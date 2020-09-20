Рух - Колос. Анонс и прогноз на матч

Команда Руслана Костишина сейчас прочувствует все преимущества участника еврокубков. В четверг "Колос" сыграл в Греции "матч всей своей жизни", теперь коваливцы летят во Львов на поединок чемпионата, в котором не стоит терять очки, чтобы не отпускать конкурентов, а уже через три дня новый вызов - поединок в Хорватии, который дарит возможность пройти еще один раунд Лиги Европы. Это сложно, но очень интересно. Особенно, если 90% вашей команды играет в таком графике впервые. Очевидно, что Руслан Костышин будет вынужден применить ротацию, но "Руху" не стоит потирать руки - благодаря настроению, царящему в "Колосе", справиться с ним будет непросто, даже если команда предстанет в необычном для последних матчей виде.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Третий тур

20 сентября. Львов. "Арена Львов"

"Рух" 19:30 "Колос"

Арбитр: Дмитрий Бондаренко

Телетрансляция - Футбол 1

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

"Рух" неудачно начал дебютный чемпионат в высшем дивизионе - львовяне уступили "Ворскле" со счетом 2:5. Затем в команде была зафиксирована вспышка COVID-19, поэтому команда Федыка игру с "Шахтером" сыграет позже (23 сентября). "Колос" после поражения от "Шахтера" в первом туре разгромил "Львов", а в четверг одолел греческий "Арис" во втором раунде квалификации Лиги Европы.

До сих соперники встречались четыре раза. Все матчи состоялись в рамках Первой лиги. В сезоне 2017/18 команды обменялись домашними победами, в следующем чемпионате выездными. Поэтому статистика такова: +2 = 0 -2, 3:4.

Последняя встреча состоялась в апреле 2019-го. Тогда "Рух" победил в Коваливке благодаря реализованному пенальти от Кондракова. Тогда еще винниковцы таким образом нанесли "Колосу" первое поражение в том чемпионате, который команда Костишина в итоге завершила на втором месте и добыла через плей-офф путевку в УПЛ.

В прошлом чемпионате команда Костышина лишь два матча из 34 завершила вничью.

"Рух" на своем поле в сезоне 2019/2020 выиграл 12 матчей, однажды сыграл вничью и дважды проиграл. В частности, львовяне выиграли пять последних матчей во Львове, правда, соперников они встречали на стадионе СКИФ, а не на "Арене Львов".

"Колос" не оставляет поле без забитого гола в шести последних матчах подряд. В то же время в последних семи выездных матчах УПЛ команда Костышина проигрывала.

Евгений Селезнев может сыграть в чемпионате Украины впервые после трехлетнего перерыва. На счету форварда 111 голов в УПЛ. Ему нужно забить 14 мячей, чтобы побить рекорд Максима Шацких.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Учитывая длительную паузу для "Руха", спрогнозировать состав от Ивана Федыка достаточно сложно. Предположим, что место в воротах займет Александр Бандура, защиту оставим без изменений (хотя "Рух" подписал двух легионеров – серба Стаменковича и словенца Глиха), а вот в центре поля ждем опытного Федорчука, который может заменить Калюжного. Тот играл накануне за дубль. Также молодежке помогали Русин и Бойчук, которые играли в первом матче УПЛ. Вместо Ростислава спрогнозируем на фланге атаки Марьяна Мысыка, на острие Кухаревича может заменить Эрнест.

Бандура - Копина, Дуць, Белый, Сакив - Федорчук - Синица, Кухарук, Мартынюк, Мысык - Эрнест

Предположим, что Костышин испытывает арендованного Кучерука в воротах, в защите Максименко может заменить или Гавриша, или Петрова. Если Кравченко восстановился после повреждения, он сыграет справа, если нет - тогда снова Зозуля. Слева Емца заменит Черноморец. Задою и Богданова могут заменить Милько и Ориховский. На флангах атаки тренер может использовать Морозко, Ильина или Костышина. На острие Лысенко заменит или Селезнев, или Исаенко. Предположим, что это будет арендованный динамовец, а Селезнев выйдет на замену.

Кучерук - Кравченко, Максименко, Петров, Новак, Черноморец - Морозко, Ориховский, Милько, Ильин - Исаенко

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДВИЖЕНИЕ - КОЛОС 1:1

У "Колоса" преимущество - значительно выше игровой тонус, поскольку пауза львовян в официальных матчах составляет почти месяц. С другой стороны, коваливцам будет непросто переключиться с еврокубков на внутренний чемпионат, тогда как игроки "Руха" будут мотивированы получить первую победу в высшем дивизионе. В конце концов, предположим, что сильнейшего этот матч не выявит, хотя забить должны обе команды - ресурсы для этого у них есть.