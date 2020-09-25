Минай - Динамо. Анонс и прогноз матча

Посреди недели "Динамо" добыло уверенную победу в игре против "Гента". Команда Луческу еще на шаг приблизилась к групповому этапу Лиги Чемпионов, но для этого важно не провалиться в ответной игре против бельгийской команды. Однако все это будет позже, а впереди столичный коллектив ждет встреча с "Минаем". Амбициозный новичок элиты дружелюбно согласился провести домашний матч в Киеве, чтобы облегчить киевлянам путь в квалификации ЛЧ, но на поле футболисты Кобина отдадут все силы ради достижения позитивного результата. Не верите? Можно спросить у "Александрии", она подтвердит.

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26 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"

ФК "Минай" 14:00 "Динамо"

Арбитр: В. Романов

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Цифры и факты

У "Миная" и "Динамо" не очень богатая история противостояний. Встречались команды лишь дважды и оба раза в кубке. Киевская команда только побеждала. В сезоне 18/19 они победили со счетом 3:1, а буквально недавно обыграли соперника 2:0. В игре трехмесячной давности дублем отметился Дуэлунн, который сейчас практически не выходит на поле

В случае успеха в ближайшем поединке киевляне будут иметь шанс добыть 630-ю победу в УПЛ

Более того, если "Динамо" в субботу не пропустит, то проведет 450-й сухой матч

Сделать это будет непросто, так как столичный клуб пропускает уже в восьми выездных встречах подряд. Однако будущий матч выездной только по документам. Команды сыграют на НСК "Олимпийский"

Юбилейную игру сможет провести Виталий Буяльский - полузащитника ждет 150-й матч в УПЛ

30-й гол в украинском чемпионате может забить Денис Кожанов, 15-й - Олег Голодюк, 10-й - Андрей Ткачук и Николай Шапаренко

Мирча Луческу проведет свой 360-й матч в УПЛ (четвертый у руля "Динамо", остальное - в качестве наставника "Шахтера"). Чисто для сравнения - Кобин лишь в третий раз выведет свою команду на игру УПЛ

Отчетная встреча пройдет без зрителей

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Тренерская дуэль

Отдельно стоит остановиться на теме противостояния двух наставников. Василий Кобин не понаслышке знаком с тренерской работой Мирчи Луческу, ведь под его крылом провел в "Шахтере" долгие восемь сезонов. Возможно, он даже лучше других знает специфику работы румынского наставника, ведь в большинстве игр следил за ним со скамейки запасных.

Однако времена меняются. Сейчас Василий - амбициозный тренер, который сколотил неплохой коллектив, вместе с которым сумел занять первое место в ПФЛ и абсолютно заслуженно пошел на повышение. Команда у него тренерская, которая летом грамотно усилилась опытными игроками. Потому дуэль опытного Луческу и молодого, но перспективного Кобина - интересный фактор будущей встречи. Сможет ли ученик удивить в очном бою своего учителя?

Последние новости и составы

ФК "Минай":

Два матча - два противоположных результата. С таким багажом закарпатский коллектив подходит к игре против "Динамо". Обыграв дома "Александрию", команда Кобина четко обозначила свои амбиции - в этом сезоне они мальчиками для битья не будут. Однако дальше "Олимпик" вскрыл все их проблемы, вполне справедливо разбив "Минай" со счетом 3:0. Такое поражение, показавшее, что наставнику еще есть над чем работать, должно пойти молодой команде на пользу.

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В прошлом туре Кобин пошел на риск и решил сыграть в три центральных защитника. Задумка провалилась и вратарь "Миная" трижды доставал мяч из собственной сетки ворот. Предполагаем, что в будущем матче закарпатцы выйдут с более привычной схемой, серьезно насытив центр поля.

Ориентировочный состав: Попович - Меличенко, Матич, Лопыренок, Сакив - Ткачук, Голодюк - Снижко, Нуриев, Кожанов - Шиндер

"Динамо":

А в столице сейчас безоблачно. Команда Луческу, возможно, не демонстрирует сногсшибательный футбол, но пока что добывает победы одну за другой. И даже ничья с "Десной" не выбила команду из колеи. Видно, что румынский наставник принес позитивный микроклимат в команду и теперь они вытягивают даже посредственные матчи. Яркий пример - недавняя встреча с ФК "Львов".

Луческу точно будет тасовать состав, так как пока что игроки киевлян не готовы играть по два матча в неделю. Ожидаем появления Андриевского, Вербича и Цыганкова в старте, а также выход Леднева. Богдан неделю назад себя не проявил, однако в субботу должен получить еще один шанс.

Ориентировочный состав: Бущан - Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Андриевский - Цыганков, Леднев, Вербич - Супряга

Прогноз на матч "Минай" - "Динамо" 1:3

Номинальные хозяева будущего матча только перестраиваются под УПЛ и еще находятся в поиске своей оптимальной игры. Их победы еще придут, однако к игре против вице-чемпиона они подходят в статусе андердога. Не сомневаемся в их желании и полной самоотдачи, однако для победы этого вряд ли хватит. Даже с полуосновным составом "Динамо" сейчас смотрится предпочтительнее. Вряд ли опытный Луческу допустит недооценку соперника, а потому прогнозируем победу киевлян в Киеве.