Рух - Шахтёр: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

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23 сентября. Львов. Стадион: "Арена-Львов". Начало в 19:00

"Рух" (Львов) - "Шахтёр" (Донецк)

Главный арбитр - Максим Козыряцкий

Ассистенты: Сергей Приступа и Дмитрий Запороженко

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "Футбол1"

Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

"Шахтёр" в настоящий момент занимает седьмое место в таблице с одной игрой в запасе. В случае победы во Львове "горняки" сравняются по очкам с "Динамо" и будут делить вторую и третью строчки.

"Рух" вместе с соседями из ФК "Львов" - единственные команды УПЛ, которые очков пока не набирали. Оба коллектива, впрочем, провели пока только по две встречи.

у "Шахтёра" в новом сезоне три официальных встречи: поражение "Динамо" в Суперкубке страны 1:3, а в чемпионате победа над "Колосом" 3:1 и ничья с "Зарёй" на прошлых выходных 2:2.

"Рух" в обеих своих играх забивал, но проигрывал: уступил в Полтаве "Ворскле" 2:5 и в родных стенах "Колосу" в воскресенье 1:2.

"Шахтёр" пропускает в пяти кряду встречах. В последний раз "горняки" отыграли "на ноль" в 1/8 финала Лиги Европы, когда на "Олимпийском" разнесли "Вольфсбург" 3:0.

"Арена-Львов", на которой пройдёт игра, когда-то была домашним стадионом для "Шахтёра". Сразу после начала российской агрессии на востоке Украины "горняки" перебрались на запад страны и проводили на этом стадионе свои игры чемпионата и еврокубков.

"Рух" забивал в 12 из 13 официальных матчей календарного года. Впрочем, не забываем, что 11 из них - это встречи Первой лиги.

у "Шахтёра", к слову, десятиматчевая результативная серия. В последний раз парни Луиша Каштру покидали поле без голов после июньского поединка против "Зари" (0:0).

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Составы

"Рух"

Не сыграют: Белый, Брикнер, Бойчук, Козловский-мл. (все - игра за дубль)

В двух официальных матчах сезона Иван Федык использовал две разных формации: с тремя центрбеками и четырьмя вместе с крайками. Будет интересно посмотреть, что сейчас предложит коуч львовян. Скорее всего, мы увидим от хозяев оборонительную схему игры. Также не исключаем ротации, ведь обойма у команды довольно широкая.

Ориентировочный состав "Руха" (слева - направо): Бандура - Парамонов, Стаменкович, Дуць - Глиха, Мартынюк, Федорчук, Заставный - Русин, Кухаревич, Оринчак.

"Шахтёр"

Не сыграют: Исмаили, Вакула (оба - травмы), Кривцов (вне заявки)

Луиш Каштру не часто выпускает резерв. К тому же, это не своевременно на старте сезона, когда ещё неясно, как будет развиваться чемпионат. Ожидаем, что в рамку вернётся Пятов, а также произойдут изменения в середине поля, где у "горняков" достаточная конкуренция. Рядом с Матвиенко в центре обороны из-за отсутствия Кривцова сыграют Хочолава или Бондарь.

Ориентировочный состав "Шахтёра" (слева - направо): Пятов - Корниенко, Матвиенко, Бондарь, Додо - Степаненко - Тайсон, Антонио, Тете - Мораес.

Прогноз на матч Рух - Шахтёр

Уровень игры "Руха" на старте сезона не соответствует уровню менеджмента и организации шоу, которые клуб готовит для болельщиков перед началом матча. А сам Иван Федык пока далёк от подтверждения комплиментов со стороны клубного руководства, что он местный Нагельсманн. Исход этой встречи - очевиден. Прогноз может не зайти только при соблюдении двух составляющих: игроки хозяев наконец-то наберут форму и покажут какой-то запредельный футбол под топовые премиальные от Григория Козловского, а "Шахтёр" не настроится на сопротивление со стороны одной из двух худших команд лиги.

Ставка: "Шахтёр" с форой -2 за 2,01