Заря - Шахтер. Анонс и прогноз матча

В июле этого года луганская "Заря" завершила сезон, заняв третье место в итоговой таблице УПЛ. Радости команды не было предела, ведь они завоевали не только бронзовые медали, но и право выступать в групповом этапе Лиги Европы. Но после этого начались темные дни - клуб потерял четырех игроков основы, Скрипник был на чемоданах, а футболисты ждали прихода нового тренера. Как итог, Виктор Анатольевич все таки остался, но вот только пошло ли это на пользу? "Заря" проиграла два стартовых матча сезона, а в третьем туре их ждет отдохнувший "Шахтер". Удасться ли луганчанам вернуться на правильную стезю или чемпион Украины добудет легкую победу?



20 сентября, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

"Заря" 17:00 "Шахтер"

Арбитр: В. Романов

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: youtube-канал Football Hub

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 3-й тур20 сентября, Запорожье, стадион "Славутич-Арена": В. Романов: канал "Униан"Интернет-трансляция: youtube-канал Football HubТекстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

Четыре раза "Заря" и "Шахтер" сыграли в рамках прошлого сезона. В первой части турнира "горняки" одержали две непростые победы (4:3, 2:1), а уже после разделения на шестерки удачнее играли луганчане. Сначала они смогли обыграть донецкий клуб (1:0), а после сыграли в нулевую ничью

История противостояний команд из восточной Украины насчитывает 46 встреч. Тотальное преимущество на стороне "Шахтера" - 38 побед при шести поражениях. Еще две игры закончились ничейным результатом

"Заря" еще ни разу не играла вничью с "горняками" на своем поле - три победы и 20 поражений

Один из матчей против "Шахтера" луганский клуб точно хочет забыть - обидное поражение 1:7 в 2015-м стало самым крупным в их истории

Жуниор Мораес забил в ворота луганчан пять раз. Он лучший действующий бомбардир донбасского противостояния среди обоих коллективов

В двух последних матчах "Шахтер" не может забить в ворота команды Скрипника

Для "Зари" будущий матч станет юбилейным - 570-м в рамках украинских чемпионатов

"Шахтер" же, в свою очередь, проведет 430-й гостевый поединок

Луганский клуб не побеждает в УПЛ вот уже четыре матча подряд. Более того, три раза они проигрывали

Александр Гладкий будет иметь шанс забить 85-й гол в УПЛ, Марлос - 65-й, Коноплянка - 40-й, Коваленко - 20-й, а Болбат и Кочергин - 15-й

Встреча пройдет со зрителями на трибунах с соблюдением всех заранее установленных норм

Мотивация матча

185 матчей, 63 гола, девять трофеев, среди которых - престижный кубок УЕФА. Александр Гладкий в конце нулевых оставил немалый след в "Шахтере" и даже во время второго пришествия был достаточно полезен. Однако в 2016-м с ним не продлили контракт и он перешел в "Динамо", в надежде доказать бывшему клубу ошибку их решения. Скажем прямо - не получилось. И вот спустя четыре года он снова сыграет против "горняков". Не факт, что в воскресенье он будет в основе, но свое игровое время должен будет получить. Мотивации Александру будет не занимать.

Последние новости и составы

"Заря":

Виктор Скрипник наконец-то сумел достучать до руководства и получил усиление. Посреди недели луганский клуб подписал контракт с центральным защитником Агроном Руфати. Он еще не заявлен и даже не презентован, но тендценция положительная. После больших летних потерь "Заря" не ведет себя активно на трансферном рынке, даже несмотря на еврокубковые матчи.

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Луганский клуб перед встречей с "Шахтером" лишился Дмитрия Хомченовского. Один из лучших игроков "Зари" сдал положительный тест на COVID-19 и ближайшее время проведет на самоизоляции. У Виктора Скрипника есть несколько человек, которые могут его заменить. Либо справа сыграет Владлен Юрченко, а позицию в центре закроет Назарина. Также вместо Хомченовского может появиться юный Янаков, который на сборах успел неплохо проявить себя. Не стоит забывать о варианте с Цыганиксом.

Ориентировочный состав: Шевченко - Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Гречкин - Иванисеня - Янаков, Юрченко, Кочергин - Кабаев, Громов

"Шахтер":

"Август прошел и слава Богу", - именно с такой мыслью встретили осень болельщики "Шахтера". В последней месяц лета "горняки" проиграли дважды, причем один случай не лучше другого. Сначала в полуфинале Лиги Европы "Интер" дал хороший урок донецкому клубу, забив в ворота Пятова пять голов. После этого "Шахтер" потерпел фиаско в игре с "Динамо", попутно с этим подарив главному сопернику Суперкуок.

???? Мы возвращаемся в игру в воскресенье! ????



⚽ #ЗаряШахтер

???? 20 сентября ⏰ 17:00

???? Премьер-лига, 3-й тур

???? «Славутич-Арена», Запорожье

???? https://t.co/XMGJjNPUwD pic.twitter.com/jnOYfncJKD — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 14, 2020

После игры в дождливый киевский день "Шахтер" пока не играл официально. "Рух" неделю назад не вышел на поле из-за коронавируса, подарив Луишу Каштру дополнительное время на раздумия. Ожидаем, что португальский наставник грамотно им воспользовался. Провалившийся Андрей Пятов, вероятно, уступит место в воротах Трубину (если не сейчас, то когда), а на правом фланге атаки ожидаем выход Тете. В игре за Суперкубок он был одним из лучших.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко - Степаненко, Патрик - Тете, Антонио, Тайсон - Мораес

Прогноз на матч "Заря" - "Шахтер" 1:2

Команда Скрипника, проиграв дважды на старте, оказалась в тяжелом положении. Отступать уже некуда, а потому в матче третього тура они будут готовы отдать все, но заработать первые очки. Однако готова ли теперешняя "Заря" обыграть мотивированый "Шахтер"? Маловероятно. Луиш Каштру также настроит своих футболистов, которые захотят исправиться после двух августовских поражений. К воскресному матчу они точно подходят фаворитами.