Александрия - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч

Это будет знаковый матч для обеих команд. Двумя поражениями в трех стартовых турах Владимир Шаран поколебал веру в его методы. Поэтому главному тренеру есть что доказывать и болельщикам, и владельцу клуба, и наверняка самому себе. Ну а "Днепр-1" представляет нового наставника - впервые в истории клуба команда будет играть под руководством не Дмитрия Михайленко. Игор Йовичевич попытается подкрепить задекларированное желание днепрян попасть в еврокубки игрой и результатом.

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26 сентября. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" 19:30 "Днепр-1"

Арбитр: Игорь Пасхал

Телетрансляция - Футбол 2

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Это будет третья встреча "Александрии" и "Днепра-1". В прошлый раз они играли в прошлом чемпионате, в обоих случаях победила команда Шарана - 2:0 и 2:1.

"Александрия" в первом туре разгромила "Мариуполь", однако после того проиграла "Минаю" и "Ворскле". "Днепр-1" после ничьей с "Ингульцом" проиграл "Олимпику" и "Мариуполю".

Йовичевич во второй раз возглавил украинский клуб. В 2014-м он принял "Карпаты". Под его руководством львовяне в чемпионате Украины выиграли 11 матчей, 12 сыграли вничью и 19 проиграли.

В "Карпатах" Йовичевич встречался с "Александрией" однажды и проиграл на "Нике" 1:4. Это было 20 сентября 2015-го. В том поединке по голу забили Василий Грицук и Евгений Банада, которые до сих пор выступают за "Александрию".

В сезоне 2019/2020 Йовичевич возглавлял загребское "Динамо" на протяжении семи матчей. Итог – 3 победы, 2 ничьих, 2 поражения.

Для Владимира Шарана это будет 200-й матч на посту тренера команды высшего дивизиона. 16 из них он возглавлял "Закарпатье", четыре - "Карпаты" - остальные провел с "Александрией".

Нынешний хавбек "Днепра-1" Андрей Цуриков три года выступал за "Александрию".

Из-за дисквалификации в игре не сможет принять участие хавбека днепровской команды Игорь Когут.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

После игры с "Ворсклой" Владимир Шаран жаловался на ошибки в обороне и слабую реализацию. Это может спровоцировать изменения в стартовом составе. В частности, Бабогло может заменить Бухал, а Стецков сыграет вместо Мирошниченко слева. Многое будет зависеть от того, сможет ли сыграть Кирилл Ковалец. В прошлом туре он не попал даже в заявку. Информации о состоянии его здоровья пока нет, но если он не травмирован, то нужен на поле. Ну и интересно, кого Шаран выпустит на острие, не исключено, что это будет не кто-то из пары Ситало - Безбородко, а молодой Устименко.

Панькив - Пашаев, Дубра, Бухал, Стецков - Банада, Гречишкин - Лучкевич, Ковалец, Третьяков - Устименко

Состав "Днепр-1" трудно спрогнозировать. Дмитрий Михайленко играл с тремя центральными защитниками, однако Йовичевич, скорее всего, вернется к классике. В таком случае пару центральных сформируют Дуглас и Сваток (Логинова, напомним, в прошлом туре заменили из-за травмы). Слева неплохо себя проявил Дубинчак, справа ожидаем Адамюка. Активность на флангах обеспечат Тейлор и Цуриков, в центре поля есть варианты. Кравченко должен быть, чтобы связывать оборону с полузащитой, выше него могут сыграть Ди Франко и Вакулко, не исключено, что увидим Булецу в основе. На острие есть выбор между Хобленко и Довбиком.

Сарнавский - Адамюк, Сваток, Дуглас, Дубинчак - Кравченко - Тейлор, Вакулко, Ди Франко, Цуриков - Хобленко

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АЛЕКСАНДРИЯ - ДНЕПР-1 2:1

Если Кирилл Ковалец выйдет в основе, шансы хозяев на победу существенно подрастут. Если нет, "Александрии" будет непросто, учитывая, как тяжело ей дается создания моментов без своего плей-мейкера. Тем не менее, стиль "Александрии" максимально неудобен для команды, которая только сменила тренера. "Днепр-1" столкнется с максимальным давлением, будет втянут в борьбу на каждом участке поля, и в этой ситуации избежать поражения будет трудно. Хотя на общем подъеме днепровская команда должна создать проблемы фавориту. Поэтому с большой вероятностью голы будут в исполнении обоих соперников.