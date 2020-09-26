Ворскла - Мариуполь. Анонс и прогноз матча

"Ворскла" и "Мариуполь" в шести матчах на старте сезона добыли на двоих пять побед. Согласитесь, солидный показатель. Полтавский коллектив не терял очки в принципе, имея в своем активе девять пунктов. Причем, команда Максимова разбивает как новичков, так и опытную "Александрию". Но и "Мариуполь" сейчас в хорошей форме, а значит готов дать бой. Остап Маркевич начал строительство симпатичной команды и уже есть первые плоды. Встреча полтавчан и "приазовцев" - одна из наиболее интересных в отчетном туре.



26 сентября, Полтава, стадион "Ворскла"

"Ворскла" 17:00 ФК "Мариуполь"

Арбитр: В. Новохатний

Трансляция: канал "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол Favbet-лига. 4-й тур26 сентября, Полтава, стадион "Ворскла": В. Новохатний: канал "Футбол 2"Текстовую онлайн-трансляцию

Цифры и факты

Пять раз - именно столько встреч "Ворскла" и "Мариуполь" провели в прошлом сезоне. Преимущество на стороне вторых, которыми тогда руководил Александр Бабич. "Приазовцы" победили дважды и еще две игры закончились вничью. Последний же раз команды встретились в полуфинале кубка Украины. Основное и дополнительное время закончилсь со счетом 1:1, а в серии пенальти победили "ворскляне". Думаем, все помнят дебют 16-летнего вратаря. Одно из наиболее ярких событий прошедшего сезона

Всего же, история противостояний насчитывает 51 игру. И тут также небольшое, но преимущество, на стороне "Мариуполя", который успел выиграть 23 матча. 19 раз викторию праздновали представители Полтавы и еще в девяти случаях победитель не был определен.

"Ворскла" в субботу проведет юбилейный, 710-й матч, в рамках чемпионата Украины

Более того, в случае успеха их ждет 240-я победа, а в случае неудачи - 280-е поражение

Полтавчане также могут помочь своему наставнику, Юрию Максимову, одержать 50-ю победу в рамках украинского чемпионата

"Мариуполь" не играет вничью вот уже на протяжении десяти игр подряд - семь побед и три поражения

Руслан Степанюк будет иметь шанс забить десятый гол в УПЛ. В трех стартовых турах он отличился трижды

Особенной встреча точно станет для Сергея Яворского. Опытный защитник провел в "Мариуполе" в общей сложности десять сезонов, однако в субботу сыграет против них в футболке "Ворсклы"

Все игры в первом круге "Мариуполь" проводит на выезде из-за реконструкции домашнего стадиона. За ближайшие 12 дней они проедут на автобусе порядка 2500 километров

На игру в Полтаве будут допущенны зрители. Конечно же, с соблюдением всех эпидемиологических норм

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Последние новости и составы

"Ворскла":

Никто не ждал увидеть команду Максимова в качестве единоличного лидера. "Шахтер", "Динамо", "Зарю" или даже "Десну" - возможно, но никак не "Ворсклу". Но главное не первое место в таблицы, а качество игры, которое демонстрируют полтавчане. Команда очень выросла за последний год и во многом это случилось благодаря Юрию Максимову. Сейчас в коллективе каждый футболист на своем месте и четко знает свои задачи. После перехода на схему с тремя центральными защитниками они стали играть только лучше.

Чекали й дочекалися!!!



НАСТУПНА ДОМАШНЯ ГРА ВІДБУДЕТЬСЯ З ВБОЛІВАЛЬНИКАМИ НА ТРИБУНАХ!* ????????????



*За умови дотримання Рекомендацій МОЗ. ????????????#ФКВорскла #FCVorskla #Ворскла65 pic.twitter.com/cUQdLVRmMv — ФК Ворскла (@vorsklacomua) September 21, 2020

Вряд ли в игре против "Мариуполя" наставник полтавчан рискнет сильно менять состав. Да, на старте сезона непросто играть в каждой игре по 90 минут, однако видно, что футболисты наслаждаются тем, что делают и находятся в отличной форме. А потому грандиозных изменений ждать не стоит.

Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Яворский, Альюн - Пердута, Скляр, Кане, Татарков, Якубу - Степанюк, Кулач

"Мариуполь":

Остап Маркевич пока что скорее радует болельщиков "приазовцев", нежели огорчает. Команда начинает играть в привлекательный футбол, а не просто все сводится к обычным навесам с фланга. Очень хорошо смотрится молодой Бондаренко, который забил прекрасный гол в ворота "Днепра-1" и грамотно управляет командой в центре поля. Видно, что Артем серьезно мотивирован, а не просто приехал отбывать номер.

Победный состав не меняют. Именно так подумал Маркевич-младший и решил выпустить такую же 11-ку после обыгрыша "Зари" на матч третьего тура. Результат снова был добыт. Однако в субботу такой трюк провернуть не получится, так как Сагуткин отбывает дисквалификацию. Ожидаем выход в центре обороны перспективного Муравского. Также есть вероятность появления Игнатенко, а вот Сикан останется на скамейке запасных. Ему еще нужно прогрессировать.

Ориентировочный состав: Гальчук - Кирюханцев, Муравский, Чоботенко, Стасюк - Чех - Кащук, Бондаренко, Игнатенко, Топалов - Кулаков

Прогноз на матч "Ворскла" - "Мариуполь" 2:1

Возможно рискуем, но ставим в субботнем матче на полтавский клуб. Игра будет более-менее равной, но пока Маркевич еще строит "Мариуполь", Юрий Максимов уже сколотил симпатичную команду, имеющую играть на результат. Гости точно создадут сопернику немало проблем, но вряд ли смогут разжиться очками. Уж больно хороша сейчас "Ворскла".