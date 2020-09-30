  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Ворскла - Львов. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, последние новости
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - Львов. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, последние новости

Украина
(1 голосов)

Статус фаворита у хозяев очень условен

Ворскла - Львов. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, последние новости
Александр Рыженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Украины. Третий раунд
30 сентября. Полтава. Стадион: "Ворскла". Начало в 17:00
"Ворскла" (Полтава) - ФК "Львов"

Главный арбитр - Максим Козыряцкий
Ассистенты: Андрей Скрипка и Виктор Матяш

Телетрансляция - не запланирована
Интернет-трансляция - Youtube ФК "Ворскла"
Онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

  • каждый раунд Кубка Украины состоит из одного матча. Кто выиграет сегодня в Полтаве, тот и проходит в 1/8 финала. Ничья в основное время переведёт игру в овертайм и серию пенальти.
  • "Ворскла" и "Львов" в прошлом сезоне играли в нижней шестёрке УПЛ, поэтому провели друг с другом четыре матча. На первом этапе соперники обменялись домашними победами, а на втором этапе было две ничьих.
  • впрочем, нужно напомнить, что в начале июля "Ворскла" выходила на "Львов" играя футболистами молодёжной команды. Ни одного игрока основы не было, но полтавчане всё равно зацепились за ничью 2:2.
  • у "Львова" шестиматчевая серия поражений, которая тянется ещё с прошлого сезона. Любопытно, что в последний раз львовяне не проигрывали как раз "Ворскле" (та самая ничья 2:2).
  • из 17 официальных матчей в 2020 году "Львов" выиграл только один, самый первый из них: у "Олимпика" в феврале 1:0.
  • у "Ворсклы" четырёхматчевая беспроигрышная серия - это все игры текущего чемпионата Украины. В последний раз полтавчане уступали в заключительной игре прошлого сезона, уступив "Днепру-1" 0:3. Тогда, к слову, "зелёно-белые" также выпустили дубль с единственным игроком основы: Наджебом Яубу.
  • "Ворскла" - однажды выигрывала Кубок Украины (2009 год) и действующий финалист турнира. В решающем матче Кубка 2019/20 полтавчане в серии пенальти уступили "Динамо".
  • "Львов" ни разу дальше четвертьфинала Кубка не забирался. В прошлом сезоне "сине-золотые" вылетели на стадии 1/8 финала от "Миная".

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Составы

"Ворскла"

Для "Ворсклы" - одного из лидеров чемпионата - сейчас каждый матч УПЛ важен, поэтому пройти дальше в Кубке попытаются малой кровью. В идеале - использовав футболистов из первенства дублёров и резервистов. Те, кто выходил на поле на прошлых выходных и будет использован Юрием Максимовым на следующих, вероятностью увидеть сегодня в игре крайне мала.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ткаченко - Опанасенко, Дубко, Павлюк, Семилет - Челядин, Гаджук - Татарков, Щербак, Власов - Пешич.

"Львов"

"Львову" в принципе нечего тасовать в составе: команде наконец-то нужно прервать свою полосу неудач, поэтому выигрыш в Полтаве крайне важен для психологии. Не исключаем, что сегодня тренерский штаб Георгия Цецадзе и Вадима Деонаса отойдёт от игры в пять защитников, а предложит более атакующий вариант.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Литовченко - Клименчук, Кравчук, Челич, Грисьо - Борзенко - Богунов, Айнсалу, Шина - Пахтманн - Ныч.

Прогноз на матч Ворскла - Львов

Ставка на Кубок в последние годы превратилась в лотерею, учитывая, что многие наставники выставляют в этом турнире состав из игроков ротации либо просто резервистов. Впрочем, в конце прошлого сезона "Ворскла" даже дублем здорово гоняла "Львов" в чемпионате Украины и не без доли везения, но всё же зацепилась за ничью с соперником 2:2. С тех пор "сине-золотые" вряд ли стали сильнее, а вот полтавчане возмужали. Ставим с форой на "Ворсклу", но эта ставка очень рискованная, учитывая непонимание стартовых составов.

Ставка: "Ворскла" с форой -1 за 1,74

1xbet
1,41
4,32
5,95
Сделать ставку
Favbet
1,44
4,55
6,40
Сделать ставку
Parimatch
1,51
3,90
7,00
Сделать ставку

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ShtanGa (Славське)
30.09.2020 в 11:31
Мабуть останній матч грузина
Ответить
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
30.09.2020 в 10:57
"Кто проиграет сегодня в Полтаве, тот и проходит в 1/8 финала"... Однако!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...