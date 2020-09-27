Колос - Ингулец. Анонс и прогноз на матч

Ковалевцы подходят к игре на фоне драматического вылета из Лиги Европы. Когда ты мог выиграть столь важный матч на 90-й минуте, но в итоге проигрываешь после дополнительного времени, это сильно выбивает из колеи. И фактор физической готовности не стоит сбрасывать со счетов - 120 минут на тяжеленном поле, да еще и под проливным дождем - точечной ротацией Руслан Костышин в этот раз не обойдется, придется менять почти весь основной состав. В игре с "Рухом" такой ход себя оправдал. Но на тот момент львовяне еще не понимали, как нужно играть в высшем дивизионе. "Ингулец" в стартовых турах выглядит более убедительно, поэтому вполне может воспользоваться проблемами соперника.

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27 сентября. Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" 19:30 "Ингулец"

Арбитр: Александр Дердо

Телетрансляция - Футбол 2

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Это будет десятая встреча "Колоса" и "Ингульца". Сейчас статистика противостояния следующая: +2 = 4 -3, общий счет 5:9. До сих пор матчи между этими соперниками проходили в рамках Второй, Первой лиги и Кубка Украины.

Самый популярный счет в этой паре - 1:0, с таким итогом игра завершалась четыре раза. Обе свои победы ковалевцы получили именно с таким счетом. "Ингулец" в апреле 2018-го громил соперника 4:0.

"Колос" и "Ингулец" синхронно стали профессионалами - в сезоне 2015/16 они стартовали во Второй лиге. Тогда ковалевцы заняли первое место, команда из Петрово - третье. Чтобы выйти в высший дивизион "Колосу" понадобилось на один сезон меньше.

Для команды Костышина в текущем сезоне это будет уже шестой матч. Трижды "Колос" победил (дважды в УПЛ, однажды в ЛЕ) и дважды проиграл ("Шахтеру" и "Риеке"). Два предыдущих матча в чемпионате ковалевцы выиграли со счетом 6:1.

"Ингулец" в трех стартовых турах набрал два очка - проиграв "Ворскле" команда Лавриненко смогла сыграть вничью с "Днепром-1" и "Десной".

"Колос" сыграет свой 40-й матч против команд УПЛ в высшем дивизионе. В 15 случаях ковалевцы победили, трижды играли вничью и 21 матч проиграли. Серия без ничьих в чемпионате насчитывает уже 29 матчей.

"Ингулец" не может победить в пяти последних матчах. Четыре из них завершились со счетом 1:1.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

На флангах обороны "Колоса" ожидаем Черноморца и Зозулю, в центре защиты появится Максименко. Пару центральных полузащитников сформируют Милько и Ориховский. На краях полузащиты должны сыграть Морозко и Ильин, Денис Костышин сыграет ниже центрфорварда, которым должен стать Селезнев. Впрочем, и выход Исаенко не следует исключать.

Волынец - Зозуля, Новак, Максименко, Черноморец - Милько, Ориховский - Ильин, Костышин, Морозко - Селезнев

Сергей Лавриненко вряд ли будет вносить коррективы в состав, который завоевал почетную ничью в противостоянии с четвертой командой прошлого чемпионата. Вряд ли "Ингулец" будет пытаться захватить инициативу, петровцы будут рассчитывать на контратаки.

Крынский - Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб - Кучеренко - Запорожец, Лупашко, Коваленко, Щедрый - Ситчинава

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КОЛОС - ИНГУЛЕЦ 1:1

"Ингулец" в стартовых турах показал, что умеет защищаться и терпеть. Петровцы не рассыплются так, как "Львов", и с первых минут должны быть сконцентрированы на достижении результата. Учитывая подавленное настроение ковалевцев, есть убеждение, что "Ингулец", по меньшей мере, не проигрывает в этом поединке.