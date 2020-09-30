Ворскла - Львов. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, последние новости

Кубок Украины. Третий раунд

30 сентября. Полтава. Стадион: "Ворскла". Начало в 17:00

"Ворскла" (Полтава) - ФК "Львов"

Главный арбитр - Максим Козыряцкий

Ассистенты: Андрей Скрипка и Виктор Матяш

Телетрансляция - не запланирована

Интернет-трансляция - Youtube ФК "Ворскла"

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Цифры и факты

каждый раунд Кубка Украины состоит из одного матча. Кто выиграет сегодня в Полтаве, тот и проходит в 1/8 финала. Ничья в основное время переведёт игру в овертайм и серию пенальти.

"Ворскла" и "Львов" в прошлом сезоне играли в нижней шестёрке УПЛ, поэтому провели друг с другом четыре матча. На первом этапе соперники обменялись домашними победами, а на втором этапе было две ничьих.

впрочем, нужно напомнить, что в начале июля "Ворскла" выходила на "Львов" играя футболистами молодёжной команды. Ни одного игрока основы не было, но полтавчане всё равно зацепились за ничью 2:2.

у "Львова" шестиматчевая серия поражений, которая тянется ещё с прошлого сезона. Любопытно, что в последний раз львовяне не проигрывали как раз "Ворскле" (та самая ничья 2:2).

из 17 официальных матчей в 2020 году "Львов" выиграл только один, самый первый из них: у "Олимпика" в феврале 1:0.

у "Ворсклы" четырёхматчевая беспроигрышная серия - это все игры текущего чемпионата Украины. В последний раз полтавчане уступали в заключительной игре прошлого сезона, уступив "Днепру-1" 0:3. Тогда, к слову, "зелёно-белые" также выпустили дубль с единственным игроком основы: Наджебом Яубу.

"Ворскла" - однажды выигрывала Кубок Украины (2009 год) и действующий финалист турнира. В решающем матче Кубка 2019/20 полтавчане в серии пенальти уступили "Динамо".

"Львов" ни разу дальше четвертьфинала Кубка не забирался. В прошлом сезоне "сине-золотые" вылетели на стадии 1/8 финала от "Миная".

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Составы

"Ворскла"

Для "Ворсклы" - одного из лидеров чемпионата - сейчас каждый матч УПЛ важен, поэтому пройти дальше в Кубке попытаются малой кровью. В идеале - использовав футболистов из первенства дублёров и резервистов. Те, кто выходил на поле на прошлых выходных и будет использован Юрием Максимовым на следующих, вероятностью увидеть сегодня в игре крайне мала.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ткаченко - Опанасенко, Дубко, Павлюк, Семилет - Челядин, Гаджук - Татарков, Щербак, Власов - Пешич.

"Львов"

"Львову" в принципе нечего тасовать в составе: команде наконец-то нужно прервать свою полосу неудач, поэтому выигрыш в Полтаве крайне важен для психологии. Не исключаем, что сегодня тренерский штаб Георгия Цецадзе и Вадима Деонаса отойдёт от игры в пять защитников, а предложит более атакующий вариант.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Литовченко - Клименчук, Кравчук, Челич, Грисьо - Борзенко - Богунов, Айнсалу, Шина - Пахтманн - Ныч.

Прогноз на матч Ворскла - Львов

Ставка на Кубок в последние годы превратилась в лотерею, учитывая, что многие наставники выставляют в этом турнире состав из игроков ротации либо просто резервистов. Впрочем, в конце прошлого сезона "Ворскла" даже дублем здорово гоняла "Львов" в чемпионате Украины и не без доли везения, но всё же зацепилась за ничью с соперником 2:2. С тех пор "сине-золотые" вряд ли стали сильнее, а вот полтавчане возмужали. Ставим с форой на "Ворсклу", но эта ставка очень рискованная, учитывая непонимание стартовых составов.

Ставка: "Ворскла" с форой -1 за 1,74