Риека - Колос. Вопреки ожиданиям букмекеров, украинцы готовы удивлять - прогноз на матч

Тяжелый путь в квалификации Лиги Европы достался подопечным Руслана Костышина, но сложно было рассчитывать на иное. Стартовал "Колос" успешно, обыграв на выезде греческий "Арис".

Для соперника по третьему раунду квалификации это дебют в нынешнем еврокубковом сезоне. Подопечные Симона Рожмана пока что играли исключительно в национальном чемпионате, с переменным успехом.

Лига Европы, квалификация (один матч)

Стадион: ХНК "Риека"

Арбитр: Тиагу Мартинш (Португалия)

Риека 21:45 Колос

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Лишь 1-го августа хорватский клуб выиграл финал национального Кубка у "Локомотива" (1:0), а уже 15-го стартовал новый сезон чемпионата. Во внутреннем первенстве команда пока что не играла вничью, выиграв обе домашние встречи, но проиграв "всухую" два поединка на выезде.

Накануне старта в Лиге Европы "Риека" продала своего главного бомбардира Антонио Чолака в греческий ПАОК. 27-летний форвард оформил двадцать голов в сорока матчах прошлого сезона.

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Заменить его могут 24-летний хорват Роберт Мурич и 22-летний новичок коллектива, македонянин Милан Ристовски. Последний отметился голом за молодежную сборную своей страны не так давно, но в основе ждем Мурича, который уже забивал в этом сезоне в национальном чемпионате Хорватии.

Ориентировочный состав Риеки (3-4-2-1): Пршкало - Распопович, Галович, Велковски - Галешич, Андрияшевич, Чапан, Стефули - Павичич, Гнезда - Мурич.

За счет качественной ротации Руслану Костышину удается держать большую группу своих подопечных в тонусе. Девять голов в четырех матчах сезона за "Колоса" забило семь игроков, а единственные, кто отметился дублями (Лысенко и Морозко), делали это в отдельных матчах чемпионата Украины.

В поединке с "Арисом" главный тренер "Колоса" решил насытить центральную зону обороны, выпустив туда трех исполнителей. Высока вероятность, что так же он поступит и в Хорватии. Алексей Зозуля не был заявлен на матч с "Рухом" и в Риеку с командой не отправился. Вместо него правым латералем сыграет Никита Кравченко. Ну и Евгений Селезнев, который быстро сбросил вес, появится на поле лишь по ходу второго тайма.

Ориентировочный состав Колоса (3-4-2-1): Волынец - Гаврыш, Петров, Новак - Кравченко, Богданов, Задоя, Емец - Смирный, Антюх - Лысенко.

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Цифры и факты

"Риека" имеет четырехматчевую победную серию дома, в ходе которой неизменно забивала минимум по два мяча.

"Колос" выиграл три последних игры кряду, также забивая неизменно по два мяча минимум.

Хорватскому клубу не удавалось удержать свои ворота на замке в семи из восьми последних матчей. Исключением стал финал национальной Кубка.

Прогноз

За счет стараний гостей матч получится результативным. Сделал бы ставку на победу "Колоса", но уверенности в сохранности ворот украинского клуба также нет. Поэтому, наиболее вероятным считаю результативный сценарий, в поединке будет забито минимум три гола.

Ставка: Тотал больше (2) за 1.71