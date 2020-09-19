Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпик - Минай: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Поединок соседей по таблице, которые провели разное количество игр
Favbet-лига. 3-й тур
20 сентября. Киев. Стадион: "Динамо". Начало в 14:00
"Олимпик" (Донецк) - "Минай"
Главный арбитр - Александр Шандор
Ассистенты: Андрей Еремеев и Владимир Дорошенко
Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол
Телетрансляция - "Футбол1"
Интернет-трансляция: oll.tv
Цифры и факты
- команды находятся на соседних позициях в таблице, но пришли к этому разными путями. "Олимпик" провёл две встречи: уступил "Динамо" и взял верх над "Днепром-1". У "Миная" пока один матч в УПЛ: неделю назад обыграли "Александрию".
- "Олимпик" забивает в четырёх играх подряд, если учитывать и прошлый сезон. В то же время, дончане пропускают уже пять матчей.
- у "Миная" с учётом первой лиги трёхматчевая победная серия. Подопечные Василия Кобина не пропускают 315 минут.
- в 2020-м "Олимпик" выиграл только один домашний матч. В июне дончане переиграли "Львов". Всего в календарном году "олимпийцы" провели на стадионе "Динамо", который остаётся для них домашним, 7 матчей.
- капитан "Олимпика" Сергей Политыло забивал в обоих матчах текущего сезона.
- "Минай" остаётся единственной командой УПЛ, которая в нынешнем сезоне ещё не пропускала. Впрочем, напомним ещё раз, закарпатцы провели пока лишь одну игру.
????Новим футболістом «Минаю» став легіонер із Замбії! ????Шеммі Маємбе - перший футболіст з африканського континенту у нашому клубі. ⚽Шеммі - 22-річний фланговий захисник. Останній його клуб – «Зеско Юнайтед» - це найсильніша команда цієї країни, яка регулярно грає у Африканській Лізі чемпіонів. ????Детальніше про нового гравця «Минаю» читайте на нашому сайті, посилання у Stories ????
- у минайцев остаётся в запасе игра первого тура против "Львова". Тот поединок перенесли из-за положительных тестов на коронавирус у представителей львовского клуба. Новая дата встречи пока ещё не назначена.
- на этой неделе обе команды получили дебютных соперников в Кубке Украины: ими стали представители Первой лиги. "Олимпик" ожидает выезд к "ВПК-Агро", а "Минай" поедет в гости к "Полесью".
Составы
"Олимпик"
Не сыграют: Гришко (травма) / Неплях (не в форме / под вопросом)
У дончан очень орграниченная обойма, поэтому большой ротации в старте хозяев не ожидаем. Возможные изменения касаются середины поля, но скорее всего мы вновь увидим и Бенито, и Романовского, которые довольно неплохо выглядят в "Олимпике". В то, что Каргбо вытеснит Шахаба из основы, не верится совсем.
Ориентировочный состав "Олимпика" (слева - направо): Кичак - Лебеденко, Снурницын, Зотько, Пасич - Завийский - Тейшейра, Политыло, Романовский, Бенито - Шахаб.
"Минай"
Не сыграют: -
В игре против "Александрии" Василий Кобин насытил оборонительную линию - это принесло результат. Не исключаем, что в воскресенье минайцы покажут более атакующую игру, учитывая, что статус соперника несколько скромнее. Особой ротации в старте не ожидаем. Из дискуссионных позиций - выход Кныша или Кожанова на правом фланге атаки.
Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Попович - Сакив, Лопырёнок, Маткобожик, Меличенко - Матич, Ткачук - Пыняшко, Нуриев, Кожанов - Шиндер.
Прогноз на матч Олимпик - Минай
Тяжёлый поединок для прогноза, ведь пока немного информации о текущем состоянии команд: у "Миная" всего один официальный матч в сезоне, а у "Олимпика" два, но с перерывом в три недели. Есть предчуствие, что футбол окажется не результативным: оппоненты постараются больше работать над надёжностью игры, а потом уже думать об атаке. Поэтому большого количества голов не будет.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,83