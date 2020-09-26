Десна - Рух. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

У болельщиков "Десны" и всего клуба было практически два месяца, чтобы приготовить себя психологически к дебютному старту в еврокубках. Однако всё завершилось спустя 90 минут после начала: поражение "Вольфсбургу" констатировало вылет из Лиги Европы. Каким будет похмелье после премьерного выхода на международную арену? Не потеряют ли футболисты интерес к УПЛ? А что в ответ готов показать "Рух" после катастрофического старта и просто сенсационной ничьей с "Шахтёром" в среду? На обе команды в воскресенье будет интересно посмотреть и узнать ответы на эти вопросы.

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27 сентября. Чернигов. ОУСК "Чернигов". Начало в 19:30

"Десна" (Чернигов) - "Рух" (Львов)

Главный арбитр - Денис Шурман

Ассистенты: Максим Чос и Александр Беркут

Телетрансляция: "Футбол1"

Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

"Рух" встречал этот тур на предпоследнем месте. В трёх предыдущих играх подопечные Ивана Федыка набрали один балл в игре против "Шахтёра". В пассиве у коллектива поражения "Ворскле" и "Колосу".

"Десна" входит в число четырёх команд УПЛ, которые в текущем чемпионате ещё не проигрывали (вместе с ними "Ворскла", "Динамо" и "Шахтёр"). "Северяне" начали чемпионат с волевой победы над "Зарёй", а затем завершали встречи мирными исходами с "Динамо" и "Ингульцом".

Посреди текущей недели обе команды провели по официальному матчу. "Рух" в среду встречался с "Шахтёром" в перенесенной игре УПЛ. Львовяне первыми открыли счёт, но затем пропустили, и всё же отстояли достойную ничью с чемпионом 1:1. У "Десны" был дебют в Лиге Европы против "Вольфсбурга" на поле соперника. "Бело-синие" уступили 0:2, доигрывая вдесятером, и покинули турнир.

"Рух" и "Десна" ранее встречались два раза. Это было на уровне Первой лиги в сезоне-2017/18. Соперники обменялись домашними победами: 3:0 в Чернигове и 2:1 тогда ещё в Винниках.

у "Руха" среди игроков, кто выходил на поле в последней очной встрече, осталось только четверо: Дуць, Заставный, Копына и Козловский-младший. У "Десны" осенью 2017-го в Винниках на поле выходили Мостовой и Арвеладзе - это все, кто остался у "Десны" (Картушов тогда не попал в заявку).

"Десна" и "Рух" в текущем сезоне забили по четыре гола. В составах обеих команд пока что забивают разные футболисты.

в шести официальных матчах на выезде после карантина (с учётом Первой лиги) "Рух" выиграл только один раз. Четырежды львовяне сыграли вничью.

"Десна" в родных стенах выступает с переменным успехом и сериями. Вот для примера статистика в 2020 году: две победы - два поражения - две победы - два поражения - победа.

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Составы

"Десна"

Не сыграют: Имереков, Арвеладзе (травмы)

Ждём от Александра Рябоконя ротации после непростого путешествия черниговчан за последние восемь дней: семь часов в автобусе из Кропивницкого в Чернигов, затем полёт в Германию и возвращение назад. В таком темпе лишь некоторые из игроков "Десны" ранее выступали. Свой шанс впервые должен получить Полегенько. Также коуч "северян" вновь может довериться Хлёбасу.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Мостовой, Тамм, Гитченко, Конопля - Огиря, Домбровский - Мудрик, Тотовицкий, Полегенько - Хлёбас.

"Рух"

Не сыграют: Федорчук (под вопросом)

Главком львовян также анонсировал, что будут изменения по сравнению с игрой против чемпиона страны в среду. Почему-то после первого же матча за "Рух" пропал Стаменкович, а Федорчук за последними играми наблюдал с трибун. Возможно, Иван Федык вернётся к модели игры в четыре защитника, хоть против "Шахтёра" играли пять.

Ориентировочный состав "Руха" (слева - направо): Бандура - Глиха, Парамонов, Дуць, Заставный - Мартынюк - Синица, Брикнер, Кухарук, Русин - Кухаревич.

Прогноз на матч Десна - Рух

Поединки "северян" против "Ингульца" и "Вольфсбурга" не убедили, что у команды есть кому забивать. Да, у Александра Рябоконя очень активные крайки, но кроме них ставить точку завершающим ударом практически и некому. К тому же, в Александре Бандуре на последнем рубеже сомневаться практически не приходятся (хоть ошибки даже по ходу своей карьеры в "Рухе" у него уже были). Тем не менее, не верится, что "Десну" прорвёт именно сейчас, да ещё и после еврокубков.

Ставка: тотал "Десны" меньше 2,0 за 1,69