лиги трёхматчевая победная серия. Подопечные Василия Кобина не пропускают 315 минут.
  • в 2020-м "Олимпик" выиграл только один домашний матч. В июне дончане переиграли "Львов". Всего в календарном году "олимпийцы" провели на стадионе "Динамо", который остаётся для них домашним, 7 матчей.
  • капитан "Олимпика" Сергей Политыло забивал в обоих матчах текущего сезона.
  • "Минай" остаётся единственной командой УПЛ, которая в нынешнем сезоне ещё не пропускала. Впрочем, напомним ещё раз, закарпатцы провели пока лишь одну игру.

????Новим футболістом «Минаю» став легіонер із Замбії! ????Шеммі Маємбе - перший футболіст з африканського континенту у нашому клубі. ⚽Шеммі - 22-річний фланговий захисник. Останній його клуб – «Зеско Юнайтед» - це найсильніша команда цієї країни, яка регулярно грає у Африканській Лізі чемпіонів. ????Детальніше про нового гравця «Минаю» читайте на нашому сайті, посилання у Stories ????

Допис, поширений FC Minaj (@minaj_footballclub)

  • у минайцев остаётся в запасе игра первого тура против "Львова". Тот поединок перенесли из-за положительных тестов на коронавирус у представителей львовского клуба. Новая дата встречи пока ещё не назначена.
  • на этой неделе обе команды получили дебютных соперников в Кубке Украины: ими стали представители Первой лиги. "Олимпик" ожидает выезд к "ВПК-Агро", а "Минай" поедет в гости к "Полесью".

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Составы

"Олимпик"
Не сыграют: Гришко (травма) / Неплях (не в форме / под вопросом)

У дончан очень орграниченная обойма, поэтому большой ротации в старте хозяев не ожидаем. Возможные изменения касаются середины поля, но скорее всего мы вновь увидим и Бенито, и Романовского, которые довольно неплохо выглядят в "Олимпике". В то, что Каргбо вытеснит Шахаба из основы, не верится совсем.

Ориентировочный состав "Олимпика" (слева - направо): Кичак - Лебеденко, Снурницын, Зотько, Пасич - Завийский - Тейшейра, Политыло, Романовский, Бенито - Шахаб.

"Минай"
Не сыграют: -

В игре против "Александрии" Василий Кобин насытил оборонительную линию - это принесло результат. Не исключаем, что в воскресенье минайцы покажут более атакующую игру, учитывая, что статус соперника несколько скромнее. Особой ротации в старте не ожидаем. Из дискуссионных позиций - выход Кныша или Кожанова на правом фланге атаки.

Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Попович - Сакив, Лопырёнок, Маткобожик, Меличенко - Матич, Ткачук - Пыняшко, Нуриев, Кожанов - Шиндер.

Прогноз на матч Олимпик - Минай

Тяжёлый поединок для прогноза, ведь пока немного информации о текущем состоянии команд: у "Миная" всего один официальный матч в сезоне, а у "Олимпика" два, но с перерывом в три недели. Есть предчуствие, что футбол окажется не результативным: оппоненты постараются больше работать над надёжностью игры, а потом уже думать об атаке. Поэтому большого количества голов не будет.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,83

1xbet
2,02
3,50
3,76
Сделать ставку
Favbet
1,97
3,50
3,85
Сделать ставку
Parimatch
2,00
3,50
3,80
Сделать ставку

Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Олимпик (Донецк) ФК Минай Прогнозы
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